Israel steht vor einem Geisel-Dilemma Befreien, austauschen – oder den Mord durch die Hamas in Kauf nehmen

Es ist eine Frage auf Leben und Tod. Muss Israel alles daran setzen, die weit mehr als 100 Geiseln – unter ihnen sollen fünf Deutsche sein – aus der Hand der Hamas zu befreien, notfalls auch mit den Islamisten verhandeln? Oder bleibt das Land seinem Mantra treu, dass Entführungen und Erpressungen nicht auch noch mit Nachgiebigkeit „belohnt“ werden dürfen?

Die Antwort darauf wird moralisch noch viel heikler durch die jüngsten Drohungen der Islamisten: Für jeden Angriff der israelischen Luftwaffe auf Gaza würde ein Gefangener getötet. Müssen deshalb die Kampfjets zurückbeordert werden?

Und dann ist da noch die anstehende Bodenoffensive. 300.000 Soldaten wurden bereits zusammengezogen, die sich auf einen Einmarsch im Gazastreifen vorbereiten. Es wird eine verheerende Schlacht, mit hohen Verlusten, da sind sich die Beobachter einig.

300.000 Soldaten wurden bereits zusammengezogen, die sich auf einen Einmarsch im Gazastreifen vorbereiten.

Israels Premier Benjamin Netanjahu hat bereits klargestellt, dass er alle Stellungen der Hamas in „Trümmerfelder“ verwandeln wolle. Ist es unter militärischen Gesichtspunkten dann überhaupt möglich, der Rettung der Verschleppten Priorität einzuräumen? Selbst mit Blick darauf, dass die Armee stolz darauf ist, die eigenen Leute nie im Stich zu lassen.

Der Fall Gilad Schalit – ein kollektives Trauma

Mit Geiselnahmen kennt sich der jüdische Staat aus. Immer wieder haben Terroristen Israelis in ihre Gewalt gebracht, um sie als Faustpfand zu missbrauchen und von den jeweiligen Regierungen Gegenleistungen für die Freilassung einzufordern. Zumeist ging es darum, palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen zu holen.

Wieder zu Hause: Nach mehr als fünf Jahren Gefangenschaft konnte der Soldat Gilad Schalit 2011 wieder nach Israel zurückkehren. © dpa/AFP POOL/Jack Guez (Archiv)

Der spektakulärste Fall – und gleichsam ein besonderes kollektives Trauma für Israel – war der des Soldaten Gilad Schalit. Der junge Mann war gerade mal 19 Jahre alt, als er am 25. Juni 2006 an der Grenze zum Gazastreifen von Kämpfern der Hamas aus einem Panzer gezerrt und entführt wurde. Zwei seiner Kameraden starben bei dem gut organisierten Angriff.

2000 Tage hielten die Islamisten Schalit knapp fest.

Fast 2000 Tage hielten die Islamisten Schalit fest. Die meiste Zeit verbrachte er in Isolation ohne Tageslicht. Sein einziger zwischenmenschlicher Kontakt war der zu den Aufpassern. Um nicht durchzudrehen, bemühte sich der Hauptgefreite, einen geordneten Tagesablauf zu organisieren.

In einer späteren Fernseh-Dokumentation beschrieb Schalit das so: „Immer mehr oder weniger zur selben Zeit aufstehen und zur selben Zeit schlafen gehen, dieselben Sachen machen.“ Zum Beispiel Stadt, Land, Fluss mit sich selbst spielen oder Landkarten seiner Heimat zeichnen.

Das gehörte für ihn dazu, um nicht die Hoffnung zu verlieren. Denn es sei ihm klar gewesen, dass seine Gefangenschaft Jahre dauern könne. Dass Israel mehrfach erfolglos versuchte, ihn zu befreien, dürfte Schalit wohl kaum erfahren haben.

Der Deal der Freilassung Schalits

Erst am 18. Oktober 2011 kommt der junge Soldat frei. Es ist ein Handel nach dem Motto: Einer gegen Tausend. In einem von Bundesnachrichtendienst und Ägypten vermittelten Deal wird Schalit gegen 1027 Palästinenser in israelischer Gefängnissen ausgetauscht, unter ihnen Attentäter und Mörder.

Für Netanjahu, der auch damals schon regierte, war die Vereinbarung mit dem Erzfeind Hamas ein höchst problematischer. Zum einen musste er sich rechtfertigen, Menschen freizulassen, die israelisches Blut an ihren Händen hatten.

Zum anderen konnte der Premier nicht ignorieren, dass es für Schalit immer wieder große Solidaritätsbekundungen gab. Jeder Israeli kannte das jungenhafte Gesicht des Soldaten von Plakaten, die die Straßen säumten.

Schalits Eltern organisierten immer wieder Kundgebungen und andere Aktionen, um auf das Schicksal ihres Sohnes hinzuweisen – mit dem Appell an die Regierenden, alles für seine Befreiung zu tun.

Wie geht es nun weiter?

Derartige Aufrufe gibt es auch heute wieder. Die politisch Verantwortlichen müssten sich mit allen Mitteln dafür einsetzen, die vor wenigen Tagen von der Hamas verschleppten Kinder, Frauen und Männer nach Hause zu holen, fordern Freunde, Angehörige und Tausende anderer Israelis.

Wir wissen nicht, wo die Israelis untergebracht sind. Jaakov Amidror, ehemaliger nationaler Sicherheitsberater von Netanjahu, zitiert von der Nachrichtenagentur AP.

Doch die Regierung scheint weder willens noch in der Lage, diesen Wünschen zu folgen. Aus verschiedenen Gründen. Da ist zuallererst das Problem: Wie soll man weit mehr als 100 Geiseln im Gazastreifen befreien, einem zwar kleinen, aber trotz aller Überwachungstechnologien schwer einzuschätzenden Landstrich?

„Wir wissen nicht, wo die Israelis untergebracht sind“, zitiert die Nachrichtenagentur AP Jaakov Amidror, einen ehemaligen nationalen Sicherheitsberater von Netanjahu. In der Tat hat die Hamas in der Vergangenheit ihre Geiseln getrennt voneinander versteckt und immer wieder an andere Orte gebracht. Selbst wenn die Geheimdienste genau Bescheid wüssten, wäre eine Befreiungsaktion sowohl für Soldaten als auch die Gefangenen ein tödliches Risiko.

Also womöglich doch mit den Kidnappern verhandeln? Für die Hamas wäre es ein Coup, würde sie wie gefordert palästinensische Häftlinge freipressen können. Nur kann sich Netanjahu darauf sicherlich nicht einlassen. Die militanten Islamisten haben in den vergangenen Tagen mehr als 900 Israelinnen und Israelis zum Teil regelrecht abgeschlachtet. Eine Befreiung um jeden Preis verbietet sich damit.