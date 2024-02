In Moskauer Kirche Trauerfeier für Nawalny findet am Freitag statt

Die Trauerfeier für den verstorbenen russischen Oppositionspolitiker Alexej Nawalny findet nach Angaben seines Teams am Freitag in einer Kirche in Moskau statt. Das teilte Kira Jarmysch, die Sprecherin von Nawalnys Antikorruptionsstiftung auf „X“ mit.

Demnach soll der Abschied von Kremlkritiker Nawalny um 14 Uhr in der Kirche der Ikone der Gottesmutter „Lindere meinen Schmerz“ in Maryino im Süden Moskaus stattfinden. Jarmysch rief diejenigen, die an der Trauerfeier teilnehmen möchten, dazu auf, im Voraus anzureisen. Die Beerdigung finde auf dem Borisow-Friedhof, nur wenige Kilometer entfernt, statt. (AFP, Tsp)