Interview mit einem Monarchie-Gegner „Das britische Königshaus missbraucht seine Macht“

Mr. Smith, was haben Sie gegen Charles?

Mein Problem mit ihm ist, dass er denkt, er könnte jetzt einfach König sein. Ganz ohne Wahl oder Bestätigung durch das Volk. Aber eigentlich ist er nur ein Teil des Problems. Die Monarchie ist aber grundsätzlich falsch. Sie entspricht nicht unseren Werten, sie entspricht nicht dem, was wir von öffentlichen Institutionen erwarten können. Die Monarchie ist korrupt, missbraucht ihre Macht, verschwendet öffentliche Gelder, betreibt Lobbyismus und vermeidet Steuerzahlungen.

Das sind harte Vorwürfe. Können Sie das genauer erklären?

Die royale Geldverschwendung ist inzwischen hinlänglich bekannt. Die königliche Familie gibt jedes Jahr Hunderte Millionen Pfund für ihren privaten Luxus aus. Sie fliegen mit Jets und Hubschraubern im Land herum, finanzieren ihre Schlösser, Gärten und Herrenhäuser. Und sie nutzen ihre Position, um all das vor der Öffentlichkeit möglichst geheim zu halten. Ja, sie nutzen ihre Position sogar, damit für sie immer neue Ausnahmen vom Gesetz geschaffen werden. Beispielsweise bei Umweltschutzbestimmungen, Diskriminierungs- oder Transparenzgesetzen.

Im vergangenen Jahr wurde bekannt, dass Charles drei Millionen Pfund in bar erhalten hat. Wofür? Wenn es eine Spende für einen Gefallen war, ist das strafbar. Doch es gibt noch immer keine polizeilichen Ermittlungen. Es gibt also viele Gründe zu sagen, dass das Königshaus korrupt ist.

Zur Person Graham Smith ist CEO der Organisation „Republic“. Seit 1983 kämpft die Organisation mit Unterbrechungen für die Abschaffung der britischen Monarchie und den Aufbau einer parlamentarischen Demokratie. Eigenen Angaben zufolge hat „Republic“ 80.000 Unterstützer, darunter auch Parlamentsabgeordnete. Am Tag der Krönung organisiert „Republic“ einen Protest unter dem Motto #notmyking. Erwartet werden etwa 1000 Demonstranten.

Sie sagen, die Monarchie entspricht nicht den Werten Großbritanniens. Welche Werte sind das?

Ich meine die Werte der Demokratie, das Recht des Gesetzes und dass jemand verantwortlich gemacht werden kann, für die Dinge, die er tut. Die Monarchie repräsentiert Elitarismus, Verschwiegenheit, Exklusivität. All das aber trifft auf die meisten Menschen nicht zu. Die meisten Briten glauben an die Demokratie. Die Monarchie aber zwingt uns jeden Tag, diese Grundsätze und Werte zu missachten.

Die Monarchie ist ein Symbol für unsere schlechtesten Traditionen. Graham Smith

Ist die Monarchie nicht aber auch ein Symbol für die britische Gesellschaft mit ihren Traditionen und ihrem Standesdünkel?

Zweifellos gibt es in Großbritannien eine Elitenkultur. Und die wird durch die Monarchie repräsentiert. Aber das ist nichts Gutes. Die Monarchie ist ein Symbol für unsere schlechtesten Traditionen. Wir haben als Nation viel erreicht, haben eine sehr reiche und auch schwierige Vergangenheit. Viel Schlechtes, viel Gutes. Die Monarchie aber steht nur für die kleine Elite, die den Rest des Landes ausnutzt, statt den Großteil des Volkes zu repräsentieren, der das Land zu dem gemacht hat, was es ist.

Tourismus- oder Wirtschaftsfaktor Monarchie? Graham Smith hält den Einfluss für nicht messbar. © dpa/AP/Frank Augstein

Immer wieder heißt es, die Monarchie sei gut für den Tourismus. Sie sagen, das stimmt nicht.

Genau. Für diese Behauptung gibt es keinerlei Belege. Nicht mal „Visit Britain“, (der Tourismusverband; Anm. der Redaktion), der Großbritannien als Reiseland vermarktet, könnte dazu Zahlen liefern. Es sollte aber auch keine Rolle spielen. Wir können doch unsere Verfassung nicht darauf ausrichten, was Menschen in ihrer Freizeit tun. Oder Tourismus als Maßstab dafür nehmen, was gut und was schlecht ist. Außerdem wäre es unethisch, die Korruption und den Mangel an Demokratie zu ignorieren, nur weil dabei vielleicht Geld rumkommt.

Einige argumentieren, die Monarchie sei ein Anker der Stabilität in unruhigen Zeiten?

Anders als der deutsche Bundespräsident ist der britische Monarch da, um das zu tun, was ihm der Premierminister sagt. Zum Ende der Amtszeit von Boris Johnson hatten wir deswegen fast eine Verfassungskrise. Wäre er nicht zurückgetreten, hätte man ihn stürzen müssen. Die Monarchie hat da kaum für Stabilität gesorgt. Stattdessen sorgt sie dafür, dass Macht in den Händen des Premiers bleibt.

Wie sollte das politische System Großbritanniens ohne Monarchie aber aussehen?

Wir haben ein parlamentarisches System, wir wollen es stärker demokratisieren. Ganz ähnlich, wie es in Deutschland ist: Zwei Kammern mit gewählten Vertretern. Anders als Deutschland aber mit einem direkt gewählten Staatsoberhaupt. Wie in Irland oder Island. Zusätzlich brauchen wir eine festgeschriebene Verfassung, die der Regierung und dem Parlament feste Grenzen setzt. Das Staatsoberhaupt wiederum würde auf die Einhaltung dieser Grenzen achten. Eigentlich ein für Europa bekanntes und geübtes System.

Dürften sich Charles oder William zur Wahl stellen?

Natürlich. Und jedem, der mir erzählt, dass Charles oder William ja so nett seien, dem sage ich: Du könntest sie ja wählen. Nur haben wir keine Wahl. Allerdings glaube ich, dass sie eine Wahl verlieren würden. Sie sind es nicht gewohnt, herausgefordert zu werden. Wenn Sie Charles interviewen und ihn nach den Korruptionsvorwürfen fragen würden, würde er wahrscheinlich aufstehen und den Raum verlassen. Er könnte mit so einer Situation gar nicht umgehen.

Ich bin mir sicher, wir würden ein Referendum gewinnen. Graham Smith

Wie sollte die Abschaffung der Monarchie konkret ablaufen?

Rechtlich gesehen bräuchte man kein Referendum. Aus politischer Sicht sollte es aber eines geben. Ich bin mir sicher, wir würden ein solches Referendum gewinnen. Danach sollte es ein weiteres Referendum über eine neue Verfassung geben. Andere Länder haben so etwas auch geschafft. Nehmen Sie nur die Staaten in Osteuropa, die vom Sozialismus zur parlamentarischen Demokratie übergegangen sind. Das war ein noch größerer Wandel, der relativ schnell vollzogen wurde.

Umfragen aber zeigen, dass noch immer eine Mehrheit für die Monarchie ist.

Das ist so, ja. Aber die Zahlen sinken. Vor einigen Jahren waren es immer etwa 75 Prozent der Briten, die für die Monarchie waren. Nun sind es nur noch rund 55 Prozent. Und wenn diese Zahl unter 50 Prozent fällt, dann hat das Königshaus eigentlich kein Argument mehr, um an der Macht zu bleiben. Wir schauen also ganz genau auf diese Zahlen.

Sie wollen also einfach abwarten und hoffen, dass die Royals genug Fehler machen?

Nein. Wir geben unser Bestes, um die Zustimmungswerte zur Monarchie zu drücken. Die größte Herausforderung ist, den Menschen die Alternative zu erklären. Umfragen zeigen, dass bis zu 20 Prozent der Menschen gar nicht wissen, was die Alternative zur Monarchie wäre. Diese Leute hinterfragen vielleicht die Monarchie, sind aber unsicher, was die politische Zukunft angeht. Da müssen wir also ansetzen. Je mehr uns das gelingt, desto mehr Menschen werden uns unterstützen.

Für die meisten Menschen war die Queen die Monarchie. Ihr haben sie alles durchgehen lassen. Graham Smith

Wie sehr müsste sich die britische Gesellschaft durch die Abschaffung der Monarchie verändern?

Ich glaube, die britische Gesellschaft hat sich in den vergangenen Jahrzehnten schon stark verändert. Was die Monarchie bisher stabil gehalten hat, war die Queen. Für die meisten Menschen war sie die Monarchie. Ohne sie richtet sich der Unmut jetzt auf Charles und Andrew. Trotzdem haben wir jetzt diesen Milliardär als Staatsoberhaupt. Ein Mann, für den seine Mutter sich bisher um alles gekümmert hat. Dadurch verstehen die Leute jetzt langsam, dass die Monarchie nichts Vergangenes ist, sondern sehr aktuell.

Ohne Krone auch kein Staatenbund. Was passiert mit Großbritannien oder dem Commonwealth, sollte die Monarchie abgeschafft werden?

Ich glaube, dass das Vereinigte Königreich fortbestehen würde. Die einzelnen Länder wollen das, denke ich. Und wenn sie es nicht wollen, dann ist das eine Gelegenheit, eine andere Art von Gemeinschaft auf Augenhöhe zu bilden. Das Commonwealth wiederum hat wenig mit der Monarchie zu tun. 75 Prozent der Commonwealth-Staaten sind Republiken. Es gibt also keinen Grund, warum das Commonwealth nicht auch ohne britischen König fortbestehen sollte.

Charles ist unter anderem auch Staatsoberhaupt von Australien und Kanada. Wie sehr würde es die Krone schwächen, sollten diese Länder entscheiden, ein eigenes Staatsoberhaupt einzusetzen?

Alle Briten würden sehen, dass es eine Alternative zur Monarchie gibt, die Krone wäre also sehr geschwächt. Zu Australien und Kanada haben wir sehr enge Beziehungen. Zu sehen, wie die Australier einen eigenen Präsidenten wählen, das würde die Stimmung und Meinung hier dramatisch verändern.

Glauben Sie daran, das Ende der Monarchie noch zu erleben?

Hillary Clinton hat mal gesagt, dass große Veränderung sehr langsam und dann plötzlich ganz schnell geschieht. Ich weiß, dass wir noch nicht an diesem Punkt sind. Aber die Tatsache, dass die Zustimmung zur Monarchie sinkt, macht Hoffnung.

Eine Generation wird irgendwann das Ende der Monarchie erleben – warum also nicht unsere? Das wäre doch toll und ich glaube, das Ziel ist erreichbar. Die Chancen für William König zu werden, stehen vielleicht noch ganz gut. Aber die Chancen für seinen Sohn George sinken rapide.