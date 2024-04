Tagesspiegel Plus Israels Angriff auf Irans Konsulat : Welchen Schutz genießen diplomatische Einrichtungen?

Mit der Attacke auf ein iranisches Konsulatsgebäude in Damaskus habe Israel „sowohl Syrien als auch den Iran angegriffen“, sagen Völkerrechtler. Was macht Botschaften als Angriffsziel so besonders?