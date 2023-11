Islamhass, Polizeischutz, EU-Austritt So tickt der niederländische Wahlsieger Geert Wilders

Der Mann mit der markanten Frisur ist eine feste Größe in der Rechtsaußenpolitik. Und es ist nicht die Rede von Donald Trump, Boris Johnson oder dem Sieger der jüngsten Wahlen in Argentinien, Javier Milei. Geert Wilders, der am Mittwochabend überraschend und sehr deutlich die Parlamentswahlen in den Niederlanden für sich entschieden hat, macht diesen Job schon deutlich länger als Trump, Johnson, Milei oder etwa hierzulande die Politiker der AfD.

Nun hat er entgegen der Prognosen die Parlamentswahlen in den Niederlanden für sich entschieden und könnte sogar bald die Regierungsgeschicke der fünftgrößten Volkswirtschaft der Europäischen Union übernehmen.

Der 1963 geborene Sohn eines Niederländers und einer Mutter aus der niederländischen Kolonie im heutigen Indonesien, wurde ursprünglich 1998 für die VVD ins Parlament gewählt – die konservativ-liberale Partei also, die in den vergangenen drei Legislaturen mit Mark Rutte den Premierminister stellte. Nach seiner Ernennung zum Sprecher der VVD im Jahr 2002 wurde Wilders schnell für seine unverblümte Kritik am Islam bekannt.

Wilders verglich Koran mit „Mein Kampf“

Er sprach sich auch vehement gegen EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei aus und wich damit deutlich von der Parteilinie ab. Letztlich wurde er aufgrund der Differenzen aus der Fraktion ausgeschlossen und verließ 2004 die VVD auf eigenen Wunsch. Anschließend gründete er seine rechtspopulistische Partij voor de Vrijheid (PVV), und schaffte es auf Anhieb wieder ins Parlament.

Seither ist die fundamentale Ablehnung des Islam kennzeichnend für seine Karriere: Er forderte, Moscheen zu verbieten, verglich den Koran mit Hitlers “Mein Kampf” und behauptete, der Islam sei keine Religion, sondern eine politische Ideologie, die schlimmer sei als der Nationalsozialismus. Aufgrund seiner Äußerungen liefen mehrere Gerichtsverfahren wegen Volksverhetzung gegen ihn.

Als er 2017 die in den Niederlanden lebenden Marokkaner pauschal als „Abschaum” bezeichnete, reichten Tausende Bürger Anzeige gegen ihn ein. Bei einer Rede im Frühjahr 2014 hatte er Hunderte Anhänger in Den Haag gefragt: „Wollt ihr mehr oder weniger Marokkaner in den Niederlanden?“ Diese schrien mehrfach: „Weniger, weniger!“ Daraufhin sagte Wilders: „Dann werden wir das regeln.“ Ein Gericht befand ihn dafür der Beleidigung schuldig.

Wilders selbst sagte über sich, dass ihn die Attentate auf Pim Fortuyn und den Regisseur Theo van Gogh nachhaltig beeinflusst hätten. Der Politiker Fortuyn, der die niederländische „Multikulti”-Gesellschaft für gescheitert erklärte, war 2002 von einem weißen Niederländer ermordet worden, der später behauptete, seine Tat aufgrund Fortuyns islamkritischer Äußerungen begangen zu haben. 2004 schoss der Islamist Mohammed Bouyeri Theo Van Gogh auf offener Straße in Amsterdam nieder. Anschließend schnitt er dem schwer verletzten Regisseur die Kehle durch, als dieser auf der Straße lag. Für seinen Film “Unterwerfung” hatte Van Gogh zuvor viele Morddrohungen erhalten.

Auch Wilders wurde in dieser Zeit bedroht und steht seither unter strengem Polizeischutz. Er ist der einzige Parlamentsabgeordnete in den Niederlanden, dessen Adresse nicht veröffentlicht wird. Wie sein Bruder Paul 2017 dem Sender “Euronews” sagte, spiele sich Wilders Leben aufgrund des strengen Schutzes zurückgezogen nur zwischen dem Parlament, öffentlichen Veranstaltungen und seiner Privatwohnung ab. „Diese Isolation macht ihn noch paranoider“, so Wilders’ Bruder. Er versuche aber mit seiner Haltung zum Islam auch eine Lücke zu füllen, die in der Gesellschaft existiere.

Wahlplakat der PVV in Den Haag. In den Wochen vor der Wahl hatte Wilders verbal deutlich abgrüstet, was ihm den temporären Spitznamen „Geert Milders“ eingebracht hatte. © AFP/ANP/Robin Utrecht

Fest steht: Die Morde von 2002 und 2004 haben auch die niederländische Gesellschaft nachhaltig verändert. Im Anschluss daran gab es überall im Land Demonstrationen, die Behörden zählten Hunderte Angriffe auf Moscheen. Während man das Land im Rest Europas immer noch mit liberalen, multikulturellen Werten verbindet, will das aktuelle Wahlergebnis dazu nicht passen. Doch Rechtspopulismus und Islamfeindlichkeit haben in dem Land seit Jahren Zulauf. Migration und Integration sind Dauerthemen in den Niederlanden.

Als praktizierender Muslim mache ich mir Sorgen. Muhsin Köktas, Vorsitzender des niederländischen muslimischen Interessenverbandes

Und so ist auch die bisherige Regierung von Mark Rutte an diesem Thema zerbrochen. Seine Koalition hatte sich nicht auf eine Verschärfung der Asylpolitik einigen können. Die niederländische Einwanderungspolitik ist bereits jetzt strenger als in den meisten anderen europäischen Staaten. Eine neue Regierung unter Geert Wilders dürfte das Thema schnell wieder aufgreifen.

Der hatte sich in seinem Ton vor dem Votum deutlich abgemildert, was ihm von niederländischen Medien den Spitznamen „Geert Milders” einbrachte. Das dürfte allerdings Taktik gewesen sein, nachdem die Spitzenkandidatin der bisherigen Regierungspartei VVD, Dilan Yesilgöz, die Zusammenarbeit mit Wilders’ PVV – anders als ihr Vorgänger Rutte – nicht kategorisch ausgeschlossen hatte. Dass Wilders dauerhaft verbal abrüstet, dürfte unwahrscheinlich sein.

Der Rechtspopulist kündigte am Mittwochabend an, „Ministerpräsident aller Niederländer“ werden zu wollen. Niederländische Muslime jedoch sind besorgt. „Als praktizierender Muslim mache ich mir Sorgen“, sagte etwa Muhsin Köktas, der Vorsitzende des niederländischen muslimischen Interessenverbandes, im niederländischen Fernsehen.

„Nexit“: PVV will rechtlich bindendes Referendum über Verbleib in der EU

Doch auch in Brüssel oder Kiew dürfte man auf das Ergebnis mit Sorge blicken. Die PVV will ein rechtlich bindendes Referendum über den Verbleib der Niederlande in der EU durchführen und spricht sich vehement gegen eine Erweiterung der Union aus. Die Einstellung seiner Partei zur EU lässt sich auch an dieser Forderung aus dem Wahlprogramm ablesen: Die Flagge Europas soll demnach von allen Regierungsgebäuden in den Niederlanden entfernt werden.

Außenpolitisch will die Partei sich an dem Prinzip orientieren, dass die Niederlande immer zuerst kommen. Im Krieg zwischen der Ukraine und Russland dürfte das Land mit dem neuen Premier bald eine andere Rolle spielen. Wilders hatte angekündigt, die Waffenlieferungen komplett zu stoppen. Die Verbindungen nach Israel möchte Wilders hingegen stärken. Dafür soll die niederländische Vertretung in den Palästinensergebieten geschlossen werden.

Auch zum Klimawandel gibt es eine klare Position: Man müsse aufhören, sich davor zu fürchten, heißt es im Parteiprogramm. Die Niederlande, deren Landesfläche zu rund einem Viertel unter dem Meeresspiegel liegen, hätten zur Bewältigung des Problems schließlich „die besten Wasserbauingenieure der Welt“.

Wilders’ Wahlsieg sorgte im Ausland aber nicht nur für Sorge. Zahlreiche Politiker äußerten sich schnell nach Bekanntwerden der Ergebnisse euphorisch: Darunter AfD-Chefin Alice Weidel, der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán, die französische Rechtsnationalistin Marine Le Pen und die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni.