Flüchtlingsboot kentert vor Gran Canaria Zwei Menschen sterben bei Überfahrt

Beim Untergang eines Migrantenbootes im Atlantik vor der Küste der Kanaren-Insel Gran Canaria sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Bei den Todesopfern handele es sich um eine Frau und einen Mann, teilte der spanische Seerettungsdienst am Dienstag mit. Zuvor hatte der kanarische Notdienst nur von einem toten Mann berichtet.

Der Notfall ereignete sich den amtlichen Angaben zufolge am späten Montagabend rund 8,5 Seemeilen (knapp 16 Kilometer) südlich der Küste der Ortschaft Maspalomas. Das Boot war nach Angaben der Rettungskräfte am frühen Dienstagmorgen ganz in der Nähe der spanischen Insel Gran Canaria gesichtet worden.

83 Insassen des Bootes habe man am frühen Dienstagmorgen lebend bergen können, teilte der Seerettungsdienst mit. Die Geretteten habe man kurz nach fünf Uhr morgens aufs Festland gebracht. Vier dieser Migranten seien leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Vermisste wurden von den Behörden nicht gemeldet.

Die zu Spanien und damit zur EU gehörenden Kanarischen Inseln sind seit Jahren ein Ziel von Flüchtlingen. Startpunkte der Boote sind unter anderem Marokko, die Westsahara, Mauretanien und sogar Senegal, das rund 1500 Kilometer von der Inselgruppe entfernt liegt. Dazwischen liegt der Atlantische Ozean mit starken Strömungen.

Nach Zunahme der Kontrollen auf der Flüchtlingsroute über das Mittelmeer nach Europa stieg die Anzahl der Atlantiküberquerungen ab Ende 2019. Von Januar bis Mitte Juli 2023 haben Zahlen des spanischen Innenministeriums zufolge mehr als 7500 Migranten die Kanarischen Inseln per Boot erreicht. Insgesamt erreichten Spanien im selben Zeitraum etwa 14.000 Migranten. (AFP, dpa)