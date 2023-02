Frankreich wegen Rentenreform in Aufruhr Nur Marine Le Pen ist still

Es ist das zentrale Reformvorhaben von Präsident Emmanuel Macron, Bevölkerung und Gewerkschaften sind in ihrer Ablehnung der Rentenreform geeint wie selten und gehen an diesem Samstag wieder auf die Straße – und das französische Parlament ist seit einer Woche quasi in Dauersitzung.

Aber es kommt kaum zu inhaltlichen Debatten. Verfahrenstricks von links-grüner Opposition und Regierung beherrschen die Assemblée Nationale, die sich in eine Kampfarena verwandelt hat. Ob einer der zentralen Vorschläge des Pakets, die Anhebung des Rentenalters auf 64 Jahre, bis zum Ende der Debattenzeit am kommenden Freitagabend überhaupt diskutiert wird, ist offen. Und auch, wer politisch die Sieger und Gewinner sein werden.

Zwar schwebt der Schatten der rechtsextremen Marine Le Pen und ihres Rassemblement National über der Auseinandersetzung – fürchten doch Regierung und das links-grüne Oppositionsbündnis Nupes (Neue ökologische und soziale Volksunion), dass sie von dem populären Unmut und Macrons unnachgiebiger Haltung am meisten profitieren könnte. Dafür ist Le Pen aber sowohl auf der Straße als auch im Parlament überraschend leise und unsichtbar.

Zu den Demos geht Le Pen nicht – sie ist auch nicht erwünscht

Bei den Massendemonstrationen ist sie nicht dabei. Gewerkschaften und Linke haben zu deutlich gemacht, dass sie nicht erwünscht ist. Auch ihre Anhänger hat sie nicht dazu aufgerufen, auf die Straße zu gehen.

Sie selbst war am ersten großen Streiktag am 19. Januar demonstrativ in den Senegal gefahren, wo sie von Staatspräsident Macky Sall empfangen wurde. Als wollte sie lieber Staatspräsidentin in spe spielen als eine unter mehreren Oppositionsführerinnen.

„Le Pen arbeitet weiter an ihrer Strategie der „Entdämonisierung“ ihrer Partei und dem Versuch, durch möglichst respektables und staatstragendes Verhalten Vorbehalte abzubauen“, erklärt Stefan Seidendorf, stellvertretender Direktor des Deutsch-Französischen Instituts in Ludwigsburg, im Gespräch mit dem Tagesspiegel.

Le Pen ist in der Debatte nicht an der Spitze der Opposition, sie läuft eher mit. Stefan Seidendorf, stellvertretender Direktor des Deutsch-Französischen Instituts

Doch auch in der Nationalversammlung, wo das RN immerhin 89 Abgeordnete stellt, gibt sie sich auffallend zurückhaltend. Sie lehnt die Reform als „ungerecht“ ab und fordert mal die Rückkehr zur Rente mit 60 für einige oder die Rente mit 62. „Aber in der Rentenreform ist sie nicht an der Spitze der Opposition, sie läuft eher mit“, beobachtet Seidendorf.

Ihren männlichen Abgeordneten hat sie Krawattenzwang verordnet, damit sie seriöser wirken. Aber im Parlament arbeiten diese kaum mit, in Ausschuss- und Gesetzgebungsarbeit ist kaum Input bekannt, eigene Vorschläge bringen die RN-Abgeordneten nicht ein.

Krawattenzwang: Le Pen will per Kleidervorschrift die Seriosität ihrer Fraktionsmitglieder erhöhen. © action press / JACQUES WITT

Und Le Pen macht es sich leicht, findet der Historiker und Politikwissenschaftler Seidendorf. Zu den wirklichen Knackpunkten des Rentenpakets, der Erhöhung der Beitragsjahre auf 42,5 oder 43 Jahre, äußere sich Le Pen überhaupt nicht. Dabei betrifft das insbesondere Arbeiter und Menschen, die sehr früh angefangen haben zu arbeiten – also einen guter Teil der Kernklientel von Le Pen.

Weiß Le Pen beim komplexen Renten-Thema nicht weiter?

Der ehemalige Chefredakteur des Nouvel Observateur, Renauld Dély, vermutet, dass die Unsichtbarkeit Le Pens „das Eingeständnis von Unwohlsein und Ohnmacht“ ist. Sie wisse beim Rententhema nicht mehr weiter, nachdem sie bereits während des letzten Präsidentschaftswahlkampfs die Forderung nach der Rückkehr zur Rente mit 60 für alle fallen gelassen hatte, vermutet er beim Radiosender France Info. Und Angriffsflächen gäbe es: Laut Le Pens Programm müssen auch Pfleger und Dachdecker bis 67 arbeiten, wenn sie erst mit 25 Jahren in den Beruf eingestiegen sind.

Mit viel Glück ist es ihr dennoch gelungen, kurz als vermeintliche Vertreterin des Volkswillens im Rampenlicht zu stehen: Im Namen ihrer Partei war am Montag der Antrag eingebracht worden, die Franzosen per Referendum über das Rentenprojekt abstimmen zu lassen. Allerdings hatte das links-grüne Bündnis Nupes den gleichen Antrag eingebracht. Das Los hat dann entschieden, dass er im Namen der Rechtsextremen zur Abstimmung kam – und durchfiel.

Die wirkliche Opposition im Rentenstreit im Parlament ist das links-grüne Oppositionsbündnis Nupes. Oft scheint es allerdings eher darum zu gehen, wer Premierministerin Borne am meisten quält.

Abgeordnete des Links-Bündnisses Nupes am ersten Debattentag der Rentenfreform auf dem Weg ins französische Parlament. © LUDOVIC MARIN/AFP

Dazu wird geschrien, Dossiers werden auf Tische geknallt und vor allem alle Register der Verfahrenstricks gezogen. Insgesamt 20.000 Änderungsanträge wurden eingebracht, 254 davon waren bis Freitag morgen verhandelt worden. „ Nupes dominiert die parlamentarische Bühne durch kontrollierten Skandal, Spektakel und maximal „buntes“ Auftreten“, fasst Seidendorf zusammen

10 Tage maximal darf die Debatte über die Rentenreform wegen eines Verfahrenstricks der Regierung dauern.

Das ist auch eine Reaktion darauf, dass Macron und seine Premierministerin den Gesetzentwurf im Eiltempo von zehn Sitzungstagen durchs Parlament jagen wollen. Und falls die Republikaner, die einzigen Befürworter einer Rentenreform, am Ende nicht mitstimmen, wollen sie sie trotz fehlender Mehrheit im Parlament verabschieden.

Das geht formal, weil das Gesetzesprojekt als „Berichtigung der Sozialversicherung“ (PLFRSS) eingebracht wurde. Dafür kann die Regierung die Debattendauer beschränken und dank Artikel 49.3 gilt das Gesetz auch ohne Aussprache und Abstimmung als angenommen, sollte es keinen erfolgreichen Misstrauensantrag geben.

Le Pen kann für jede von Macron verabschiedete Reform dankbar sein. Stefan Seidendorf, stellvertretender Direktor des Deutsch-Französischen Instituts

Le Pen versucht derzeit, einen Platz zwischen der „seriösen“ Regierungskoalition und der lauten und radikalen Opposition zu finden. „Und das, ohne eigene inhaltliche Vorschläge zu erarbeiten“, beschreibt Seidendorf die kuriose Lage . Möglicherweise kann sie es sich leisten, sich zurückzulehnen, weil jede verabschiedete Rentenreform unpopulär ist. „Le Pen kann für jede von Macron verabschiedete Reform dankbar sein. “ Und die sogenannten einfachen Arbeiter können mit den bunten Umzügen und dem Radau der Linken wenig anfangen.

Dafür war Le Pen wieder ganz sie selbst, als sie ihre Partei in der Opferrolle darstellen konnte: Mehrere weibliche RN-Abgeordnete hätten kurz vor der Abstimmung über den Referendumsantrag der Fraktion gefakte Sprachnachrichten erhalten.

Demnach sei ein Familienmitglied angeblich ins Krankenhaus eingeliefert worden. Damit sollten Abgeordnete wohl zum Verlassen der Assemblée Nationale bewegt werden, um ihre Stimmabgabe zu verhindern. Vielleicht kann Marine Le Pen es sich leisten, nur mit solchen Nachrichten Aufmerksamkeit zu bekommen.

Zur Startseite