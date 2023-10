Iran-Experte Vaez zu den Terroranschlägen in Israel „Die Hamas lässt sich nicht alles vom Iran bewilligen“

Herr Vaez, das „Wall Street Journal” berichtet, dass der Iran die Terroranschläge der Hamas in Israel mitgeplant und ultimativ grünes Licht gegeben habe. Die US-Regierung sagt dagegen, sie habe keine Belege für eine direkte Beteiligung des Iran. Was stimmt denn nun?

Ehrlich gesagt ist die Quellenlage dieser Geschichte sehr dünn. Aber sie hat die beabsichtigten Auswirkungen: Mitglieder des US-Kongresses verlangen bereits den „regime change” in Teheran oder einen Angriff auf den Iran.