Fünf Jahre Strafkolonie Russland verurteilt bekannten Politologen wegen Kritik an Militäroffensive

Ein russisches Gericht hat am Dienstag die Strafe für den Politikwissenschaftler Boris Kagarlizky wegen Kritik an der russischen Militäroffensive in der Ukraine verschärft. Kagarlizky müsse nun für fünf Jahre in eine Strafkolonie, zitierten russische Nachrichtenagenturen am Dienstag einen Richter des Berufungsgerichts in der Region Moskau.

Im Dezember war der prominente Soziologe und Marxist wegen Verunglimpfung der Militäroffensive zu einer Geldstrafe von umgerechnet 6160 Euro verurteilt worden.

Das Militärberufungsgericht habe entschieden, „die Gerichtseintscheidung aus erster Instanz aufzuheben und Kagarlizky zu einer Haftstrafe von fünf Jahren in einer Strafkolonie zu verurteilen“, sagte der Anwalt des Politikprofessors, Sergej Jerochow, laut der amtlichen Nachrichtenagentur Tass.

Am 11. Dezember 2023 wurde der russische Soziologe und Politologe Boris Kagarlitsky per Gerichtsbeschluss zum ausländischen Agenten erklärt und auf die Liste der Terroristen und Extremisten gesetzt. © IMAGO/ITAR-TASS

Der Autor zahlreicher Publikationen und Studien über die politische Linke in Russland und anderen Ländern wurde im Gerichtssaal festgenommen, wie die russischen Nachrichtenagenturen weiter berichteten.

Was wirft der Kreml Kagarlizky vor?

Der Professor an der Hochschule für Sozial- und Wirtschaftswissenschaften in Moskau (HSE) war im Juli 2023 „öffentlicher Aufrufe zu terroristischen Aktivitäten im Internet“ beschuldigt und in Untersuchungshaft genommen worden. Der 65-Jährige wies die gegen ihn erhobenen Vorwürfe zurück.

Im Mai 2022 - kurz nach Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine - war Kagarlizky zum „ausländischen Agenten“ erklärt worden. (AFP)