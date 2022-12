Frau Amiri, was wird aus dem Iran? „Die Protestierenden wollen keine Reformen, sondern eine Revolution“

Frau Amiri, Irans Regime will nun auch schwer bewaffnete Einheiten der Revolutionsgarden einsetzen, um die Protestbewegung niederzuschlagen. Wohin steuert das Land?

Das Regime hat bereits schwer bewaffnete Einheiten der Revolutionsgarde eingesetzt! In den kurdischen Gebieten war Ende November, als die Menschen in Erinnerung an den „Blutigen November 2019“ auf die Straßen gingen, zu sehen, wie martialisch die Eliteeinheit in die kurdische Stadt Mahabad mit Panzern einmarschierte.

