Höheres Gehalt als Wagner-Söldner Gazprom soll neue russische Freiwilligeneinheit aufbauen und finanzieren

Das staatliche russische Energieunternehmen Gazprom rekrutiert offenbar Freiwillige für den Angriffskrieg gegen die Ukraine. Das berichtet das „Institute for the Study of War“ (ISW).

In seinem aktuellen Lagebericht schreibt der US-Thinktank unter Berufung auf einen russischen Militärblogger. Demnach handelt es sich um eine bewaffnete Formation, die dem Kreml unterstehen und in der Ostukraine kämpfen soll. Für das Projekt sei die Gazprom-Tochter Gazprom Neft zuständig.

Weiter behauptet der Blogger, das Unternehmen werbe Rekruten mit einem Monatsgehalt von 400.000 Rubel (knapp 5000 Euro) plus Leistungsprämien, wodurch die Kämpfer insgesamt bis zu 600.000 Rubel (etwa 7500 Euro) verdienen könnten.

Demnach sei dieses Gehalt doppelt so hoch wie in der Wagner-Gruppe, die ebenfalls in der Ostukraine die russischen Truppen unterstützt. (Tsp)

