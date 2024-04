Italiens Verteidigungsminister bringt Journalisten vor Gericht „So beginnen Regime“

In Italien müssen sich derzeit drei Journalisten der Tageszeitung „Domani“ vor Gericht verantworten – für das, was Alltag investigativer Journalist:innen ist. Zusammen mit ihrem Chefredakteur Emiliano Fittipaldi wählten Giovanni Tizian, Stefano Vergine und Nello Trocchia am Mittwoch den Verein der ausländischen Presse in Rom, um ihrem Fall auch internationale Aufmerksamkeit zu verschaffen.