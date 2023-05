Frontbericht eines Bachmut-Kämpfers „Die Russen müssen kapitulieren, oder sie landen im Kessel“

Die offiziellen Berichte der Ukrainer aus Bachmut klingen optimistisch: Die ukrainische Armee hat Gebiete um die Stadt herum zurückerobert. Wie ist die Lage derzeit?

Wir hatten von Anfang an die Aufgabe, die Verteidigung von Bachmut so lange wie möglich zu halten und dem Feind nicht zu erlauben, die Stadt einzukesseln. Das hat die russische Armee irgendwann so erschöpft, dass wir eine lokale Gegenoffensive starten konnten.