Gewalt im Gazastreifen „Die Kinder in Gaza haben ihre Kindheit verloren“

Frau Wendt, Sie waren im Mai im Gazastreifen. Was haben Sie dort erlebt?

Ich habe in vielen Krisen- und Konfliktgebieten der Welt gearbeitet. Aber das Ausmaß der Krise in Gaza ist enorm, da habe ich keine Vergleiche. Die ständigen Luftangriffe sind eine allgegenwärtige Bedrohung, das macht die Situation unvergleichbar beängstigend. Überall sieht und riecht man Müll und Abfall.



Als ich ankam, fielen mir gleich die vielen Kinder auf, die überall herumliefen. Die Schulen sind geschlossen, es gibt für sie keinen normalen Tagesablauf mehr. Und es fehlt ihnen an Unterstützung.