Geheimdienstchef vom MI6 „Putin hat mit Prigoschin einen Deal ausgehandelt, um seine Haut zu retten“

Richard Moore, der Chef des britischen Auslandsgeheimdienstes MI6, hat russische Bürger während einer Rede in der britischen Botschaft in Prag zum Spionieren für Großbritannien aufgerufen, sollten sie über den Krieg in der Ukraine entsetzt sein. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters auf ihrer Webseite.

Moore, der offiziell den Codenamen „C“ trägt, verglich die Situation in der Ukraine mit dem Prager Frühling 1968, als sowjetische Panzer liberalisierende Reformen niederschlugen.

Unsere Tür ist immer offen. Richard Moore an die russische Bevölkerung

„Viele Russen, die Zeuge der Käuflichkeit, der Machtkämpfe und der Inkompetenz ihrer Führer werden, stehen vor dem gleichen Dilemma wie ihre Vorgänger 1968“, sagte er.

„Ich lade sie ein, das zu tun, was andere in den letzten 18 Monaten getan haben, und uns die Hand zu reichen. Unsere Tür ist immer offen. (...) Ihre Geheimnisse werden bei uns sicher sein, und gemeinsam werden wir daran arbeiten, dem Blutvergießen ein Ende zu setzen“, so Moore.

In seiner Rede und in einem anschließenden Interview sagte Moore zudem, die bewaffnete Meuterei des Gründers der Wagner-Söldnertruppe, Jewgeni Prigoschin, im vergangenen Monat habe den „unaufhaltsamen Verfall“ von Putins „instabiler Autokratie“ offenbart.

Moore sagte, die Meuterei russischer Söldner im Juni zeige, dass es „tiefe Risse“ im Kreml gebe. Es bestehe wenig Aussicht, dass Russland in der Ukraine wieder an Einfluss gewinne.

Zudem geht Moore davon aus, dass Putin mit Prigoschin einen Deal ausgehandelt hat, um dessen Meuterei zu stoppen. „Prigoschin war ein Geschöpf, das von Putin geschaffen wurde, und dennoch wandte er sich gegen ihn. Er hat sich nicht wirklich gegen Prigoschin gewehrt; er hat einen Deal mit ihm ausgehandelt, um seine Haut zu retten.“ (Tsp)