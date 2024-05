„Haftbedingungen bedrohen sein Leben“ Großbritannien fordert erneut Freilassung von Kreml-Kritiker Kara-Mursa

Großbritannien hat Russland aufgefordert, den inhaftierten russisch-britischen Kreml-Kritiker Wladimir Kara-Mursa angesichts dessen Gesundheitszustands sofort freizulassen.

Der 42-Jährige müsse wegen „dringend erforderlicher medizinischer Behandlung“ umgehend aus der Haft herausgeholt werden, hieß es in einer am Mittwochabend veröffentlichten Erklärung der britischen Staatsministerin für Industrie und wirtschaftliche Sicherheit, Nusrat Ghani.

Seine Inhaftierung sei politisch motiviert, Kara-Mursa werde von den russischen Behörden verfolgt, weil er sich gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine gestellt habe. „Die Haftbedingungen bedrohen sein Leben“, erklärte Ghani weiter. „Sein Gesundheitszustand verschlechtert sich.“

Kara-Mursa, einer der prominentesten Kritiker des russischen Präsidenten Wladimir Putin, war im April 2023 wegen „Hochverrats“ zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Er hatte zuvor Russland bei einer Rede in den USA „Kriegsverbrechen“ in der Ukraine vorgeworfen. Es ist die längste bekannte Haftstrafe, die je gegen einen Kritiker Putins verhängt wurde.

Vertrauter des verstorbenen Alexej Nawalny

Kara-Mursa stand dem im Februar in einer Strafkolonie in der Arktis gestorbenen Kreml-Kritiker Alexej Nawalny nahe. Seit Nawalnys Tod mehren sich die Sorgen um den 42-Jährigen. Seine Familie und Anwälte geben an, der russische Geheimdienst habe 2015 und 2017 versucht, ihn zu vergiften. Seither leide er unter schweren gesundheitlichen Problemen.

Anfang des Jahres hatten Kara-Mursas Angehörige bekannt gegeben, dass er aus seinem bisherigen Straflager verschwunden sei und sein neuer Aufenthaltsort unbekannt sei. Wenig später war er einem Medienbericht zufolge nun in einem anderen russischen Straflager wieder aufgetaucht.

Bereits kurz nach seiner Verurteilung vor einem Jahr hatte der britische Außenminister James Cleverly gefordert, Kara-Mursa „sofort und bedingungslos freizulassen“. Russlands Behandlung und Verurteilung des Kreml-Kritikers zeige „einmal mehr seine völlige Verachtung für grundlegende Menschenrechte“. (tsp/AFP)