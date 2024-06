Gibt es einen Gefagenenaustausch? Was vom Spionageprozess gegen Gershkovich zu erwarten ist

Ein paar Minuten hatten russische Journalisten in Jekatarinburg im Ural Zutritt zum Gerichtssaal, in dem am Mittwoch der Prozess gegen ihren amerikanischen Kollegen Evan Gershkovich begann. Dem Angeklagten, der seit mehr als einem Jahr in Untersuchungshaft sitzt, wird Spionage vorgeworfen. Ihm drohen bis zu 20 Jahren Haft. Es ist ein weiterer Schauprozess.