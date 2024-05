Israels Armee rückt tiefer in Rafah vor „Das Ausmaß der Krise in Gaza übersteigt jede Vorstellung“

Dröhnende Explosionen und riesige Rauchschwaden über dichtbebauten Gebieten. Straßen voller Autos. Menschen, die sich verzweifelt an Lastwagen klammern. Panisch schreiende Kinder.

Die Bilder und Videos, die in dieser Woche aus dem südlichen Gazastreifen nach außen dringen, sind nur schwer zu ertragen.

Rafah ist zum zentralen Punkt des Gaza-Kriegs geworden. Im südlichen Zipfel des abgeriegelten Küstenstreifens vermutet Israels Führung die letzten Hochburgen der islamistischen Hamas, fliegt seit Tagen vermehrt Luftangriffe auf das Gebiet.

Fast eine halbe Million Menschen auf der Flucht

Vor mehr als einer Woche wurden Hundertausende Menschen zur Evakuierung aufgefordert – obwohl internationale Hilfsorganisationen wie auch enge Verbündete Israels seit Wochen vor einem Angriff auf Rafah gewarnt hatten.

„Das Ausmaß der Krise in Gaza übersteigt jede Vorstellung“, sagt Kyrin Lanning von der Hilfsorganisation International Rescue Committee (IRC). „Was wir in Rafah erleben, ist eine humanitäre Katastrophe.“

Die gesamte Stadt ist mit Abfällen übersät. Kyrin Lanning ist Landesdirektorin für die besetzten palästinensischen Gebiete beim International Rescue Committee.

Die Großstadt war seit Kriegsbeginn im Oktober auf das Fünffache angewachsen, mehr als eine Million Vertriebene aus dem nördlichen Gazastreifen sollen dort in den vergangenen Monaten Schutz gesucht haben.

Jetzt sind sie erneut auf der Flucht. Etwa 450.000 Frauen, Männer und Kinder haben Rafah nach Angaben der Vereinten Nationen in den vergangenen Tagen verlassen.

Kyrin Lanning, Landesdirektorin für die besetzten palästinensischen Gebiete beim IRC, hat den abgeriegelten Küstenstreifen vor Kurzem verlassen: „Nach der von Israel angeordneten Evakuierung am 6. Mai wurden mehr als 400.000 Palästinenser:innen aus Rafah vertrieben“, sagt sie.

Tausende Palästinenser fliehen ins knapp zehn Kilometer entfernte Chan Junis. © AFP

Viele ziehe es nach Chan Junis oder Dair Al Balah, die dortige Hilfe sei nun umso stärker gefordert. „Was Notunterkunft und was Straße ist, verschwimmt zunehmend.“

Wir wissen nicht, wie lange die Vorräte noch reichen werden. Florian Westphal ist Geschäftsführer bei der Kinderhilfsorganisation Save the Children in Deutschland.

Die israelische Armee hat die Zivilbevölkerung im Osten Rafahs aufgefordert, in eine sogenannte humanitäre Zone in Al Mawasi unweit von Chan Junis zu fliehen. „Doch das Gebiet ist weder sicher noch humanitär“, sagt Florian Westphal von der Kinderhilfsorganisation Save the Children dem Tagesspiegel. „Es ist überfüllt, es gibt kein sauberes Wasser, keine sanitären Einrichtungen, geschweige denn Schutzräume.“

Satellitenbilder zeigen, wie überfüllt die Region um Al Mawasi ist. © AFP/Satellite image ©2024 Maxar Technologies

Ein Eindruck, den auch Kyrin Lanning teilt. „Die gesamte Stadt wurde in eine große Behelfsunterkunft umgewandelt.“ Zelte würden die Straßen versperren und „die gesamte Stadt ist mit Abfällen übersät“. Das System sei am Rande des Zusammenbruchs und kann mit der Zahl der Menschen, die humanitäre Hilfe benötigen, nicht Schritt halten.

Zudem fliegt Israels Armee (IDF) weiter Luftangriffe. „In Al Mawasi behandelt unser medizinisches Personal auch jetzt wieder Kinder, die durch Angriffe verwundet wurden“, sagt Florian Westphal. „Unter ihnen ist ein zweijähriges Mädchen, das bei einem Luftangriff auf Deir Al Balah schreckliche Verletzungen im Gesicht, am Oberkörper und am Bein erlitt – ein Gebiet, das angeblich sicher sein sollte und das die Familie gerade deshalb aufgesucht hatte. All das zeigt, dass es im Gazastreifen nirgendwo sicher ist.“

Nicht nur aus Rafah, auch aus dem Norden des Küstenstreifens zieht es immer mehr Palästinenser:innen Richtung Chan Junis und Al Mawasi. Auch im Norden Gazas kämpft Israels Armee wieder verstärkt – doch Hilfe wird immer knapper.

Die Vereinten Nationen (UN) erklärten am Mittwoch dem „Guardian“, dass sie weder Zelte noch Lebensmittel für die mehr als zwei Millionen Menschen in Gaza mehr verteilen kann. UN-Lagerhäuser südlich des Flusses Besor seien völlig leer.

24 von 36 Krankenhäusern im Gazastreifen funktionieren laut UN nicht mehr.

Aussicht auf Nachschub gibt es nur wenig, die beiden Grenzübergänge im Süden des Küstenstreifens sind seit der vergangenen Woche komplett geschlossen.

Kaum mehr Möglichkeiten, Hilfsgüter sicher zu verteilen

Seitdem Israels Armee auf Rafah vorgerückt ist, kontrolliert sie auch den nahegelegenen Grenzübergang nach Ägypten. Die Hamas griff zugleich verstärkt israelische Ortschaften in der Nähe des Grenzübergangs Kerem Schalom an. Über beide Grenzen kamen in den vergangenen Monaten ein Großteil der humanitären Lieferungen.

Viele Kinder haben keine Kraft mehr zu heilen, sagt Florian Westphal. © Reuters/Mohammed Salem

In den vergangenen zehn Tagen gelangten nur noch an einem einzigen Tag sehr wenige Hilfsgüter über die südlichen Grenzübergänge nach Gaza, sagt Christof Johnen vom Deutschen Roten Kreuz. „Zudem werden natürlich auch die Möglichkeiten der sicheren Verteilung von Hilfsgütern von Kampfhandlungen beeinflusst.“

Christof Johnen ist Leiter für Internationale Zusammenarbeit beim Deutschen Roten Kreuz.

Viele humanitäre Organisationen haben immer größere Probleme, Hilfe zu verteilen – oder ziehen sich aus Sicherheitsgründen weiter zurück. Ärzte ohne Grenzen teilte am Mittwoch mit, dass sie das Indonesische Krankenhaus in Rafah schließen müssen. Bereits vor den Evakuierungsaufrufen der israelischen Armee waren etwa zwei Drittel der Krankenhäuser im Küstenstreifen nicht mehr in Betrieb.

„Wir wissen nicht, wie lange die Vorräte noch reichen werden“, sagt Florian Westphal von Save the Children. Die Kinderhilfsorganisation kann zwar noch auf einige Lieferungen zurückgreifen, „aber wir rationieren sie, da völlig offen ist, wann wir wieder Nachschub bekommen“. Mehrere Hilfsorganisationen berichten zudem, dass Treibstoff im Land fast aufgebraucht ist – auch dadurch werde es extrem schwierig, Menschen Hilfe zukommen zu lassen.

Es muss viel mehr Hilfe ins Land gelangen, betont auch Christof Johnen vom DRK. „Denn schon jetzt reicht das, was im Gazastreifen ist, bei Weitem nicht aus.“