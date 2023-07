Gewalt gegen Frauen in Brasilien „Wir haben es mit einer Vergewaltigungskultur zu tun“

Es geschah, als Victoria Mereilles ihren Vater besuchte. Die 17-Jährige hatte ihn seit der Scheidung von ihrer Mutter nicht mehr gesehen, er wohnte jetzt am Stadtrand von Manaus. Mereilles erzählt ihre Geschichte auf den Stufen ihrer Kirchengemeinde in der Millionenstadt am Amazonas, ein Jahr ist seitdem vergangen. Sie habe sich damals bei ihrem Vater früh schlafen gelegt, er sei noch einmal vor die Tür gegangen, etwas trinken.