Haftbefehl gegen Islam-Kritiker Experten fürchten „schleichende Einführung einer türkischen Scharia“

In der Türkei ist eine erbitterte Debatte um die islamische Scharia entbrannt. Justizminister Yilmaz Tunc persönlich hat einen Haftbefehl gegen einen jungen Atheisten verkündet, der auf Youtube gegen die Scharia argumentiert und dabei auf die Ehe des Propheten Mohammed mit einem Kind verwiesen hatte.

Der Youtuber Diamond Tema vertritt seine Thesen unter seinem echten Namen. Nach dem kritischen Beitrag bekam der 30-Jährige Todesdrohungen und musste ins Ausland fliehen. In der Türkei sprangen ihm islamische Theologen bei, doch der Justizminister bestand öffentlich darauf, dass der Atheist mit „diffamierenden Äußerungen“ über den Propheten die Grenzen der Meinungsfreiheit überschritten habe und bestraft werden müsse.

Auf seinem Youtube-Kanal, der fast eine Million Abonnenten hat, philosophiert der bekennende Atheist Tema buchstäblich über Gott und die Welt. Auf Wunsch seiner Fans ließ er sich kürzlich auf eine Diskussion mit einem anderen Youtuber ein. Mit dem 24-jährigen Islamisten Asrin Tok diskutierte er in der Youtube-Sendung „Yeralti“ (deutsch: Untergrund) zwei Stunden lang über Religion und Gesellschaft.

Islamisten drohen mit Enthauptung

Dabei forderte Asrin Tok die Einführung der Scharia in der Türkei, also das islamische Rechtssystem auf Grundlage des Koran und der Überlieferungen aus dem Leben des Propheten. Diamond Tema führte die Gegenrede: Die Scharia sei inkompatibel mit einer modernen Gesellschaft, es gebe beispielsweise keine Meinungsfreiheit.

„Wenn wir jetzt unter der Scharia leben würden, dann würden nach dieser Sendung die Köpfe rollen“, sagte er. Weit lag er damit nicht daneben. In sozialen Medien wurde Tema nach der Sendung von Islamisten gedroht, ihm solle dafür der Kopf abgehackt werden. Der Youtuber setzte sich noch vor dem Haftbefehl nach Albanien ab.

Ein alter Streit

Inhaltlich ging es bei der Auseinandersetzung um einen alten Hut - nämlich um die Heirat des Propheten mit seiner dritten Frau Aischa und deren Alter zum Zeitpunkt der Vermählung. Unterschiedlichen Quellen zufolge war Aischa sechs, sieben oder neun Jahre alt, als Muhammed sie heiratete; jedenfalls soll die Ehe vollzogen worden sein, als sie neun Jahre alt war. Seit Jahrzehnten streiten die Gelehrten um den Kontext dieser Überlieferung. Waren vor eineinhalbtausend Jahren, die Mädchen mit neun Jahren geschlechtsreif? War die Kinderheirat ein vorislamischer Brauch, in den der Prophet hineingeboren wurde?

Susanne Güsten ist seit 1998 Korrespondentin des Tagesspiegel in der Türkei.

Um solche Argumente rang auch der Scharia-Anhänger Asrin Tok in der Diskussion vor der Kamera, doch er wirkte unbeholfen und unsicher; der rhetorisch überlegene Diamond Tema fegte sein Gestammel vom Tisch. Der Prophet habe als erwachsener Mann ein neunjähriges Kind geheiratet, stellte Tema fest, das sei unmoralisch und werde von der Scharia erlaubt.

Zum Beleg las er aus dem „Sahih al-Buchari“ vor, einer Sammlung von Überlieferungen aus dem Leben des Propheten, die im 9. Jahrhundert verfasst wurde und als eine der authentischsten Quellen des Islam gilt. Die Ausgabe stamme vom staatlichen Religionsamt der Türkei, hielt er der Staatsanwaltschaft vor, als sie Ermittlungen wegen Volksverhetzung aufnahm. Justizminister Tunc ließ das nicht gelten.

Hüseyin Cicek ist Türkei-Experte an der Universität Wien.

Hinter dessen Haltung stehe der Versuch der türkischen Regierung, die Debatte über den Islam zu kontrollieren, sagt Hüseyin Cicek, Politologe und Religionswissenschaftler an der Universität Wien. Die Regierungspartei AKP wolle die Geschichte des Islam als „Heilsgeschichte“ ohne Kontroversen erscheinen lassen und einen historisch-kritischen Zugang im Keim ersticken, sagte Cicek dem Tagesspiegel. „Diese Kontroverse ist ein Zeichen der sich in Talfahrt befindlichen türkischen Demokratie und auch ein Symbol dafür, dass der staatlich konzipierte Islamismus in der Türkei weiter alle Lebensbereiche durchdringt.“

Als Theologen rufen wir unser Volk auf, die heilige Religion des Islam zu leben und zugleich unsere demokratische und säkulare Republik zu schützen. Auszug aus einem Protestbrief mit dem Titel „Scharia ist nicht Islam“, verfasst von liberal eingestellten Theologen in der Türkei

Auch fortschrittliche Theologen in der Türkei sind empört. Unter dem Titel „Scharia ist nicht Islam“ veröffentlichten ein Dutzend von ihnen einen gemeinsamen Appell. Keine der vielen Interpretationen der Scharia entspreche den Bedürfnissen des Lebens in der Moderne, hieß es darin. „Als Theologen rufen wir unser Volk auf, die heilige Religion des Islam zu leben und zugleich unsere demokratische und säkulare Republik zu schützen.“

Zu den Unterzeichnern zählt der emeritierte Istanbuler Theologie-Professor Mustafa Öztürk, der nach Todesdrohungen wegen seiner kritischen Koranexegese vor dreieinhalb Jahren die Türkei verlassen hatte. Eigentlich hätte die Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungen gegen Asrin Tok einleiten müssen, der die Einführung der Scharia forderte, sagte Öztürk dem türkischen Fernsehen. Schließlich habe Tok damit zum Umsturz der verfassungsmäßigen Ordnung der Republik aufgerufen. Der Haftbefehl gegen den Islam-Kritiker Tema zeige dagegen, „dass wir es de facto mit der schleichenden Einführung einer türkischen Scharia zu tun haben“.