Interview offenbar vor Aufstand geführt Putin zeigt sich zuversichtlich hinsichtlich des Ukrainekriegs

In einem offenbar vor dem Aufstand der Söldner-Gruppe Wagner aufgezeichneten Interview hat sich Russlands Präsident Wladimir Putin überzeugt gezeigt, alle militärischen Ziele in der Ukraine zu erreichen.

Die Äußerungen in einem Interview mit Kreml-Korrespondent Pawel Sarubin wurden am Sonntag vom staatlichen TV-Sender Rossija gezeigt.

Sarubin zufolge wurde das Interview nach einem Treffen mit Militärabsolventen geführt, womit er sich offenbar auf eine Veranstaltung am vergangenen Mittwoch bezog. Der am Samstag abgebrochene Aufstand der Wagner-Gruppe wurde in dem Fernsehbeitrag nicht erwähnt.

„Wir sind zuversichtlich und natürlich in der Lage, alle vor uns liegenden Pläne und Aufgaben umzusetzen“, sagte Putin in dem Ausschnitt des Interviews, das im Laufe des Sonntags in voller Länge gezeigt werden sollte.

„Das gilt auch für die Landesverteidigung, es gilt für die militärische Spezialoperation, es gilt für die Wirtschaft insgesamt und ihre einzelnen Bereiche.“

In Russland wird der Krieg gegen die Ukraine als „militärische Spezialoperation“ bezeichnet. Auf die Frage, wie viel Zeit er dafür aufwende, sagte Putin: „Natürlich ist das von größter Bedeutung, jeder Tag beginnt und endet damit.“ (Reuters)