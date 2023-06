„Werden sie es wagen, den Auftrag auszuführen?“ Russischer Geheimdienst plant offenbar Ermordung Prigoschins

Das Online-Magazin The War Zone hat am Donnerstag ein Interview mit dem Leiter des ukrainischen Militärnachrichtendienstes (GUR), Kyrylo Budanov, veröffentlicht.

Der ukrainische Generalmajor befürwortete darin den Aufstandsversuch der Wagner-Gruppe, von dem er schon eine Weile lang gewusst habe, da jede Destabilisierung innerhalb Russlands der Ukraine zugute käme.

Von ernsthaften Auswirkungen der Aktion könne Budanov nicht sprechen, da der Aufstand nur sehr kurz andauerte. Dennoch wäre den Luft- und Raumfahrtkräften Russlands ein gewisser Schaden zugefügt worden. Er gab zu, dass die Wagner-Gruppe sich als sehr starke Kampftruppe erwiesen habe und im Gegensatz zu den russischen Streitkräften in der Lage sei, „richtig zu kämpfen und Opfer zu bringen“. Trotzdem denke er nicht, dass die Söldnergruppe in der Ukraine als eigenständige Einheit mit eigenen Operationen auftreten werde, was für die Ukraine ein wichtiger Faktor sei. Das sei „die wichtigste Konsequenz“.

Wie es um den Chef der russischen Luft- und Raumfahrtkräfte, Sergej Surowikin, stehe, wisse Budanov derzeit nicht. Auf die Frage, ob Surowikin Prigoschin bei der Planung des Aufstands mit Informationen versorgt haben könnte, gab der Generalmajor keine Antwort.

Budanov sagte in dem Interview, dass er davon weiß, dass der russische Geheimdienst den Auftrag erhalten hat, Prigoschin zu ermorden. Er könne aber nicht sagen, ob es den Russen gelingen wird, diesen Auftrag zu erfüllen. (Tsp)