Frustration über lahmgelegten Kongress wächst Könnte diese Strategie den Ausweg aus dem Chaos bringen?

Auch die zweite Runde ging schief. Jim Jordan, der republikanische Hardliner, Ex-Wrestler und Strippenzieher, schaffte es am Mittwoch den zweiten Tag in Folge nicht, genügend Stimmen auf sich zu vereinen.

Das US-Repräsentantenhaus ist nach dem Sturz des damaligen Sprechers Kevin McCarthy am 3. Oktober weiter führungslos. Und dies nun schon seit 16 Tagen.

Auf CNN versicherte Moderator Jake Tapper seinen Zuschauern gleich mehrfach: „Das ist nicht normal.“ Und fügte fast hilflos hinzu: „Ehrlich gesagt, es ist noch nicht einmal besonders interessant.“

Tapper beschreibt ein Dilemma: Auf der einen Seite schauen alle gebannt auf das historisch einzigartige Chaos im US-Kongress. Noch nie zuvor wurde ein Sprecher des Repräsentantenhauses gestürzt. Und schon gar nicht ohne einen Plan B.

Auf der anderen Seite wächst die Frustration über einen lahmgelegten Kongress – vor allem angesichts der Großkrisen, um die sich die USA kümmern müssen.

Die Frustration kann man auch den Abgeordneten ansehen, die erst im Januar 15 langwierige Abstimmungsrunden mitmachen mussten, bis endlich ein Speaker gewählt war. An diesem Donnerstag soll es nun um 12 Uhr weitergehen, manche fürchten schon, der Wahlmarathon könnte sich ins Wochenende ziehen.

Ein starkes Indiz, dass Jim Jordan nicht in das drittwichtigste Amt des Landes gewählt werden wird, ist die zunehmende Zahl seiner Parteifreunde, die sich öffentlich über Einschüchterungsversuche und Drohungen beschweren beziehungsweise erklären, standhaft bei ihrem „Nein“ zu bleiben.

Ein weiteres: In der ersten Runde am Dienstag stimmten 20 Republikaner gegen den Abgeordneten aus Ohio, zu dessen Wahl Ex-Präsident Donald Trump aufgerufen hatte. Am Mittwoch waren es 22. Seine innerparteilichen Kritiker sagen voraus, dass es beim nächsten Mal noch mehr sein werden.

Eine Erfolgsstrategie sieht anders aus. Auch daher mehren sich die Stimmen, die einen Ausweg suchen.

Shutdown droht

Der könnte so aussehen: Mit den Stimmen der Demokraten werden die Befugnisse des Interims-Sprechers Patrick McHenry ausgeweitet. Dann könnte der Republikaner aus North Carolina beispielsweise Gesetze zum Haushalt und Militärhilfen abstimmen lassen. Bisher darf er das nicht.

Die Zeit drängt aus mehreren Gründen: Am 17. November droht schon wieder ein teilweiser Regierungsstillstand (Shutdown), da der vor kurzem beschlossene Übergangshaushalt nur so lange gilt. Aus diesem waren zudem von Präsident Joe Biden erwünschte weitere Militärhilfen für die Ukraine ausgeklammert.

Auch hierfür müsste bald eine Lösung her, wenn vermieden werden soll, dass dem angegriffenen Land Geld und Waffen ausgehen. Die Amerikaner sind mit Abstand der größte Geldgeber für die Ukraine. Seit Beginn des russischen Angriffskrieges hat die US-Regierung Kiew mit rund 113 Milliarden Dollar unterstützt.

Die Terroranschläge in Israel kommen noch dazu: Biden hat am Mittwoch in Israel angekündigt, den Kongress um ein „nie dagewesenes Hilfspaket“ zu bitten.

100 Milliarden Dollar will US-Präsident Biden vom Kongress

Um den Widerstand der Republikaner zu brechen, will er sich offenbar 100 Milliarden Dollar bewilligen lassen. In dem Paket wären dann Hilfen für Israel, die Ukraine, Taiwan sowie zur Sicherung der US-Grenze zu Mexiko gebündelt.

Dazu müssten aber beide Kammern des Kongresses arbeitsfähig sein – und das Repräsentantenhaus einen neuen (oder alten: Kevin McCarthy könnte theoretisch auch wiedergewählt werden) Sprecher haben.

Warnung vor einer „Koalition“ mit den Demokraten

Aus verfassungsrechtlicher Sicht ist indes nicht ganz klar, ob die Befugnis-Ausweitung für den Interims-Sprecher überhaupt möglich ist. Aber allein die Spekulationen darüber zeigen, in welch prekäre Lage die Republikaner sich und ihr Land gebracht haben.

Jim Jordan warnt bereits, wer gegen ihn stimme, wolle in Wahrheit eine „Koalition“ mit den Demokraten. Die Hardliner hatten den Putsch gegen McCarthy mit dem Vorwurf gestartet, er habe bei dem Übergangshaushalt gemeinsame Sache mit den Demokraten gemacht und anschließend auch noch Geheimabsprachen für die Ukraine-Hilfe getroffen.

Wenn es tatsächlich zu einer Zusammenarbeit in dieser Frage kommen würde, wäre auch das Neuland. Angesichts der knappen Mehrheiten im Repräsentantenhaus – die Republikaner stellen derzeit 221, die Demokraten 212 Sitze – wirkt die Idee verlockend: So könnte eventuell verhindert werden, dass eine radikale Minderheit das House weiter in Geiselhaft hält.

McHenry könnte dann zumindest den Normalbetrieb eine Zeitlang garantieren, bis ein Kompromisskandidat gefunden ist. Vielleicht sogar einer, den auch die Demokraten wählen könnten, wenn ihnen die Republikaner entsprechende Angebote machen. Der demokratische Minderheitsführer, Hakeem Jeffries, sagte zumindest schon mal, seine Partei sei bereit, darüber zu sprechen.