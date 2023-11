Geisel-Deal zwischen Israel und Hamas „Es ist kein palästinensischer Gefangener von `high value´ dabei“

Der Deal zwischen Israel und der Hamas über die Freilassung von israelischen Geiseln und palästinensischen Gefangenen aus israelischen Gefängnissen ist hochpolitisch und emotional zugleich.

Die Rückholung israelischer Geiseln auch um einen hohen Preis - in der Vergangenheit waren es meist Soldaten - ist ein Versprechen des jüdischen Staates an seine Bürger, dessen junge Menschen alle einen dreijährigen Militärdienst ableisten müssen und später als Reservisten stets zur Landesverteidigung eingezogen werden können.

In der palästinensischen Gesellschaft haben die Gefangenen in israelischen Gefängnissen einen besonderen Stellenwert. Nach Schätzung der palästinensischen Kommission für die palästinensischen Gefangenen waren seit 1967 etwa eine Million Palästinenser in Israel in Haft. Die französische Historikerin und Forschungsleiterin am CNRS, Stéphanie Latte Abdallah, hat das hochgerechnet und sagt, das sei „fast ein Mitglied in jeder Familie.“

Mindestens 6704 Palästinenser in israelischen Gefängnissen

Darunter sind nicht nur Personen, die von den für palästinensische Bürger zuständigen israelischen Militärgerichten wegen Gewalttaten verurteilt wurden. Sondern auch viele sogenannte „administrative Gefangene“, die ohne Anklage zeitlich unbegrenzt festgehalten werden.

Derzeit sind nach Angaben der israelischen NGO HaMoked 6704 Palästinenser in Israel in Haft, davon 2070 „Administrativhäftlinge“ ohne Anklage.

Der Experte Hans-Jakob Schindler, Direktor Senior Direktor des internationalen Counter Extremism Project (Berlin/New York), bezeichnet die Selbstverpflichtung zur Rückholung von Geiseln als einen „Grundpfeiler israelischer Politik seit der Staatsgründung“. Das Versprechen „no man is left behind“ gelte auf für verstorbene Geiseln. Israels Regierungen seien daher bereit, für Rückholungen „einen höheren Preis“ zu zahlen als andere Länder.

Hans-Jakob Schindler ist Direktor beim internationalen Counter Extremism Project (Berlin/New York).

Der spektakulärste Fall – und gleichsam ein besonderes kollektives Trauma für Israel – war der des Soldaten Gilad Schalit. Der junge Mann war 19 Jahre alt, als er am 25. Juni 2006 an der Grenze zum Gazastreifen von Kämpfern der Hamas entführt wurde. Fünf Jahre später wurde er im Austausch für 1027 palästinensische Häftlinge freigelassen.

Einer von ihnen war Yahya Sinwar, der heute die Hamas in Gaza anführt und als Drahtzieher der Massaker des 7. Oktobers gilt. Deshalb gibt es vor allem innerhalb der israelischen Rechten erhebliche Vorbehalte gegen die Freilassung palästinensischer Häftlinge im Austausch für Geiseln. „Dass Sinwar ein gefährlicher Mann war, war klar. Dass die Regierung ihn dennoch ausgetauscht hat, zeigt, wie wichtig Israel die Rückholung von Geiseln ist“, sagt der Experte Schindler.

Diese erste Runde im Geiseltausch ist eher eine vertrauensbildende Maßnahme. Hans-Jakob Schindler, Direktor beim internationalen Counter Extremism Project (Berlin/New York)

Bei dem jetzt anstehenden Deal ist laut Schindler kein palästinensischer Gefangener von „high value“ dabei, dessen Freilassung Israel als „einen großen Zugewinn für die Kampfkraft der Hamas“ einstufen würde. Auf der Liste stehen viele Minderjährige oder Personen, die ohne Anklage in sogenannter „Administrativhaft“ festgehalten werden.

Umgekehrt hätten die Frauen und Kinder, die Hamas freilassen will, keinen hohen „Tauschwert“. Vielmehr wolle Hamas diese Personen loswerden. Daher würden jetzt für jede Geisel „nur“ drei Palästinenser freigelassen, „bei dieser Ratio wird es in künftigen Austauschen aber nicht bleiben“.

Diese erste Runde im Geiseltausch sei eher eine „vertrauensbildende Maßnahme“, analysiert Schindler, beide Seiten testeten sich aus. „Dieser Deal ist für beide Seiten nicht sehr schwierig“, sagt Schindler.

Aber jeder zukünftige Austausch, gerade wenn es um die Freilassung von israelischen Soldaten geht, werde komplizierter und der Preis für Israel höher.

Nach Ansicht Schindlers ist dieser erste Deal für beide Seiten ein Erfolg. „Israel bringt eine große Zahl Geiseln zurück - und Hamas ist jetzt wieder Verhandlungspartner.“