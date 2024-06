Iran bestimmt neuen Präsidenten Wegen dieses Mannes wird die Wahl doch noch spannend

Die iranische Präsidentenwahl an diesem Freitag wird wohl spannender, als das Regime in Teheran sich das gewünscht hätte. Der einzige Reformer unter den verbliebenen fünf Kandidaten, Massud Peseschkian, ist in den Umfragen unerwartet stark und könnte eine Stichwahl am 5. Juli erzwingen.

Jüngste Umfragen sehen den 69-jährigen Herzchirurgen und früheren Gesundheitsminister Peseschkian bei 20 und 25 Prozent der Stimmen. Damit liegt er etwa gleichauf mit den chancenreichsten konservativen Bewerbern, dem Parlamentspräsidenten Mohammed Bagher Ghalibaf und dem früheren Atom-Unterhändler Said Dschalili.

Die Ergebnisse sind bemerkenswert, weil viele Umfragen im Iran zugunsten der Hardliner verzerrt sind. Wenn kein Kandidat im ersten Wahlgang mehr als 50 Prozent erhält, gibt es am 5. Juli eine Stichwahl.

Stärker, als es dem Regime lieb sein kann

Peseschkian ist stärker, als dem Regime lieb sein kann, auch wenn die eigentliche Macht im Iran bei Revolutionsführer Al Chamenei und den Revolutionsgarden liegt. Chameneis Berater Yahya Rahim Safawi rief die Wähler auf, einen Präsidenten zu wählen, der auf einer Wellenlänge mit dem Revolutionsführer sei und sich als Nummer Zwei im Staat verstehe.

Der 85-jährige Chamenei will in den kommenden Jahren seine Nachfolge regeln und Reibungsverluste innerhalb des Regimes vermeiden. Die Wahl am Freitag wurde nach dem Tod von Präsident und Chamenei-Gefolgsmann Ebrahim Raisi bei einem Hubschrauberabsturz im Mai angesetzt.

Arash Azizi ist Iran-Experte und Autor von der Clemson-Universität.

„Einen klaren Favoriten hat Chamenei bei der Wahl nicht“, sagt Iran-Experte Arash Azizi von der Clemson-Universität in den USA. Jeder der drei führenden Präsidentschaftsbewerber habe Nachteile für den Revolutionsführer.

Wahlplakat von Said Dschalili. Der frühere Chefunterhändler bei den Atomverhandlungen gilt als Fundamentalist. © dpa/Vahid Salemi

Ghalibaf habe eine eigene Machtbasis, Dschalili sei ein Fundamentalist, dessen Kompromisslosigkeit innen- wie außenpolitisch „explosiv“ werden könnte. Gegen Peseschkian sprächen aus Chameneis Sicht die pro-westlichen Tendenzen des Bewerbers. Der Revolutionsführer werde versuchen, den Wahlsieger im Präsidentenamt zu lenken.

Wahlbeteiligung soll in die Höhe getrieben werden

Mit der Zulassung von Peseschkians Kandidatur wollte Chamenei das Rennen interessanter machen und die Wahlbeteiligung hochtreiben, damit die Islamische Republik ihre Legitimität unterstreichen kann.

Der Revolutionsführer sagte, eine hohe Wahlbeteiligung würde die Feinde des Iran „zum Schweigen bringen“. Das regimenahe Institut Ispa sagt eine Beteiligung von über 50 Prozent voraus, mehr als die 48,5 Prozent bei der vergangenen Präsidentenwahl vor drei Jahren.

Einen klaren Favoriten hat Revolutionsführer Ali Chamenei bei der Wahl nicht. Arash Azizi, Iran-Experte

Peseschkian wurden zunächst keine Siegchancen eingeräumt. Inzwischen hat er prominente Berater wie Ex-Außenminister Dschawad Sarif um sich geschart und Reform-Anhänger mit Kritik an der Kopftuchpflicht auf seine Seite gebracht.

Eine glaubhafte Alternative zu den Hardlinern?

Dass der Reformer so viel Zuspruch erhält, macht das konservative Lager nervös. Hossein Schariatmadari, der von Chamenei ernannte Chefredakteur der konservativen Zeitung „Kayhan“, forderte die fünf Kandidaten der Hardliner auf, ihre jeweiligen Anhänger „in einem Korb“ zu sammeln. Eine Zersplitterung der konservativen Wählerschaft stärke Peseschkian.

Ob die Wähler den Reform-Kandidaten als glaubhafte Alternative zu den Hardlinern sehen, ist aber offen. Weder Peseschkian noch die anderen Bewerber haben konkrete Pläne zur Überwindung der Wirtschaftskrise im Iran – dem Hauptproblem der Wähler – vorgelegt.

Die Iran-Expertin Holly Dagres von der US-Denkfabrik Atlantic Council schreibt in einer Analyse, viele Iraner sähen Peseschkian als Marionette von Chamenei.

Von einem neuen Aufbruch im Reformlager sei nichts zu sehen, auch weil Peseschkian angekündigt habe, als Präsident den politischen Vorgaben von Chamenei folgen zu wollen. Im Internet reichen Regimegegner eine Fotomontage herum, auf der alle sechs Kandidaten aussehen wie der Revolutionsführer.