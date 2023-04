Haftstrafe für Hongkonger Aktivist Joshua Wong zu drei Monaten Gefängnis verurteilt

Der pro-demokratische Hongkonger Aktivist Joshua Wong ist zu drei Monaten Gefängnis verurteilt worden.

In einer Erklärung hieß es, dass Wong gegen ein gerichtliches Verbot verstoßen habe, indem er Informationen zur Identifizierung eines Polizeibeamten auf Facebook veröffentlicht habe. Der Polizist hatte im November 2019 bei Protesten gegen die Regierung auf einen Demonstranten geschossen.

Der zuständige Richter Russell Coleman kündigte am Montag an, die vollständige Begründung für die Verurteilung in den nächsten Tagen bekannt zu geben.

Der Hongkonger Aktivist musste bereits in der Vergangenheit mehrere Haftstrafen von insgesamt mehr als zwei Jahren absitzen. 2014 erlangte der heute 26-Jährige internationale Bekanntheit, indem er als Student Pro-Demokratie-Proteste auf chinesischem Territorium anführte.

Aktuell droht Wong in einem weiteren Verfahren wegen der angeblichen „Verschwörung zum Umsturz“ eine lebenslange Haft. (Tsp)