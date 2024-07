Großbritannien wählt am Donnerstag Das große Scheitern des Rishi Sunak

Vor gut anderthalb Jahren hatte Rishi Sunak große Pläne. Er wolle sich für „Stabilität und Einheit“ einsetzen, versprach der frisch gewählte Tory-Vorsitzende im Oktober 2022. Die höchste Priorität seiner Amtszeit werde sein, die Partei und das Land zu einen.

Doch genau das ist dem 44-Jährigen nicht gelungen. Geeint scheint das Vereinigte Königreich wenige Tage vor der Wahl nur in einem: seiner Abneigung gegen den regierenden Premier. Knapp zwei Drittel aller Britinnen und Briten sind mit ihm unzufrieden. Dabei galt der ehemalige Hedgefonds-Manager damals als aufsteigender Star der Konservativen. Mit seiner Entscheidung zur plötzlichen Neuwahl wird er zu ihrem Untergang beigetragen haben. Wie konnte Sunak so schnell und so tief fallen?

Der Noch-Premier hatte anfangs auch Pech, sagt der Politologe David Moon von der University of Bath dem Tagesspiegel: „Zum Leidwesen von Sunak haben die britischen Medien nach den skandalumwitterten Amtszeiten von Johnson und Truss die Messlatte, die normalerweise für konservative Politiker gilt, höher gelegt.“

Skandalreiche Vorgänger

Die Regierungszeit seines Vorgängers Boris Johnson war für die Britinnen und Briten vor allem eine Aneinanderreihung von Ärgernissen: Es gab parlamentarische Untersuchungen zu einem Luxus-Urlaub, später versuchte er ein Disziplinarverfahren gegen einen befreundeten Tory-Politiker zu stoppen.

Seine Corona-Politik stand in der Kritik und fand ihren Höhepunkt im sogenannten Party-Gate, einer Sause Johnsons mit Freunden, während im restlichen Königreich noch scharfe Corona-Kontaktverbote galten. Sie führte zu einem parteiinternen Misstrauensvotum. Nachfolgerin Liz Truss musste ihre Umzugskartons in Downing Street 10 gar nicht erst auspacken, nach nur 49 Tagen im Amt trat sie nach desaströsen Steuersenkungsplänen zurück.

David Moon ist Senior Lecturer für Politikwissenschaften an der University of Bath und forscht unter anderem zum britischen Parteiensystem.

Rishi Sunak hatte zu Beginn seiner Amtszeit innerhalb der konservativen Partei nie wirklich eine Hausmacht, sagt Michèle Auga, Leiterin der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung in London. „Er wurde nicht von den Mitgliedern gewählt, sondern durch ein parteiinternes Verfahren ins Amt gehoben.“

Die Parteiführung installierte den damals 42-Jährigen nach dem Truss-Debakel in hektischer Eile als Premier, die Basis fühlte sich übergangen.

Sunak hatte zu diesem Zeitpunkt kaum Regierungserfahrung. Erst zwei Jahre zuvor wurde er unter Boris Johnson Schatzkanzler und machte sich in den ersten Pandemiejahren vor allem einen Namen mit relativ großzügigen Krediten und Lohnfortzahlungen für Beurlaubte und Kurzarbeiter:innen.

Doch spendabel zu sein, entsprach offensichtlich nicht dem Naturell Sunaks, dessen Familienvermögen auf mehr als 760 Millionen Euro geschätzt wird.

Als Premier setzte er in den für viele Britinnen und Briten wirtschaftlich anstrengenden Post-Brexit-Jahren vielmehr auf harte Austeritätspolitik: Ein 40 Milliarden Pfund großes Haushaltsloch wollte und musste er gleich zu Beginn seiner Regierungszeit stopfen. Er kürzte dafür öffentliche Ausgaben.

Rishi Sunak muss um jede Stimme kämpfen, hier spricht er mit Wirtschaftsvertretern in London. © dpa/Benjamin Cremel

Die Staatsverschuldung ist unter ihm dennoch gestiegen, zugleich lähmen die Folgen des EU-Austritts das Land weiterhin. Im vergangenen Jahr fehlten der Wirtschaft auf der Insel so allein 165 Milliarden Euro, in den kommenden Jahren werden Betrieben und Industrie Studien zufolge Brexit-bedingt noch mehr Erwerbstätige fehlen.

Hohe Inflation, wenig Konsum, hohe Zinsen – in Sunaks ersten Amtsjahr 2023 rutschte das Vereinigte Königreich so in eine Rezession. Im selben Jahr erhöhte das Ehepaar Sunak sein Privatvermögen laut der Tageszeitung „The Guardian“ um weitere 140 Millionen Euro.

Dass Rishi Sunak kaum ein Mann des Volkes ist, zeigte er schon vor seiner Amtszeit als Regierungschef. Im Sommer 2022 – das Land erlebte gerade eine beispiellose Dürre, viele Menschen litten zudem unter hohen Stromrechnungen – ließ sich Sunak Medienberichten zufolge auf seinem Anwesen in Richmond einen Privatpool einrichten. Gleichzeitig kämpfte das öffentliche Schwimmbad im Ort wegen der massiv gestiegenen Kosten durch die Energiekrise ums Überleben.

Michèle Auga leitet das Büro der Friedrich-Ebert-Stiftung im Vereinigten Königreich und Irland.

„Die Tories haben als Partei einen Vertrauensverlust im Land erlitten“, sagt Michèle Auga von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Sunak sei zudem kein charismatischer Politiker, sondern eher ein Technokrat.

Sunaks Wahlkampagne ist mit Fehlern durchsetzt

Vielleicht hat sich sein fehlendes Gespür für Menschen nirgends so deutlich gezeigt wie in den vergangenen Wochen. Ein offizielles Wahlkampfbild zeigt Sunak im Flugzeug – neben einem „Exit“-Schild (dt.: „Notausgang“).

Nach seiner überraschenden Ankündigung zur Neuwahl – unter strömendem Regen vor Downing Street 10 – brach er ausgerechnet für seinen ersten Wahlkampf ins Titanic-Viertel nach Belfast auf – nur, um von einem Lokaljournalisten gefragt zu werden, ob er nicht ebenfalls „als Kapitän eines sinkenden Schiffes in diese Wahl“ gehe.

Später versuchte er sich in Wales in Smalltalk und fragte die Angestellten einer Brauerei, ob sie sich ebenfalls auf die Fußballeuropameisterschaft der Männer freuen würden. Wales hatte sich aber gar nicht qualifiziert.

In einem Fernsehinterview wurde Sunak, der bei Wahlkampfveranstaltungen oft unnahbar und herablassend wirkt, gefragt, was ihm als Kind gefehlt habe. Er überlegt länger, nennt dann den Bezahlsender „Sky TV“, und kichert nervös. Fast jedes dritte Kind im Königreich lebt dagegen in relativer Armut.

Gespür fürs Volk oder Themen, Rishi Sunak fehlt das. In den vergangenen Wochen wurde das immer sichtbarer. Für den mutmaßlich desaströsen Wahlausgang am Donnerstag ist Rishi Sunak – trotz aller Fauxpas und Fehler im Wahlkampf – dennoch kaum allein verantwortlich.

„Versäumnisse, die in den 14 Jahren der konservativen Regierung übersehen wurden, werden nun genauer unter die Lupe genommen“, sagt Politikwissenschaftler David Moon.

Es habe sich vielmehr die Meinung durchgesetzt, dass das Land in einem „späten Stadium des Toryismus“ sei – und dringend einen Führungswechsel brauche.