Italiens neue Oppositionschefin Elly Schlein will für Melonis Rechte „ein richtiges Problem“ werden

Das Haar auf praktische Halblänge gestutzt, ein ungeschminktes Gesicht, das sie noch jünger erscheinen lässt als 37 Jahre, dazu Jackets, die für italienische Verhältnisse fast nachlässig wirken, erst recht, wenn eine Frau sie trägt: Elena Ethel, kurz Elly Schlein, ist die neue Parteichefin der italienischen Sozialdemokraten, des Partito democratico (PD).

Mit einem entschieden sozial und ökologisch orientierten Programm schaffte sie es offenbar, am Sonntag mehr als eine Million potenzieller Linkswähler:innen im ganzen Land zu bewegen, trotz Regens an den „Primarie“ des PD teilzunehmen. Die Mehrheit wählte sie, 53,8 Prozent. Ein Überraschungssieg: Bis zum Wahlsonntag galt ihr Konkurrent Stefano Bonaccini als kaum zu schlagen.

Der erfahrene Parteimann, Regionalpräsident der Emilia-Romagna, war der Sieger der ersten Wahlrunde, als ausschließlich eingeschriebene PD-Mitglieder wählen durften. In der jetzigen, entscheidenden Runde waren alle aufgerufen, die sich den Werten der Partei verbunden fühlten. Bonaccini brachte es auf nur 46,2 Prozent und gratulierte: „Elly hat es besser geschafft als ich, den Wunsch nach Erneuerung aufzufangen.“

Die Anti-Verschrotterin

Schlein, nun die erste „Segretaria“ der 15-jährigen Geschichte des PD und von dessen Vorgängern, hat eine Komplettumkehr versprochen: „Wir müssen alles im PD ändern, die Gesichter, die Methoden und auch unsere Vision.“ Der PD ist immer noch die wichtigste Kraft gegen rechts, verliert aber seit etwa einem Jahrzehnt dramatisch Stimmen. Zu stark aufs Regieren fixiert, zu wenig politische Alternative, lautet die Kritik nicht nur von links. Schlein sprach jetzt vom Beginn einer „kleinen, großen Revolution“.

Das Versprechen eines ganz neuen Anfangs freilich ist im Partito democratico so alt wie die Partei selbst. Das grellste Beispiel bot vor genau zehn Jahren der damalige Bürgermeister von Florenz, Matteo Renzi, der den Parteivorsitz – und später das Premiersamt – mit dem Schlachtruf gewann, er werde die alten Eliten „verschrotten“.

Genau seinetwegen, der damals so alt war wie Schlein heute und sich inzwischen öfter in Saudi-Arabien sehen lässt als im Parlament in Rom, hatte Schlein ihr Parteibuch seinerzeit zurückgegeben. Und verbat sich jetzt den Vergleich mit dem „rottamatore“. Eine „Verschrotterin“ sei sie nie gewesen.“ Renzi habe lediglich altes Personal durch ihm Getreue ersetzt.

Ein amerikanischer Vater und Wahlkampf für Obama

Schlein tritt dagegen mit dem Versprechen an, die zerstrittenen Kräfte der Opposition zu einen. Italiens Wahlgesetz zwingt zu Wahlbündnissen; die Parteien links der Rechten hatten dies aber weder zur Parlamentswahl im vergangenen September noch wirklich in den beiden Regionalwahlen Mitte Februar geschafft.

Italiens Demokraten Italiens „Demokratische Partei“ (PD) entstand 2007 aus den Resten der Kommunistischen Partei, des linken Flügels der Christdemokratie, liberalen und sozialistischen Formationen.

aus den Resten der Kommunistischen Partei, des linken Flügels der Christdemokratie, liberalen und sozialistischen Formationen. Seine Vorsitzenden bestimmt der PD in Vorwahlen , an denen auch Nichtmitglieder teilnehmen dürfen.

, an denen auch Nichtmitglieder teilnehmen dürfen. Elly Schlein ist schon die neunte Vorsitzende in 15 Jahren Parteigeschichte.

Der PD und die Fünf-Sterne-Bewegung (M5S), die inzwischen deutlich nach links gerückt ist, verzettelten sich in Kämpfen um den besten Weg zu mehr eigenen Prozentpunkten, statt ihre Kräfte zu bündeln. In Latium rutschte die Beteiligung auf 37 Prozent ab, in der Lombardei lag sie nur wenig höher. Vor allem linke Wähler:innen blieben zu Hause.

Der ungewöhnliche Zulauf zu den Ständen des PD am Sonntag wird nun allgemein als Zeichen gesehen, dass sie in Schleins Programm und Person eine Alternative zu Giorgia Melonis Rechtsbündnis sehen und ihr auch zutrauen, es durchzuhalten – zumal Schleins Werdegang den Willen zum Wechsel beglaubigt.

Die im schweizerischen Lugano geborene Tochter eines Amerikaners und einer Italienerin – sie hat alle drei Staatsbürgerschaften –, die als Jugendliche Wahlkampf für Barack Obama gemacht hatte, gründete vor zehn Jahren die Initiative „OccupyPD“ mit – eine Reaktion auf die Heckenschützen aus dem eigenen Lager, die den früheren EU-Kommissionspräsidenten Romano Prodi als Staatspräsidenten verhindert hatten.

An mehr als 5000 Stellen, in Zelten und Parteibüros, konnten Sympathisant:innen des PD am Sonntag über den oder die neue Vorsitzende abstimmen (hier in Rieti, 80 Kilometer nordöstlich von Rom). © IMAGO/NurPhoto/IMAGO/Riccardo Fabi

Aus der Übernahme der Partei wurde damals noch nichts, aber 2020 fuhr Schlein, zwischenzeitlich Abgeordnete im Europaparlament und mittlerweile parteilos, an der Spitze eines links-grünen Bündnisses mehr persönliche Stimmen ein als je eine Kandidatin in der Emilia-Romagna. Sie wurde Stellvertreterin des Mannes, der jetzt gegen sie verlor, Stefano Bonaccini, und zuständig für Sozialpolitik und den regionalen Klimapakt. Im September wurde sie ins römische Abgeordnetenhaus gewählt.

Gegen die „Parteien der Patriachen“

Bonaccini hatte ihr mehrfach angeboten, sie im Falle seines Sieges in die Führung aufzunehmen. Schlein lehnte ab: „Die Zeiten der Patriarchen-Parteien sind vorbei, in denen Frauen Stellvertreterinnen werden dürfen.“ Im einzigen TV-Schlagabtausch mit ihm zeigte sie sich ebenso entschieden. Bonaccini hatte Giorgia Meloni als „fähige“ Regierungschefin gelobt – sehr zum Ärger etlicher in der Partei. Schlein konterte: „Fähig wozu? Das Bürgereinkommen zu streichen, die Fonds für Klima und Süditalien? Und wir haben gerade über ihr Gesetz gegen die Seenotrettung im Parlament abgestimmt!“

Arbeit unterhalb einer bestimmten Lohngrenze ist keine Arbeit, sondern Ausbeutung. Elly Schlein, neue PD-Vorsitzende

In ihrer Dankesrede Sonntagnacht bekannte sich Schlein erneut zu einem Aufbruch in der Sozial- und Klimapolitik: Sie werde Ungleichheit und Prekariat bekämpfen, sich für die Begrenzung von Zeitverträgen und einen gesetzlichen Mindestlohn einsetzen: „Arbeit unterhalb einer bestimmten Lohngrenze ist keine Arbeit, sondern Ausbeutung.“ Auch die Klimapolitik habe für sie höchste Priorität.

Obwohl sie wenig Zweifel an ihrer Entschlossenheit zum Wechsel ließ: Es ist fraglich, ob die Neue ihr Programm auch durchsetzen kann gegen die Logiken einer in Strömungen zerrissenen Partei, die sich unter dem scheidenden Parteichef Enrico Letta zwar ein soziales Programm schrieb, es im Wahlkampf aber kaum vertrat.

„Für das Italien, das es am schwersten hat“

Schlein, die am Sonntagabend ankündigte, für Melonis Rechte „ein richtiges Problem“ zu werden, könnte den PD freilich erst recht zur Zielscheibe von deren Identitätspolitik machen. Schlein ist bekennende Bisexuelle, engagiert für LGBTIQ-Rechte und lebt mit einer Frau zusammen. Der jüdische Teil ihrer Familiengeschichte – ihr Vater Melvin stammt von ukrainischen Juden ab – trug ihr bereits antisemitische Anfeindungen ein.

Sie dagegen setzt auf eine wachsende Zahl von Wähler:innen, die sie zurückholen könnte: „Wir werden ab heute unseren Beitrag leisten, die Opposition zu organisieren, im Parlament und im ganzen Land. Wir werden jenes Italien verteidigen, das es am schwersten hat.“

Es seien vor allem die Ärmeren, ohne ordentlichen Lohn und ungeschützt durch ein zusehends privatisiertes Gesundheitssystem, die nicht mehr wählen gingen – Zeichen, so Schlein, einer „Krise der Demokratie und der Gefahr, dass die ärmsten Schichten der Gesellschaft auf Dauer aus der Gesellschaft ausgeschlossen sind“.

MIt ihrer Politik gegen die Schwächsten, so die neue Segretaria, werde man die Rechte nicht durchkommen lassen: „Non li faremo passare“. Dass Schleins kämpferische Worte auf Italienisch bekannteren sehr ähnlich klingen, war sicher kein Zufall. „No pasaran“ – auch im Spanischen Bürgerkrieg formulierte das eine Frau.

Zur Startseite