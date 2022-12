Geschenk aus der Ukraine Polens Polizeichef feuerte offenbar versehentlich Granatwerfer in seinem Büro ab

Polens Polizeichef Jaroslaw Szymczyk ist bei der Explosion eines Geschenks aus der Ukraine leicht verletzt worden. Die Warschauer Staatsanwaltschaft ermittle „wegen der unbeabsichtigten Verursachung einer heftigen Energiefreisetzung, die das Leben oder die Gesundheit vieler Menschen“ gefährdet habe, erklärte die Behörde am Donnerstag.

Polnischen Medienberichten zufolge soll Szymczyk versehentlich einen Granatwerfer in seinem Büro gezündet haben, den er während eines Arbeitsbesuches in der Ukraine am 11. und 12. Dezember erhalten habe. Er hatte das Geschenk von hochrangigen Beamten aus dem Sicherheitsbereich der Ukraine erhalten, wie das polnische Innenministerium am Donnerstag mitteilte.

Szymczyk wurde zur Behandlung und Beobachtung in eine Krankenhaus gebracht, hieß es in der Erklärung. Ein ziviler Mitarbeiter des nationalen Polizeipräsidiums erlitt demnach ebenfalls leichte Verletzungen, musste jedoch nicht ins Krankenhaus. Polnische Medien berichten zudem von Explosionsschäden im Gebäude.

Szymczyk hatte sich in der Ukraine mit Leitern der ukrainischen Polizei und der staatlichen Notfalldienste getroffen. Wieso er bei dem Besuch offenbar einen Granatwerfer geschenkt bekam, wie er eine solche Waffe nach Polen einführen konnte und wie es zu dem unbeabsichtigten Vorfall kam, ist unklar. (Tsp mit AFP/dpa)

