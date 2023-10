Höchsten Wert seit 2016 Eine Million Asylanträge im Jahr 2023 erwartet

Die Zahl der Asylanträge in den 27 Ländern der Europäischen Union plus der Schweiz und Norwegen wird in diesem Jahr einem Zeitungsbericht zufolge wohl die Millionenmarke überschreiten. Damit werde der höchste Wert seit 2016 erreicht, als es 1,23 Millionen Asylanträge gewesen seien, schreibt die „Welt“ (Dienstag) unter Berufung auf Zahlen der EU-Asylagentur. Diese seien bisher nicht veröffentlicht worden.

Demnach wurden in diesem Jahr bis Anfang Oktober insgesamt 801.459 Asylanträge in der EU sowie Schweiz und Norwegen gestellt. Den Angaben zufolge steht Deutschland an dritter Stelle mit einem Anstieg bei den Antragszahlen um 74 Prozent. Die höchsten Werte hätten Lettland (plus 168 Prozent) und Estland (119 Prozent) erreicht. Den größten Rückgang der Asylanträge habe Dänemark gehabt (minus 56 Prozent). Das Land mit den wenigsten Asylanträgen in diesem Jahr sei Ungarn mit 26 Anträgen seit Januar.

In Deutschland wurde dem Bericht zufolge fast jeder dritte Asylantrag von einem syrischen Staatsbürger gestellt (27 Prozent), gefolgt von Afghanistan (17 Prozent) und der Türkei (16 Prozent). (KNA)