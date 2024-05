Frankreichs Kolonialerbe Paris fürchtet Bürgerkrieg im Süd-Pazifik

Die französische Politik ist im Krisenmodus. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat seinen für Donnerstag geplanten Besuch im Atomkraftwerk Flamanville in der Nordmanie abgesagt und stattdessen einen Krisenstab einberufen.

Das Wort „Bürgerkrieg“ ist bereits gefallen. Nicht im Kernland, sondern 17.000 Kilometer entfernt: auf der zu Frankreich gehörenden Inselgruppe Neukaledonien im Südpazifik, gleich neben Australien.

In dem Überseegebiet ist am Dienstagabend der Ausnahmezustand ausgerufen worden, es herrscht nächtliche Ausgangssperre, Bürgermilizen patrouillieren, das Videoportal TikTok ist abgeschaltet und zwei Menschen sind bereits getötet worden, hunderte wurden verletzt.

Wir bewegen uns direkt auf einen Bürgerkrieg zu. Louis Le Franc, Hochkommissar in Neukaledonien

Es sind die schwersten Unruhen in dem französischen Territorium mit Sonderstatus seit den 80er Jahren. Der höchste Vertreter des französischen Staats vor Ort, Hochkommissar Louis Le Franc, warnte davor, dass „wir uns direkt auf einen Bürgerkrieg zubewegen.“

Auslöser ist das Vorpreschen der französischen Regierung bei einer stark umstrittenen Verfassungsänderung im Hinblick auf die Inselgruppe, die in der Nacht zum Mittwoch im Parlament in Paris verabschiedet wurde. Damit soll die Zahl der Wahlberechtigten für Provinzangelegenheiten – darunter Referenden über den Status der Inselgruppe – erweitert werden.

Neukaledonien Neukaledonien (französisch Nouvelle-Calédonie) ist eine zu Frankreich gehörende Inselgruppe im südlichen Pazifik. Anhänger der Unabhängigkeit nennen die Inselgruppe auch „Kanaky“. Die Ur-Bevölkerung und ihre Nachkommen, die sich davon abgeleitet Kanaken nennen, machen 41,2 Prozent der Bewohner aus (Stand 2019). Neukaledonien war französische Kolonie, anschließend Überseedepartement und seit 2003 eine zu Frankreich gehörige Überseegemeinschaft mit besonderem Status (collectivité sui generis). Zwei Vertreter Neukaledoniens sitzen sowohl in der Pariser Nationalversammlung als auch im Senat. Es gab zuletzt drei Referenden über eine Unabhängigkeit: 2018 (56,7 Prozent Nein-Stimmen) und 2020 (53,3 Nein-Stimmen) und 2021. Letztes wurde von den Verfechtern der Unabhägigkeit boykottiert aus Protest darüber, dass Paris eine Verschiebung wegen der Corona-Pandemie abgelehnt hatte.

Bisher ist das Wahlregister auf dem Stand von 1998 bei etwa 184.364 Stimmberechtigten eingefroren. Junge Menschen, die seither volljährig wurden, und später Zugezogene sind daher bisher nicht stimmberechtigt.

Mit der Reform soll jeder, der seit zehn Jahren in Neukaledonien lebt, abstimmen können – 25.000 neue Stimmberechtigte würden hinzukommen. Die Vertreter der Unabhängigkeit Kaledoniens wehren sich dagegen, weil sie fürchten, dass der Einfluss der Kanaken, wie sie sich selbst nennen, schrumpfen würde.

Viele Gebäude wurden in Nouméa in Brand gesteckt – hier ein Bild aus einem Video aus den Sozialen Medien. © REUTERS/Djelyna Lebonwacalie

In der Nationalversammlung in Paris wurde am Dienstag heftig und bis in die Nacht gestritten über die Verfassungsänderung. Die Linke lehnt sie ab. Sie sehen darin ein Manöver der Regierung, um die Vertreter der Unabhängigkeit zu schwächen.

„Die Folgen für den gesellschaftlichen Frieden sind unvorhersehbar“, warnte der Abgeordnete der France Insoumise (LFI), Bastien Lachaud. Fraktionschefin Mathilde Panot forderte die Regierung auf, die Verantwortung für die Folgen dieser Entscheidung zu übernehmen. Premierminister Gabriel Attal verteidigte das Vorhaben damit, dass in einer Demokratie die Zahl der Wahlberechtigten nicht eingefroren werden könne.

Ein Bewohner des Stadtviertels Vallee du Tir in Nouméa wacht über eine Straßenblockade. © AFP/DELPHINE MAYEUR

Macrons setzt Unabhängigkeitsbewegung unter Druck

Allerdings ist die Kritik am Vorgehen der französischen Regierung und an Präsident Macron – bisher die treibende Kraft – nicht nur in der Opposition groß. Die drei ehemaligen Premierminister, Jean-Marc Ayrault, Manuel Valls und Edouard Philippe, hatten dem Präsidenten ungeschicktes Verhalten vorgeworfen und vor dem Aufflammen der Gewalt gewarnt.

Kritik gibt es auch daran, dass Paris die Unabhängigkeitsbewegung jetzt unter Zeitdruck setzen will und damit auf Konfrontationskurs gehe. Da es nicht eine erhoffte Einigung über weitreichendere konstitutionelle Vereinbarungen mit der Unabhängigkeitsbewegung gegeben hat, hatte Macron beschlossen, diese „kleine“ Verfassungsänderung durch Senat und Nationalversammlung zu bringen.

Sie enthält den Zusatz, dass sie nicht in Kraft treten wird, sollte sich noch eine Einigung ergeben, bevor Ende Juni beide Häuser zu letzten Etappe der Verabschiedung zusammenkommen.

Anwohner sichern ihre Häuser mit einer Straßenblockade – die weiße Fahne soll ihre Friedfertigkeit bezeugen. © AFP/THEO ROUBY

Nach Angaben des französischen Innenministeriums sind Hunderte Personen und 47 Gendarmen und 14 Polizisten verletzt worden – meist durch gezielte Steinwürfe auf den Kopf. Der Staat wirft den Verbänden und der Partei, die für die Unabhängigkeit kämpfen, vor, die Ausschreitungen zu unterstützen.

Sie bestreiten das. Die Kanakische und sozialistische Front der nationalen Befreiung (FLNKS) rief ihre Anhänger per Kommuniqué dazu auf, die Straßenbarrikaden abzubauen und den Menschen Zugang zu Geschäften und Dienstleistungen zu ermöglichen.

Hochkommissar Le Franc fürchtet, dass die Auseinandersetzungen die verschiedenen Bevölkerungsgruppen gegeneinander aufbringen könnten: Es gebe 76.000 registrierte Waffen in Neukaledonien sowie 20.000 Handfeuerwaffen.

Wenn die Bürgerwehren, die sich nun bildeten, diese einsetzten, „gibt es ein allgemeines Blutbad“, warnte er laut der Zeitung „Le Monde“.