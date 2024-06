Hohe Verluste, ukrainische Hoffnung So steht es um die russische Offensive im „Fleischwolf“ Charkiw

Die ukrainische Armee hatte sie lange erwartet – und trotzdem wurde sie vom Beginn der russischen Offensive auf Charkiw Anfang Mai überrascht. Die Russen konnten schnelle Vorstöße machen, was zur Folge hatte, dass die Ukraine ihre Reserven umgruppieren musste, um den angreifenden Truppen etwas entgegenzusetzen.

Das Hauptziel der russischen Armee in diesem Frontabschnitt besteht darin, die ukrainischen Streitkräfte vom Grenzgebiet nahe der russischen Region Belgorod tiefer in das Gebiet Charkiw zurückzudrängen – und so mit den eigenen Truppen in Artilleriereichweite der Großstadt Charkiw zu gelangen.

In den ersten Wochen erbitterter Kämpfe eroberten die Russen eine Reihe von Grenzdörfern und verwüsteten die Stadt Wowtschansk an der Grenze, wobei sie auch selbst viele Verluste erlitten.

Russland nimmt „keine Rücksicht auf Verluste“

Um die Angriffe auf die Ukraine zu verstärken, verlegten die Russen immer wieder neue Einheiten in die Region, darunter auch motorisierte Infanterie. „Bis zu fünf Bataillone“ hatte Moskau damals in die Region verlegt, konstatierte der ukrainische Generalstab Mitte Mai. Dabei hätte die russische Armee „beträchtliche Kräfte für ihren Angriff auf die Stadt eingesetzt“ und „keine Rücksicht auf eigene Verluste“ genommen, hieß es damals.

Anfang Juni wurde zudem eine Einheit des tschetschenischen Bataillons „Achmat“ unter dem Kommando von Apta Alaudinow, einem Verbündeten des tschetschenischen Machthabers Ramsan Kadyrow, in die Region verlegt. Dies deutet darauf hin, dass Russland erneut Kadyrows Männer benutzt, um eine menschliche Barriere aus Soldaten zu bilden.

Der absolute Rekord im Mai ist auf den ‚Fleischwolf‘ Charkiw zurückzuführen. Oleksandr Kovalenko, Information Resistance

„Die Verluste des Gegners in den vergangenen Wochen zwingen ihn, Einheiten in das Gebiet zu verlegen, um Offensivaktionen zu verstärken und zu unterstützen und die besetzten Gebiete zu halten“, sagte Ruslan Muzychuk, Sprecher der ukrainischen Nationalgarde.

Oberstleutnant Nasar Woloschyn, Sprecher der ukrainischen Militärgruppe Chortyzja, sagte, dass die ukrainischen Streitkräfte am 5. Juni etwa 70 Prozent von Wowtschansk kontrollierten.

Nach Angaben des US-Instituts für Kriegsstudien (ISW) versuchen russische Artillerieeinheiten derzeit, die Übergänge über den Fluss Wowtscha innerhalb von Wowtschansk zu zerstören, um die Logistik der ukrainischen Einheiten zu unterbrechen.

Laut dem Sprecher der Nationalgarde versucht die russische Armee außerdem, in Richtung des Dorfes Lypzi nordöstlich der Stadt Charkiw vorzustoßen, um ukrainische Einheiten aus ihren Stellungen zu verdrängen. Die Russen greifen zu diesem Zweck aus zwei Richtungen an.

Die Hoffnung der Ukrainer besteht derzeit darin, die Vorstöße der Moskauer Truppen durch Angriffe auf russisches Gebiet zu stören. Erst kürzlich hatten sowohl die USA als auch Deutschland die Erlaubnis für den Einsatz westlicher Waffen auf russischem Gebiet erteilt.

So sieht etwa der britische Militäranalyst Philips O’Brien dadurch eine Chance, Versuche einer russischen Offensive in der Region Sumy bereits zu vereiteln, bevor die Russen die Grenze überschritten hätten.

Doch auch wenn die Konzentration der russischen Armee derzeit auf dem Gebiet Charkiw liegt, hat sie den Druck und die Intensität der Angriffe auf andere Frontgebiete nicht verringert – sondern vielmehr verschärft.

Insbesondere die Angriffe in Richtung Pokrowsk und Kramatorsk im Osten der Ukraine führen zu großen Verlusten. So sollen innerhalb eines Monats knapp 40.000 russische Soldaten getötet worden sein – ein Rekord seit Beginn der Invasion in der Ukraine.

„Der absolute Rekord im Mai ist darauf zurückzuführen, dass zu den beiden Epizentren der Kämpfe – bei Chasiv Yar und Pokrowsk – der ‚Fleischwolf‘ Charkiw hinzukam“, kommentierte Oleksandr Kovalenko, ein Beobachter der Gruppe Information Resistance.

Auch beim militärischen Gerät mussten die Russen Verluste in Kauf nehmen: 880 Gerätschaften waren es im Mai, die zweithöchste Zahl seit Beginn des Krieges. Allerdings ist dies, gepaart mit den getöteten Soldaten, ein kalkuliertes Risiko, das die Russen immer wieder im Laufe des Krieges in Kauf genommen haben.