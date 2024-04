Frau des wichtigsten russischen Oppositionellen „Der Westen hat Putin die falschen Signale gesendet“

Frau Kara-Mursa, seit dem Mord an Alexej Nawalny gerät das Schicksal Ihres Mannes Wladimir stärker ins Blickfeld. Er überlebte zwei Giftanschläge und setzte seinen Kampf gegen den Kreml fort. Deshalb sitzt er jetzt in Einzelhaft. Haben Sie Kontakt zu ihm?

Bis vor einiger Zeit haben wir uns Briefe schreiben können. Jetzt habe ich von seinen Anwälten erfahren, dass Wolodja meine Briefe gar nicht mehr bekommt. Ich kenne die Gründe nicht, aber es wundert mich auch nicht.

Russland ist kein normales Land, es ist ein Land, in dem nicht einmal die eigenen Gesetze gelten. Derzeit gibt es nur über die Anwälte einen Kontakt, sie erzählen mir, wie es ihm geht.

Wie ist seine Situation im Gefängnis?

Seine Haftbedingungen sind im Januar verschärft worden. Er ist in Einzelhaft, die Zelle sechs mal sechs Meter groß. Das Bett wird tagsüber an die Wand geklappt.

Wie geht es ihm gesundheitlich?

Er hat mit den Folgen der beiden Giftanschläge von 2015 und 2017 zu kämpfen. Die Ärzte haben Polyneuropathie diagnostiziert, eine schwere Erkrankung des Nervensystems. Nach russischen Gesetzen begründet eine solche Erkrankung eine Haftverschonung.

Jewgenia Kara-Mursa ist die Ehefrau des Putin-Gegners Wladimir Kara-Mursa. Sie setzt den Kampf ihres Mannes fort, der in Russland wegen Hochverrats zu 25 Jahren Haft verurteilt worden ist. Aus Sicherheitsgründen lebt sie mit ihren Kindern in den USA.

Aber darum scheren sich die Machthaber natürlich nicht, psychische und physische Folter von Gegnern gehören zu ihrem „Standard“. Seit einem halben Jahr bekommt mein Mann keine medizinische Behandlung, sein Gesundheitszustand verschlechtert sich, davon muss ich ausgehen.

Das Szenario erinnert fatal an Nawalny …

Da haben Sie recht. Auch mein Mann wird unter den härtesten Haftbedingungen gefangen gehalten, die das russische Strafsystem kennt.

Wladimir Kara-Mursa bei einer Anhörung in einem Moskauer Gericht. Der prominente russische Kremlgegner ist wegen Hochverrats zu 25 Jahren Haft verurteilt worden. Das Stadtgericht verhängte das umstrittene Urteil am 17.04.2023 gegen den 41-jährigen Oppositionellen, der auch Russlands Krieg gegen die Ukraine scharf kritisiert hatte. © dpa/Uncredited

Es heißt, ein Austausch Alexej Nawalnys habe unmittelbar bevorgestanden, dann kam die Nachricht seines Todes. Haben Sie Hoffnungen, dass Ihr Mann ausgetauscht werden könnte?

Darüber weiß ich gar nichts, ich habe keinerlei Signale.

Welche Möglichkeiten hat der Westen, Druck auf Russland auszuüben?

Es gibt einige. Die Sanktionen sind wichtig, aber Russland hat zu viele Gelegenheiten, sie zu umgehen. Das Wichtigste ist, dass der Druck entschlossen ausgeübt wird und hart ist. Mein Mann ist ja nicht der einzige politische Gefangene in Russland in schlechtem gesundheitlichen Zustand. Diese Menschen werden sterben, wenn nichts für ihre Rettung getan wird.

Was bedeutet der Tod Nawalnys für die russische Opposition?

Zunächst einmal: Nawalny ist nicht gestorben, wie Putin glauben machen will. Es war ein politischer Mord. Ein Mordversuch mit dem Gift Nowitschok war fehlgeschlagen, jetzt ist er im Straflager ermordet worden. Ob das nach Folter passiert ist oder ob die fehlende medizinische Behandlungen und die unmenschlichen Haftbedingungen die Ursache waren, das ist unwesentlich. Nawalny ist ermordet worden.

Alexej Nawalny, russischer Oppositionsführer, im Moskauer Bezirksgericht im Jahr 2021. Mitte Februar starb er in einem russischen Straflager. © dpa/Alexander Zemlianichenko

Und was Putin betrifft: Dieser Mann lügt. Er lügt das gesamte Vierteljahrhundert, das er nun schon an der Macht ist. Er lügt schamlos und mit aller Energie.

Selbst wenn das stimmt, sagen viele im Westen, wir müssen mit Putin reden, schließlich ist er der Präsident. Was erwidern Sie?

Er ist nicht der legitime Präsident Russlands. Ich bin überzeugt, dass es ein gewaltiger Fehler des Westens war, Putin nicht frühzeitig in den Arm gefallen zu sein. Viele Politiker dort haben ihm seine früheren Verbrechen einfach durchgehen lassen.

Wenn es eine harte Reaktion auf die Kriegsverbrechen in Tschetschenien zu Beginn seiner Herrschaft, die Invasion in Georgien 2008, auf die Annexion der Krim 2014, die Bombardierung Syriens, die brutale Unterdrückung der Proteste in Russland 2011 und 2012 gegeben hätte, dann wäre es nie zu dem derzeitigen Vernichtungskrieg gegen die Ukraine gekommen.

6 Quadratmeter misst die Zelle von Putin-Gegner Wladimir Kara-Mursa, der wegen Hochverrats zu 25 Jahren Straflager verurteilt worden ist.

Die Logik Putins funktioniert doch so: Wenn der Westen mir die Annexion der Krim erlaubt hat, dann wird er mir auch erlauben, die ganze Ukraine zu schlucken. Wenn sie mir erlaubt haben, die Proteste in Russland brutal niederzuschlagen, warum sollen sie mir dann nicht erlauben, hunderte Oppositionelle ins Straflager zu sperren. Der Westen hat Putin die falschen Signale gesendet.

Das ist die Vergangenheit. Was muss jetzt passieren?

Die westlichen Politiker müssen aus ihren Fehlern lernen. Es ist falsch, Putin als legitimen Partner in der internationalen Arena zu betrachten. Er ist nicht durch Zureden und Verhandlungen zu beschwichtigen. Putin gehört als Kriegsverbrecher vor ein internationales Gericht gestellt.

Jetzt noch einmal die Frage: Wie geht die Opposition mit dem Verlust ihrer Führungsfigur Alexej Nawalny um?

Das war natürlich ein furchtbarer Schlag. Alexej war ein sehr talentierter, sehr starker Politiker. Er konnte mit den Menschen in ihrer Sprache reden, als Bürger Russlands. Putin hat Nawalny ermordet, weil er in ihm einen wirklichen, einen gefährlichen Herausforderer sah. Jetzt gibt es diesen Herausforderer nicht mehr. Er war eine starke Stimme.

Kann seine Witwe Julia diese Rolle übernehmen, selbst wenn sie im Ausland lebt?

Allein ihr Eintreten im Sinne ihres Mannes ist ein außerordentlich wichtiger symbolischer Akt, damit die Anhänger Nawalnys nach dessen Tod in ihrem Schmerz nicht die Hoffnung verlieren. Deshalb setzt Julia den Kampf fort, sie gibt ein Beispiel für andere.