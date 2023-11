Israel lässt humanitäre Pausen im Gazastreifen zu „Eine Frage von Leben und Tod“

Der Krieg in Israel geht in die fünfte Woche – nach Angaben der Vereinten Nationen sind bisher mehr als 10.000 Zivilist:innen im abgeriegelten Gazastreifen gestorben. Obwohl Israel einen generellen Waffenstillstand weiterhin ablehnt, hat das Land am Donnerstag sogenannten humanitären Pausen in Nord-Gaza zugestimmt.