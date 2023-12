Führungskrise an US-Eliteunis Rücktritte nach Antisemitismus-Anhörung

30 Sekunden ist der Videoschnipsel lang, der Liz Magill ihr Amt an der Spitze einer der renommiertesten Universitäten kostete. In diesen 30 Sekunden, die seit ihrem Auftritt vor dem Bildungsausschuss des US-Repräsentantenhauses in den sozialen Netzwerken immer wieder aufgerufen werden, weicht die Präsidentin der University of Pennsylvania (Penn) einer klaren Antwort auf die Frage aus, ob Aufrufe zu einem Völkermord an Juden den Verhaltenskodex auf dem Campus verletzen würden. Das sei eine „kontextabhängig Entscheidung“, sagte sie.