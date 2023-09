Gefährlicher Weg nach Großbritannien So viele Migranten angekommen, wie noch nie

So viele Migranten wie noch nie an einem Tag in diesem Jahr haben auf kleinen Booten den Ärmelkanal nach Großbritannien überquert. Wie die britische Nachrichtenagentur PA am Sonntag unter Berufung auf Regierungsdaten meldete, erreichten am Samstag insgesamt 872 Menschen irregulär die Küsten.

Der bisherige Tagesrekord waren 756 Ankommende am 10. August gewesen. Im August kamen zudem mit 5369 Migrantinnen und Migranten so viele an wie nie in einem Monat seit Beginn der Aufzeichnungen 2018. Insgesamt sind in diesem Jahr knapp 21.000 Menschen auf diesem gefährlichen Weg nach Großbritannien gelangt, das sind weniger als zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres.

Ein wichtiges Argument für den Brexit war, dass Großbritannien dann wieder stärker kontrollieren kann, wer ins Land kommt. Seitdem hat die irreguläre Migration aber deutlich zugenommen. Die konservative britische Regierung setzt nun auf Abschreckung durch drastische Gesetze.

Wer ohne Erlaubnis ins Land kommt, soll interniert und abgeschoben werden - ohne Rücksicht auf die persönlichen Umstände. Kritiker sprechen von einem Asylverbot. Bisher haben die Maßnahmen von Premierminister Rishi Sunak aber keine Trendwende erreicht. (dpa)