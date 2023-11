„Gezielte Operation gegen Hamas“ Was über Israels Einsatz im Al-Schifa-Krankenhaus bekannt ist

Zum Teil vermummte Soldaten schießen in die Luft. Einer von ihnen befiehlt auf Arabisch, dass sich die Menschen im Innenhof ergeben müssen. „Alle Männer ab 16 Jahren heben die Hände und verlassen das Gebäude“, tönt es nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP aus einem Lautsprecher im Inneren des Al-Schifa-Krankenhauses.

Seit Tagen steht die Klinik im Zentrum des Krieges zwischen Israel und der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas. In der Nacht zum Mittwoch stürmte Israels Armee (IDF) das größte Krankenhaus im abgeriegelten Gazastreifen.

Was ist passiert?

Seit Mittwochnacht führt das israelische Militär eigenen Angaben zufolge auf der „Grundlage nachrichtendienstlicher Informationen und einer operativen Notwendigkeit“ eine „gezielte Operation gegen die Hamas“ im Al-Schifa-Krankenhaus durch. Medienberichten zufolge hatte Israel die Behörden im Gazastreifen vor dem Einsatz gewarnt. Unklar ist, wie weit im Voraus die Warnung erfolgte.

In den vergangenen Tagen gab es bereits verstärkt Kämpfe um die Krankenhäuser im nördlichen Teil des Küstenstreifens. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge hat die islamistische Terrororganisation die Kontrolle über Nord-Gaza bereits vor einigen Tagen verloren, die Befehlskette in Gaza-Stadt soll kaum mehr funktionsfähig sein.

In den frühen Morgenstunden rollten nach Angaben der AFP mehrere Panzer auf das Krankenhausgelände, Soldaten sollen unter anderem in die Notaufnahme eingedrungen sein.

Youssef Abu Rish, Arzt beim Hamas-geführten Gesundheitsministerium in Gaza, berichtet in der BBC von „Dutzenden Soldaten und Kommandotruppen“ in den einzelnen Klinikgebäuden. Verschiedene Videos in den sozialen Medien zeigen ähnliche Szenen, deren Echtheit zu diesem Zeitpunkt nicht abschließend überprüft werden kann. Es soll auch Explosionen auf dem Krankenhausgelände gegeben haben.

Im Laufe des Tages sollen israelische Soldaten zudem von Raum zu Raum im Krankenhaus gezogen sein, offenbar um Hamas-Kämpfer zu finden. Ein AFP-Journalist vor Ort berichtet, dass die IDF-Truppen sowohl Ärzte als auch Patienten verhören.

2000 Menschen befanden sich zu Wochenbeginn in der Klinik, darunter mehrere hundert Verletzte und etwa 1500 Binnenvertriebene.

Immer wieder soll es Warnschüsse gegeben haben, etwa tausend junge Männer hätten sich auf dem Vorplatz des Krankenhauses mit in die Luft gestreckten Armen versammelt. Auch Frauen sollen Berichten zufolge körperlich durchsucht worden sein. Laut eigenen Angaben will Israel bei dem Militäreinsatz im Krankenhaus Waffen gefunden haben. Auch diese Aussagen kann bisher nicht unabhängig überprüft werden.

Am Mittwochabend berichtete dann ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP, dass Soldaten und Panzer das Gelände des Krankenhauses verlassen und um die Anlage herum Stellung bezogen hätten. Eine Bestätigung der israelischen Armee gab es dazu allerdings nicht.

Israelische Streitkräfte veröffentlichen Bilder von Waffen, die mutmaßlich beim einsatz im Krankenhaus gefunden worden sien soll. Überprüfen lassen sich diese Angaben nicht © Reuters/IDF

Zugleich habe Israels Armee „umfangreiche Evakuierungen des Krankenhauses ermöglicht“, auf der sozialen Plattform X wurden am Mittwoch erneut Zeitfenster für sogenannte humanitäre Feuerpausen veröffentlicht. Internationale Hilfsorganisation haben in den vergangenen Tagen dagegen immer wieder kritisiert, dass die Evakuierung von Kliniken nahezu unmöglich sei.

Es fehle unter anderem an Treibstoff für Krankentransporte, zudem seien viele Verletzte auf überlebensnotwendige Maschinen in Kliniken angewiesen. Zudem seien „die Sicherheitsvoraussetzungen für eine Evakuierung nicht gegeben“, sagt Christof Johnen, Leiter für Internationale Zusammenarbeit beim Deutschen Roten Kreuz, dem Tagesspiegel.

In bewaffneten Konflikten wird die Evakuierung von Kliniken zusätzlich erschwert, weil die Sicherheitsvoraussetzungen nicht gegeben sind. Christof Johnen, Leiter für Internationale Zusammenarbeit beim Deutschen Roten Kreuz

Warum ist das Krankenhaus im Fokus der Kämpfe?

Die IDF sind davon überzeugt, dass die Terrororganisation ihre Hauptkommandozentrale unter dem riesigen Klinikkomplex versteckt, Satelliten- und Audioaufnahmen sollen die Existenz des Hamas-Lagers bestätigen. Unabhängig können diese Aussagen bisher aber nicht überprüft werden.

Sowohl die Hamas als auch mehrere im Krankenhaus angestellte Ärzte bestreiten die Angaben Israels. Zugleich haben ausländische Ärzte, die für Hilfsorganisationen vor Ort waren, die palästinensischen Angaben bestätigt.

Kriegsgebiet Krankenhaus: Der „New York Times“ zufolge soll Israel die Al-Schifa-Klinik vergangene Woche beschossen haben. © picture alliance / ROPI/WAFA

Dagegen kam die Menschenrechtsorganisation Amnesty International in einem Bericht von 2014 zu dem Schluss, dass die Hamas „in einer stillgelegten Ambulanz“ des Al-Schifa-Krankenhauses von der Terrororganisation entführte Personen „verhört, gefoltert oder anderweitig misshandelt“ haben soll. Mindestens drei Menschen, die mit israelischen Truppen kollaboriert hätten, seien gestorben.

Wie reagiert die Welt?

Besonders Hilfsorganisationen haben den Einsatz scharf verurteilt. Martin Griffiths, Chefkoordinator für humanitäre Hilfe bei den Vereinten Nationen, schrieb auf X, dass er entsetzt über das israelische Vorgehen sei: „Der Schutz von Neugeborenen, Patienten, medizinischem Personal und allen Zivilisten muss Vorrang vor allen anderen Anliegen haben. Krankenhäuser sind keine Kriegsschauplätze.“

Ärzte ohne Grenzen fordert „die israelische Armee und die Hamas auf, sichere Fluchtwege zu gewährleisten, damit die Menschen das umkämpfte Gebiet in Gaza-Stadt verlassen können“. Zugleich setzt sich die Hilfsorganisation für eine sofortige Feuerpause ein.

Der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation, Tedros Adhanom Ghebreyesus, zeigte sich „äußerst besorgt“ und sagte, dass man den Kontakt zum medizinischen Personal des Krankenhauses verloren hätte.

Das bedeutet, dass Krankenhäuser, die ausschließlich medizinischen Zwecken dienen, unter keinen Umständen gezielt attackiert werden dürfen. Leon Seidl, Völkerrechtler am Heidelberger Max-Planck-Institut für Völkerrecht

Kanadas Premierminister Justin Trudeau hat ein Ende des Tötens von Frauen, Kindern und Babys im Krieg zwischen Israel und der islamistischen Hamas gefordert und rief die israelische Regierung zur „äußersten Zurückhaltung“ auf.

Ein Vertreter des Nationalen Sicherheitsrates der USA erklärte, dass Washington „keine Luftangriffe auf ein Krankenhaus“ unterstütze. Kliniken und Patienten „müssen geschützt werden“.

Das jordanische Außenministerium machte Israel für die Sicherheit von Patienten und Mitarbeitern der Klinik verantwortlich und verurteilte das Vordringen der Armee als Bruch der Genfer Konventionen.

Die Exekutivdirektorin des Kinderhilfswerks Unicef, Catherine Russel, hat den Kriegsparteien Hamas und Israel am Mittwoch ebenfalls schwere Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht vorgeworfen.

Was sagt das Völkerrecht?

Gezielte Angriffe auf Zivilpersonen, die nicht unmittelbar an Kampfhandlungen beteiligt sind, und auf zivile Objekte verstoßen gegen das humanitäre Völkerrecht. Krankenhäuser und medizinische Einrichtungen genießen unter dem Kriegsrecht besonderen Schutz gegen Angriffe.

Leon Seidl forscht am Heidelberger Max-Planck-Institut für Völkerrecht zum Recht der Friedensprozesse.

„Das bedeutet, dass Krankenhäuser, die ausschließlich medizinischen Zwecken dienen, unter keinen Umständen gezielt attackiert werden dürfen“, sagt Leon Seidl, der am Max-Planck-Institut für Völkerrecht forscht, dem Tagesspiegel.

Wolff Heintschel von Heinegg ist Professor für Öffentliches Recht, insbesondere Völkerrecht, an der Europa-Universität Viadrina.

„Ein Krankenhaus verliert seinen besonderen Schutz jedoch, wenn es für Handlungen, die dem Feind schaden, genutzt wird.“ Das sei der Fall, wenn sich in einer Klinik auch unverletzte Soldaten aufhielten oder Waffen gelagert werden würden. Ein Krankenhaus wird also erst zu einem legitimen Kriegsziel, wenn es als „Kommandozentrale, Aussichtsposten oder als Schutzschild für militärische Operationen“ dient.

Konnte Israel vernünftigerweise und zum Zeitpunkt der Angriffsentscheidung davon ausgehen, dass das Krankenhaus als Kommandozentrale missbraucht worden ist, war der Einsatz völkerrechtlich zulässig, sagt Wolff Heintschel von Heinegg, Völkerrechtler an der Europa-Universität Viadrina.

Der Einsatz gegen das Krankenhaus wäre dem Heintschel von Heinegg zufolge völkerrechtswidrig, wenn es vorab keine vernunftmäßigen Gründe für die Annahme eines Missbrauchs vorlagen, eine vorherige Warnung mit Fristsetzung zur Beendigung des Missbrauchs unterblieben wäre oder keine praktisch möglichen Vorsichtsmaßnahmen getroffen wurden, um Kollateralschäden zu vermeiden oder zumindest zu mindern.