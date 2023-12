Gegner für Putin? Hunderte unterstützen Präsidentschaftskandidatur von Nationalist Girkin

Hunderte Anhänger des inhaftierten früheren Separatistenführers Igor Girkin haben bei einem Treffen in Moskau dessen Kandidatur für die russische Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr unterstützt. Über 300 von ihnen versammelten sich am Sonntag in einem Hotel der russischen Hauptstadt, um für Girkin zu werben.

Unter ihnen waren viele Frauen, ältere Menschen und Militärveteranen. Einige trugen T-Shirts mit Girkins Gesicht und dem Slogan „Freiheit für Strelkow“, seinem Pseudonym.

Girkin war 2014 bei dem vom Kreml unterstützten Aufstand in der Ostukraine als Kommandeur der Separatisten in der international nicht anerkannten Volksrepublik Donezk bekannt geworden. Der Militärblogger unterstützt die derzeitige russische Offensive in der Ukraine, verurteilt aber scharf deren Militärstrategie als nicht hart genug.

Ich bin in Militärfragen kompetenter als der amtierende Präsident. Igor Girkin, früherer Separatistenführer in der Ostukraine

Nach einer Reihe kritischer Online-Beiträge über Präsident Wladimir Putin wurde Girkin im Juli wegen „öffentlicher Aufrufe zum Extremismus“ festgenommen, im Dezember begann sein Prozess hinter verschlossenen Türen.

Obwohl bereits in Haft, kündigte Girkin im August in den Online-Netzwerken seine Kandidatur für die Präsidentschaftswahl Mitte März an. Als Grund gab er an, er halte sich „in Militärfragen für kompetenter als der amtierende Präsident“.

Er habe Vertrauen in die militärischen Fähigkeiten Girkins, sagte Mihail Filippow, der extra aus der sibirischen Stadt Nowosibirks nach Moskau gekommen war, um sich an der Unterstützungskampagne zu beteiligen.

Er sei sich sicher, dass Girkin seine Rolle als russischer Oberbefehlshaber perfekt ausfüllen und sich „nicht täuschen lassen“ werde, fügte der 44-jährige Elektriker hinzu.

Jewgeni Skripnik, ein früherer Mitkämpfer Girkins im Donbass, sagte, viele Soldaten an der Front unterstützten den früheren Separatistenführer.

Dass Girkins Kandidatur zugelassen wird, glauben aber nicht einmal die Organisatoren des Treffens. Die Kampagne verfolge ein ganz „anderes Ziel“, sagte Mitorganisator Michail Polnykow: „Am Vorabend des Aufruhrs müssen sich die Kampfgenossen zusammenschließen“. (AFP)