Erfolg für Ex-Präsidenten US-Gericht kürzt Trumps Kaution auf 175 Millionen Dollar

Ein Berufungsgericht in New York hat die vom früheren Präsidenten Donald Trump nach seiner Verurteilung wegen Geschäftsbetrugs zu erbringende Sicherheitsleistung deutlich gekürzt. Das Gericht entschied am Montag, dass Trump nur 175 Millionen Dollar (162 Millionen Euro) auf ein Konto der Justiz einzahlen oder Bürgschaften in dieser Höhe vorweisen muss, und gab ihm dafür zehn Tage Zeit. Bisher war Trump eine Summe von etwa 454 Millionen Dollar auferlegt worden, die er bis diesen Montag hinterlegen sollte. (AFP)

Mehr in Kürze.