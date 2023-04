Italiens Strände Brüssel macht Druck wegen Strandkonzessionen

Ob Matteo Salvini sich erinnert? 2019 endete an einem Strand vorerst seine Karriere – gerade als er meinte, sie werde jetzt erst richtig abheben. Der Chef der rechtsradikalen Lega, damals Innenminister und Umfragekönig, verkündete am exklusiven Papeete Beach in der Romagna seinen Austritt aus der Regierung von Giuseppe Conte.

Doch die Neuwahlen, auf die er fest rechnete, fanden nicht statt, und erst zwei Jahre später fanden Salvini und die Seinen wieder Unterschlupf im Kabinett Draghi. Jetzt wird es wieder Sommer, Italiens Strandpächter:innen fangen an, am Meer aufzuräumen. Und die Regierung, der Salvini als Nummer zwei angehört, hat ebenso viel Sorge wie sie: Es könnte einer der letzten Sommer des quasi-feudalen Systems sein, das Italiens Meer aufteilt.

Strandpächter sind Kernklientel der Rechten

Die Konzessionen für die Strandpächter werden nämlich seit Generationen ohne Ausschreibung weitergegeben. Von Vater zur Tochter, quasi ein Familienbesitz, der nur noch formal dem italienischen Staat gehört. Der verlangt dafür nach Meinung kritischer Stimmen zum Schaden der eigenen Finanzen nur lächerliche Pachtsummen.

Das ist Brüssel schon länger ein Ärgernis, zwei Vertragsverletzungsverfahren laufen deswegen gegen Rom. Die so genannte Bolkestein-Richtlinie, benannt nach dem damaligen niederländischen Wettbewerbskommissar Frits Bolkestein, schreibt seit 2006 vor, dass nationale Märkte sich auch für Dienstleistungen öffnen müssen. Was für Italiens Strandpächter bedeuten würde: Die Pacht würde ausgeschrieben und sie womöglich von anderen Anbietenden ausgebootet.

Die Dienstleistungsrichtlinie ist für Italiens Strände fast zwei Jahrzehnte lang nicht umgesetzt worden, von keiner Regierung. Doch ausgerechnet die jetzt amtierende muss besonders fürchten, sich daran die Finger zu verbrennen. Für alle drei Koaltionsparteien, Melonis FdI, Salvinis Lega und Berlusconis Forza Italia, zählen die Herr:innen der Badestrände zu ihrer Kernklientel.

Verfassungsgerichtspräsidentin warnt Regierung

Aber für die wird es eng: In der vergangenen Woche urteilte der Europäische Gerichtshof in Luxemburg erneut gegen die italienische Praxis, und selbst in Rom mehren sich die besorgten Stimmen: Die Präsidentin von Italiens Verfassungsgericht Silvana Sciarra gab kürzlich zu verstehen, dass es so nicht weitergehe.

Andernfalls habe jeder Bürger, jede Bürgerin Grund, gegen einzelne Vergaben vor Gericht zu ziehen, wenn sie oder er sich durch die laxe Vergabe einer Konzession benachteiligt sehe. Staatspräsident Sergio Mattarella hatte bereits im Februar gewarnt, als die Regierung die Verlängerung der Pachterlaubnis um ein weiteres Jahr durchwinkte.

Wenn man die Pachtstrände herausrechnet, die Wohnungen am Meer, Hotels und Feriendörfer mit ihren Privatstränden, Industriegelände, Häfen, militärische Sperrgebiete und die stark verschmutzten Meeresabschnitte, dazu die Naturschutzgebiete und die unzugänglichen Küstenabschnitte, dann reduziert sich der Überfluss an freiem Raum deutlich. Marco Bascetta, Kommentator in „il manifesto“

Die scheint unterdessen am Werk, um das eingespielte System doch noch zu retten. Eins der Argumente, die auch „Assobalneari“ vertritt, eine der Interessenvertretungen der Strandbranche: Die „balneari“ seien keine Dienstleistungen, sondern öffentliche Güter, die man pachte - und folglich von der EU-Richtlinie gar nicht berührt.

Ein anderer Weg wäre, die Bewirtschaftung der bisher freien Strände Italiens öffentlich auszuschreiben, das heißt Konkurrenz an einem Teil der Küste zu erlauben, ohne die Familien der langjährigen Strandpächter:innen zu verärgern. Mit dem Effekt, dass Baden endgültig zu einem Privileg für Bessergestellte würde. Südlich von Rom etwa kostete der Sonnenschirm im letzten Sommer schon rund 200 Euro pro Woche.

Zahl der Konzessionen rasant gewachsen

Angesichts der achttausend Kilometer Küstenlinie, so das Gegenargument der Regierung, könne von Mangel keine Rede sein. Oder doch? „Wenn man die Pachtstrände herausrechnet, die Wohnungen am Meer, Hotels und Feriendörfer mit ihren Privatstränden, Industriegelände, Häfen, militärische Sperrgebiete und die stark verschmutzten Meeresabschnitte, dazu die Naturschutzgebiete und die unzugänglichen Küstenabschnitte, dann reduziert sich der Überfluss an freiem Raum deutlich“, kommentierte kürzlich die linke Tageszeitung „il manifesto“.

Und er wird ständig weniger, wie Italiens Umweltverband Legambiente in seinem diesjährigen Bericht über die Lage der italienischen Küsten vorrechnet: I drei Jahren sind allein die Strandkonzessionen um 12,5 Prozent gewachsen. 2018 waren es noch 10.812, jetzt sind es mehr als 12.000.

Ligurien und die Emilia-Romagna halten demnach den europäischen Rekord der privaten Besetzung der Wasserlinie; dort sind 70 Prozent und mehr, in einigen Gemeinden sogar sämtliche Strände verpachtet.

Die Umweltschützer weisen auch darauf hin, dass knapp die Hälfte von Italiens Sandküste bröselt, eine Verdreifachung seit 1970. Und an mehr als sieben Prozent der Sandstrände ist wegen starker Wasserverschmutzung das Baden verboten.