Influencer und starke Botschaften Wie die EU junge Menschen zum Wählen bewegen möchte

Es ist ein kurzer, aber emotionaler Film: Betagte Damen und Herren erzählen ihren Enkel:innen von Besatzung, Krieg und Konzentrationslagern, in Rumänien, Tschechien, Frankreich und an anderen Orten Europas. „Man sollte Demokratie nie für selbstverständlichen Halten“, sagt ein älterer Herr auf Italienisch.

Dann erzählen sie von Umbruch, von Befreiung und Revolution. „Es hängt von mir ab. Es hängt von uns und unserer Generation ab“, sagt einer der Enkel am Ende des Films.

Der vierminütige Wahl-Spot wird europaweit im Fernsehen, im Kino und in sozialen Netzwerken ausgespielt. Bis Mitte Mai wurde er nach Angaben des Europaparlaments mehr als 190 Millionen mal aufgerufen. Besonders Erstwähler:innen sollen damit angesprochen werden. Um sie für die Wahl zu gewinnen, hat die EU allerlei Maßnahmen ergriffen und die Kampagne „Nutze deine Stimme. Sonst entscheiden andere für dich“. Zentrales Element der Kampagne ist der Wahl-Spot; auf einer eigens eingerichteten Website wird erklärt, warum man an diesem Wochenende abstimmen sollte; per Klick lässt sich eine Wahlerinnerung einrichten.

In Deutschland wird erstmals ab 16 Jahren gewählt

Unterstützt wird die Kampagne unter anderem von den Musikfestivals „Rock im Park“ und „Rock am Ring“. Sie finden am selben Wochenende wie die Europawahl statt. „So selbstverständlich wie Isomatte, Schlafsack und Regenjacke“ müsse das rechtzeitige Versenden der ausgefüllten Briefwahlunterlagen sein, mahnen die Veranstalter.

In Deutschland dürfen 16-Jährige das erste Mal über die Zusammensetzung des Parlaments mitentscheiden. Das gleiche Mindestalter gilt in Belgien, Österreich und Malta. In Griechenland muss man 17 Jahre, in den übrigen Mitgliedstaaten 18 Jahre alt sein.

All diese Menschen möchte das Europaparlament für ihre erste Wahl mobilisieren. Sie, für die ein sicheres Europa ohne Roaming-Gebühren und Grenzkontrollen selbstverständlich ist, werden gezielt angesprochen. Doch bringt das etwas?

Influencer rufen zur Wahl auf

Ende April sitzen in einem Besprechungsraum des Europaparlaments rund zwei Dutzend Influencer:innen und Social Media-Persönlichkeiten aus ganz Europa. Sie schreiben und podcasten über Essen, Online-Games, Mode oder Politik, nutzen Youtube, Instagram oder Tiktok. Sie eint ihr junges Alter − und ihre Reichweite im Internet.

Auf Einladung des Parlaments sitzen sie nun in Straßburg und diskutieren, ob der emotionale EU-Wahlspot zu „cringe“, also peinlich oder unangenehm, sei. Er sei eher zu lang, kritisiert eine Tiktokerin aus Portugal. Doch auch darauf ist das Parlament vorbereitet: Das kürzeste Werbevideo ist gerade einmal zehn Sekunden lang.

In den nächsten Tagen verfolgen die Influencer:innen Plenar-Debatten, treffen Abgeordnete und sollen sich nebenbei für Europa begeistern, so zumindest die Hoffnung der EU. Um anschließend ihre Follower:innen zur Wahl aufzurufen.

Die immer wiederholte Friedensleistung ist in diesem Wahlkampf ein konkretes, emotionales Versprechen, das durchaus anspricht. Eva Gabriele Heidbreder, Professorin für Regieren im europäischen Mehrebenensystem an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg

Mit dabei ist Florian Q. Der 32-Jährige betreibt seit drei Jahren auf Instagram den Kanal „hautpstadt.memes“ mit mehr als 250.000 Follower:innen. Memes sind Bilder oder Videos, bei denen die ursprünglichen Inhalte aus dem Kontext gerissen und in einen neuen Zusammenhang gebracht werden, etwa durch einen Spruch oder ein Zitat.

Anders als viele andere Memes-Seiten zeigt die von Florian Q. überwiegend Politiker:innen. Man sieht dort etwa Markus Söder, wie er scheinbar angetrunken in die Kamera lächelt. Darunter der Spruch „Reden ist Silber, lecker Bierchen ist Gold“. Neben dem bayrischen Ministerpräsidenten kreisen die meisten Memes um den CDU-Abgeordneten Philipp Amthor, aber auch Gesundheitsminister Karl Lauterbach und Alt-Kanzlerin Angela Merkel werden regelmäßig verulkt.

Ich finde es wichtig, seine Reichweite zu nutzen, um auf die Europawahl aufmerksam zu machen. Florian Q., Betreiber des Instagram-Kanals „hauptstadt.memes“

Wird er zur Europawahl aufrufen? „Ich finde es wichtig, seine Reichweite zu nutzen, um auf die Europawahl aufmerksam zu machen und Einfluss darauf zu nehmen, wie sich die Politik entwickelt“, erklärt Florian. Die Wahl einer bestimmten Partei werde er nicht empfehlen. „Aber Nichtwählen geht gar nicht“, sagt er.

Kurz nach seiner Abreise aus Straßburg ruft er dann auf Instagram zur Wahl auf, in der für seinen Kanal typischen Weise. „Das EU-Parlament ist doch mega langweilig“, heißt es in einem kurzen Video, „da passiert doch nichts“.

Dann: Ein Abgeordneter holt während einer Rede im Parlament plötzlich eine weiße Taube aus seiner Bauchtasche hervor und lässt sie fliegen. „Use your vote“, wird eingeblendet. Das EU-Parlament, es ist gar nicht so langweilig.

Auch Wahlplakate kommen zum Einsatz

Erstwähler:innen werden nicht nur über soziale Netzwerke angesprochen. Die EU setzt auch auf einen sehr klassischen Wahlaufruf: das Plakat. „Erster Kuss; Erstes Mal; Erste Wahl“ steht auf einer Checkliste. Nur die beiden ersten Punkte sind abgehakt. „Erstmals mit 16 Jahren europäisch wählen“, heißt es darunter.

Das Plakat ist eins von sechs ausgewählten, die derzeit in Deutschland aushängen. Die Vertretung der Europäischen Kommission und das Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments in Deutschland hatten mit dem Plakatwettbewerb „Erste Wahl“ Studierende dazu aufgerufen, selbst Plakate zu gestalten. Die Gewinnermodelle hängen nun in deutschen Bahnhöfen.

Kampagnen „eher abschreckend als motivierend“

Was bei all den Wahlaufrufen auffällt: Sie sind parteipolitisch neutral. Die Kommunikation der EU-Institutionen beschränke sich darauf, hervorzuheben, dass die EU für ihre Bürger:innen etwas Gutes tue und diese daher wählen sollten, sagt Eva Gabriele Heidbreder. Die Politikwissenschaftlerin forscht im europäischen Mehrebenensystem an der Universität Magdeburg zum europäischen Mehrebenensystem.

„Zu wählen heißt aber, zwischen politischen Inhalten zu wählen, es geht um Zukunftskonzepte und -versprechen“, sagt die Politikwissenschaftlerin. Solche Kampagnen wirkten auf viele „eher abschreckend als motivierend“.

Doch in diesem Wahlkampf könnte die Kampagne durchaus verfangen, glaubt Eva Gabriele Heidbreder. Denn im Vordergrund stehe die EU als Friedensprojekt, das die Enkel:innen bewahren müssen, so die Politikwissenschaftlerin.

Und nun herrscht Krieg in Europa, der uns direkt betrifft. „Die immer wiederholte Friedensleistung ist in diesem Wahlkampf ein konkretes, emotionales Versprechen, das durchaus anspricht.“