Gute Grenze, schlechte Grenze Wie Bidens Migrationsvorstoß mit der Realität zusammenpasst

„Schau, da liegen die Kleidungsstücke, die sie zurücklassen mussten.“ Jerry stoppt und deutet auf den staubigen Straßenrand. Ein schwarz-weißes Käppi, himmelblaue Shorts und diverse schwer identifizierbare Stofffetzen liegen im Sand oder haben sich in den struppigen Büschen verfangen. „Es sind nicht besonders viele. Wir erleben gerade keine Welle.“

Jerry Pacheco fährt wieder an und lenkt seinen Truck an dem schwarzen Eisenzaun entlang, der sich durch die Wüstenlandschaft zieht. Die Sonne glüht schon jetzt unbarmherzig, dahinter liegt Mexiko, genauer: ein Industriepark auf mexikanischem Boden. Am Horizont ragen die Jemez Mountains in den stahlblauen Himmel.

Die Kleider, erzählt Jerry, gehören Migranten, die von den „Coyotes“, den Menschenhändlern, ins Land geschmuggelt wurden. Bevor sie in überfüllte Lieferwagen gesteckt würden, müssten die Migranten alles zurücklassen, was sie nicht unmittelbar brauchen. „Es ist unmenschlich. Derzeit ist nicht allzu viel los. Aber das kann sich schon bald wieder ändern.“

Jerry hat sich zwei Stunden Zeit genommen, um den Tagesspiegel an der Grenze entlangzufahren. Dabei ist er ein viel beschäftigter Mann: Präsident der Border Industrial Association und Executive Director des International Business Accelerator am Port of Entry in Santa Teresa im Bundesstaat New Mexico.

Jerry ist zuständig dafür, dass sich Unternehmen aus aller Welt hier in der Grenzregion ansiedeln. Warum ausgerechnet hier? „Auf der anderen Seite der Grenze befindet sich unser wichtigster Handelspartner. Und unser Port of Entry, der 1993 geöffnet wurde, ist der größte in New Mexico und der sechstgrößte an der amerikanischen Südgrenze, gemessen am Handelsvolumen“, sagt Jerry.

7000 Jobs sind im Industriepark in Santa Teresa an der Grenze entstanden.

Santa Teresa ist eine Boom-Region, an allen Ecken und Enden wird gebaut: Fabrikhallen, Eisenbahngleise, Privathäuser, Schulen. „Unser Industriepark hat 7000 Jobs geschaffen, Milliarden Dollar werden investiert. Und wir sind auch der größte Umschlagplatz für Nutztiere an der amerikanischen Südgrenze. In diesem Jahr werden rund 600.000 Rinder und anderes Vieh die Grenze überqueren. Wir bringen dem Staat New Mexico im Jahr etwa zwei Milliarden Dollar ein.“

An dieser Grenze kann man Globalisierung als Wirtschaftstreiber einer Region erleben: In den vergangenen drei Jahren wurden drei taiwanesische und ein chinesisches Unternehmen für den Industriepark angeworben, erzählt Jerry. Hier gibt es amerikanische, mexikanische und auch deutsche Firmen, die Dell-Computer bauen, recyceln, Chilis, Zwiebeln und Pekannüsse verarbeiten, Stahlspulen importieren, Papier produzieren und in Elektromobilität investieren.

Auf der anderen Seite der Grenze geschieht Ähnliches, das Wirtschaftswachstum der einen Seite treibt das der anderen. Kilometerlang reihen sich Container aus aller Welt aneinander, die darauf warten, an ihre Zielorte weitergeleitet zu werden.

Mexiko ist der wichtigste Handelspartner der USA. © Juliane Schäuble

Es ist eine Erfolgsgeschichte. Jerry erzählt sie mit großer Begeisterung. Wenn das Wort „Grenze“ jedoch in politischen Debatten fällt, passiert das selten in einem positiven Kontext.

Die Republikaner, allen voran Ex-Präsident Donald Trump, sprechen von „offenen Grenzen“ und einer „Invasion“, von Chaos, Drogen und Kriminalität, die aus Mexiko in die USA schwappen. Und davon, dass die Regierung unter Präsident Joe Biden die Kontrolle über die Lage komplett verloren habe.

Für Trump ist das Thema Grenze und Migration das wichtigste Wahlkampfthema. Umfragen scheinen ihm recht zu geben: Im April sagten 27 Prozent der befragten Amerikaner laut dem Meinungsforschungsinstitut Gallup, dass diese Frage für sie an oberster Stelle stehe. Es war der dritte Monat in Folge.

Wahr ist: Die Behörden stehen unter großem Druck. Das Justizsystem kommt bei der Bearbeitung der Asylanfragen kaum hinterher. Es fehlt zudem an Unterbringungsmöglichkeiten und anderen Ressourcen für die Ankömmlinge.

Dabei ist die Situation an der Grenze derzeit deutlich weniger angespannt als noch vor ein paar Monaten. Zudem schien eine überfällige Reform des Migrationsrechts vor wenigen Monaten möglich. Der Entwurf einer überparteilichen Arbeitsgruppe im US-Repräsentantenhaus verband mehr Grenzschutz mit mehr legaler Einwanderung, scheiterte aber letztlich an den Republikanern im Kongress.

Diese Maßnahmen werden uns helfen, die Kontrolle über unsere Grenzen zurückzugewinnen und die Ordnung im Asylverfahren wiederherzustellen. US-Präsident Joe Biden

Es gibt viele Punkte, auf die sich Demokraten und Republikaner einigen könnten. Auch Demokraten und das Weiße Haus sprechen von einem „broken immigration system“, also davon, dass das Einwanderungssystem in die USA nicht funktioniert. Aber wegen der von Trump eingeforderten Blockadehaltung der Republikaner wird in dieser Legislaturperiode wohl kein parteiübergreifender Kompromiss mehr möglich sein, mit dem die Einwanderung besser gesteuert werden könnte.

Das erklärt, warum Biden am Dienstagmittag, kurz vor seiner Abreise nach Europa, noch spontan einen Auftritt einschiebt. Im East Room des Weißen Hauses tritt er vor die Presse und setzt eine Exekutivverordnung in Kraft, mit der eine Obergrenze für irreguläre Einwanderer eingeführt wird.

US-Präsident Joe Biden hält im East Room eine Rede zum Thema Migrantion. © dpa/Daniel Heuer

Demnach sollen die Grenzübergänge zu Mexiko für Asylbewerber geschlossen werden, wenn die Zahl der illegalen Grenzübertritte eine Woche lang höher als 2500 pro Tag liegt. Geöffnet würden die Grenzen wieder, wenn es weniger als 1500 sind.

„Diese Maßnahmen werden uns helfen, die Kontrolle über unsere Grenzen zurückzugewinnen und die Ordnung im Asylverfahren wiederherzustellen“, sagt Biden. Das Völkerrecht werde aber respektiert, das Recht auf Asyl also nicht grundsätzlich ausgesetzt.

Jeden Tag pendeln Zehntausende Farmarbeiter über die Grenze zwischen Mexiko und den USA. © AFP/GUILLERMO ARIAS

Angesichts der Tatsache, dass es bereits jetzt mehr als 2500 illegale Grenzübertritte täglich gibt, wurde erwartet, dass die Grenzschließungen unmittelbar in Kraft treten. Migranten können zwar weiterhin Termine erbitten, um Asyl zu beantragen. Auch sind unbegleitete Minderjährige von der Regelung ausgeschlossen, genauso wie schwer kranke Menschen und solche, die tatsächlicher Bedrohung ausgesetzt sind, sowie Opfer von Menschenhandel.

Alle anderen „Personen, die die südliche Grenze illegal oder ohne Genehmigung überqueren“, würden aber im Allgemeinen nicht für Asyl infrage kommen, erklärten hochrangige Regierungsbeamte am Dienstag in einem Telefonat mit Reportern. Sie könnten dann ohne vorherige Bearbeitung ihrer Asylanträge abgeschoben werden.

Bürgerrechtsorganisation klagt gegen Bidens Anordnung

Kritik kommt von progressiven Demokraten und Bürgerrechtlern. Die Menschenrechtsorganisation American Civil Liberties Union (ACLU) hat angekündigt, gegen die Pläne zu klagen. Sie vergleicht die Anordnung mit Maßnahmen, an deren Umsetzung bereits Trump gescheitert sei.

Dass Biden diesen umstrittenen Schritt jetzt – fünf Monate vor der Wahl – unternimmt, zeigt, als wie gefährlich seine Kampagne das Thema einschätzt. Im vergangenen Jahr überquerten mehr als 2,4 Millionen Migranten die südliche US-Grenze. Ein starker Anstieg der illegalen Grenzübertritte kurz vor der Wahl – für die Demokraten wäre dies ein Horrorszenario.

Der Ton, den die Republikaner anschlagen, wird derweil immer schriller. Besonders auf Meldungen wie die der US-Ausgabe der „Daily Mail“ Mitte Mai über den Grenzstaat New Mexico. Die Zeitung schrieb darüber, dass der flächenmäßig fünftgrößte Bundesstaat mit seinen gerade mal 2,1 Millionen Einwohnern und knapp 300 Kilometern Grenze in einer aktuellen Kriminalitätsstatistik den unrühmlichen ersten Platz einnehme.

In Texas (hier in El Paso) thronen Stacheldrahtrollen auf den Grenzzäunen und -mauern. © Juliane Schäuble

Nur wenige Hundert Meter von Jerrys Büro in Santa Teresa beginnt mit der Stadt El Paso der Bundesstaat Texas. Hier agiert Gouverneur Greg Abbott als Trumps Statthalter. Das erkennt man schon daran, dass hier auf den Grenzzäunen und -mauern martialische Stacheldrahtrollen thronen, wie Jerry erklärt. „Sieht übel aus, nicht wahr?“

Jerry sagt zwar auch, dass eine Mauer oder ein hoher Zaun in urbanen Gebieten durchaus sinnvoll sei, um Grenzübertritte zu kanalisieren und illegale Einwanderung zu unterbinden. „Wir wollen keine Wellen, keinen Ansturm, der unser System überfordert. Aber draußen in der Wüste ist so eine aufwendige Barriere einfach nicht sinnvoll.“ Da würden besser andere Überwachungsmethoden eingesetzt, die deutlich günstiger wären.

So etwas kann nur sagen und glauben, wer keine Ahnung von der Grenze hat, keine Ahnung davon, wie vernetzt wir mit dem Rest der Welt sind. Jerry Pacheco, Präsident der Border Industrial Association in New Mexico

Doch: Um Logik und Sachverstand gehe es in der Debatte ja gar nicht. „Die Politiker nutzen die Grenze für den Wahlkampf. Die Diskussion ist schrecklich polarisiert – getrieben vor allem von Leuten, die keine Ahnung haben. Das ist einfach nur frustrierend“, sagt Jerry.

Auf die Frage, was er von Trumps Ankündigung halte, im Fall seines Wahlsieges sofort die Grenze für alle zu schließen, sagt er: „Ich würde gerne sehen, wie er die Grenze zu unserem größten Handelspartner schließt. Er würde erleben, wie das Weiße Haus in Flammen aufgeht. So etwas kann nur sagen und glauben, wer keine Ahnung von der Grenze hat, keine Ahnung davon, wie vernetzt wir mit dem Rest der Welt sind.“

Und die durch die Obergrenze mögliche Grenzschließung, die Biden nun veranlasst hat? Das sei etwas anderes, sagt Jerry. Damit würden Wellen von Migranten aufgehalten, die nach einer illegalen Grenzüberquerung zu den Ports of Entry kämmen, um Asyl zu beantragen. „Wenn das geschieht, werden Grenzbeamte von der Handelslinie abgezogen, um die Anträge zu bearbeiten. Dies führt zu längeren Wartezeiten für den Frachtverkehr in Richtung Norden.“

Wer Jerry zuhört, versteht, wie unterschiedlich die Debatte über die Grenze laufen könnte. Wenn doch nur kein Wahljahr wäre.