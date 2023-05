 „Im Krieg gibt es keine Männer und Frauen“ Wie gleichberechtigt sind Frauen in der ukrainischen Armee wirklich?

Ihre Kameraden nennen sie auch „Bachmut Witch“, die Hexe von Bachmut. Olga Bihar ist eine der wenigen Frauen in der ukrainischen Armee, die ein ganzes Kommando – konkret: einen Mörserzug – unter ihrer Führung hat. Und dann bis vor Kurzem auch noch in Bachmut, der am längsten und härtesten umkämpften Stadt im Ukrainekrieg.

Während andere Frauen im Militär eher als Scharfschützinnen, Drohnenführerinnen und Militärärztinnen dienen, hatte Bihar bereits am Anfang ihrer Karriere im Militär knapp 200 Mann unter sich. „Es ist nicht schwer, eine Kompanie oder einen Zug zu befehligen“, sagt die Kommandantin dem Tagesspiegel. Man müsse dafür vor allem die Gesetze und Verwaltung kennen. Doch Bihar strebt nach Höherem: Die Offizierin lässt sich derzeit fortbilden, sie soll künftig Infanterieeinheiten bei der Gegenoffensive schützen.

In den vergangenen zehn Jahren konnten ukrainische Frauen im Militär von einer solchen Karriere nur träumen. Die Streitkräfte hatten aus der Sowjetzeit eine Struktur geerbt, in der Frauen maximal Hilfstätigkeiten ausüben durften: Köchin oder Buchhalterin zum Beispiel. Kommandeurin? War offiziell den Männern vorbehalten. Die ukrainische Armee war so patriarchalisch wie die ukrainische Gesellschaft, mit gelebten Stereotypen über „weibliche“ und „männliche“ Berufe.

Olga Bihar hatte bereits zu Beginn ihrer Karriere im Militär knapp 200 Mann unter sich. © privat

Erst 2018 verabschiedete das ukrainische Parlament ein Gesetz, das die Gleichstellung der Geschlechter formell festschreibt und insbesondere Frauen den Zugang zu Kampfpositionen ermöglicht. Das bedeutet nicht, dass Frauen vorher nicht auch als Scharfschützinnen und Drohnenführerinnen arbeiteten. Dann wurden sie auf dem Papier als Köchinnen geführt, Mörserbedienerinnen als Krankenschwestern. Erst 2019 wurden Frauen schließlich unbeschränkt an Militärschulen zugelassen.

Alle gegen den gemeinsamen Feind: Macht der Krieg alle gleich?

Die Veränderungen in der ukrainischen Armee wirken auf den ersten Blick revolutionär. „Wir haben einen Sicherheits- und Verteidigungssektor, der, wenn ich so sagen darf, in vielerlei Hinsicht ein Vorreiter im Kampf für die Gleichstellung der Geschlechter ist“, sagt die ukrainische Beauftragte für Geschlechterpolitik, Kateryna Lewtschenko, dem Tagesspiegel. Den Anstoß für diesen Wandel gaben die Ereignisse der Jahre 2013 und 2014 – zunächst der Maidan, dann die Besetzung der Krim durch Russland und der Krieg im Donbass.

Kateryna Lewtschenko, Beauftragte für Geschlechterpolitik der Ukraine. © privat

Frauen nahmen aktiv an den revolutionären Protesten auf dem Maidan teil. Dort bildete sich schließlich eine neue, sozial aktive Gesellschaftsschicht, die nach dem Ende der Proteste im Zentrum Kiews den Kampf fortsetzte – nur jetzt nicht mehr gegen den flüchtenden Präsidenten Viktor Janukowitsch, sondern gegen Russland, das den Krieg im Donbass entfesselt hat.

Frauen im Ukraine-Krieg Derzeit dienen 60.000 Frauen in den Streitkräften der Ukraine. Davon sind 41.000 Militärangehörige und 19.000 Zivilangestellte. Dies entspricht etwa zehn Prozent der Armee. Etwa 5000 Frauen nehmen an Kampfeinsätzen direkt an der Front teil. Seit Beginn des Krieges wurden 107 Soldatinnen getötet und über 500 verwundet.

Für Frauen an der Front gab es erst keine passende Uniform

Frauen haben in der Armee besondere Bedürfnisse. Das beginnt bei der Grundversorgung mit Hygieneartikeln und endet mit den Uniformen, die auf die weibliche Figur zugeschnitten sein müssen. Bei Ausbruch des Krieges gab es keine solche Uniformen. Also wurden Soldatinnen kreativ, um sie passend zu machen: Sie nähten sie um, steckten zusätzlichen Stoff an oder zogen sie mit einem Gürtel hoch.

Ksenia Dragoniuk, Mitvorsitzende der NGO „Zemlyachki“. © privat

„Wenn die Uniform in der Hüfte normal groß ist, passt die Brust vielleicht nicht; wenn sie in der Taille passt, passen die Hüften nicht“, erklärt Ksenia Dragoniuk, Mitvorsitzende der NGO „Zemlyachki“. Seit Beginn des Krieges versuchen sie und ihre Kolleginnen und Kollegen, die Soldatinnen mit geeigneten Uniformen einzudecken.

Zunächst beschafften sie diese im Ausland, schließlich richteten sie eine Produktion in der Region Charkiw ein. „Die Fabrik beschäftigt Frauen aus Dörfern in der Region Charkiw, die von den Russen zerstört wurden. Jeder Satz Uniformen ist also ein Amulett, denn sie werden von ukrainischen Frauen hinter der Front für ukrainische Frauen an der Front genäht.“

Es ist unmöglich, den Sexismus in einer Organisation zu überwinden. Kateryna Lewtschenko, Beauftragte für Geschlechterpolitik

Im Vergleich zu 2014 ist die Zahl der Frauen in der ukrainischen Armee um das Zweieinhalbfache gestiegen. Mit der zunehmenden Präsenz von Frauen in der Armee änderte sich auch die Einstellung der Gesellschaft: Während 2018 etwa 53 Prozent der Ukrainer eine Gleichberechtigung von Männern und Frauen in den Streitkräften unterstützten, waren es 2022 bereits 80 Prozent. Frauen in Uniform werden nicht mehr als exotisch wahrgenommen. Das bedeutet jedoch nicht, dass der Sexismus in der ukrainischen Armee völlig überwunden ist.

„Sexismus ist in der Armee genauso präsent wie in der Gesellschaft“

„Sexismus ist in der Armee genauso präsent wie in der Gesellschaft“, sagt Kateryna Lewtschenko, Beauftragte für Geschlechterpolitik der Ukraine. „Das heißt, es gibt ihn in der Armee, nicht weil sie die Armee ist, sondern weil sie Teil unserer Gesellschaft ist. Es ist unmöglich, den Sexismus in einer Organisation zu überwinden. Er muss überall ausgerottet werden, und diese Veränderungen finden jetzt in der Ukraine statt.“

Kateryna Galushka, Sanitäterin im medizinischen Freiwilligenbatallion „Hospitaller“. © privat

Kateryna Galushka, Sanitäterin im medizinischen Freiwilligenbatallion „Hospitaller“, musste sich durchaus schon Ausdrücke anhören wie: „Eine Frau hat im Krieg nichts zu suchen“ oder „Sie sollten die Kinder zu Hause gebären“. Das erzählt Galushka dem Tagesspiegel. Seit vier Jahren rettet sie Verwundete an der Front. In dieser Zeit erlebte sie etwa, dass männliche Kollegen ihr nicht erlaubten, in besonders angespannten Gebieten an der Front zu arbeiten – sie hätten sie schützen wollen. Doch im Laufe der Zeit erreichte Galushka Gleichheit mit ihren männlichen Kollegen, wie sie sagt.

Olga Bihar, die Mörsezugkommandantin mit dem Rufnamen „Bachmut Witch“, behauptet, dass sie nicht mit Geschlechterstereotypen konfrontiert sei. Schließlich kämpfe sie seit Langem nicht nur gleichberechtigt mit Männern, sondern führe sie auch an der Front an. „Im Krieg gibt es weder Frauen noch Männer. Man spürt keinen Hunger, keine Müdigkeit, keine körperliche Überlastung. Man reitet auf einer Adrenalinwelle. In solchen Momenten ist das Geschlecht unwichtig.“ Bihar glaubt, dass es für Männer und Frauen gleich schwer ist, in der Armee zu sein.