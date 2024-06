Joe Biden wie ausgewechselt US-Präsident schaltet auf Kampfmodus nach Debatten-Desaster

Am Tag nach seinem desaströsen Debattenauftritt wirkte US-Präsident Joe Biden schon wieder wie ausgewechselt. Bei einem Wahlkampf-Event am Freitagmittag (Ortszeit) in Raleigh im Bundesstaat North Carolina durften seine Anhänger einen angriffslustigen, selbstbewussten und humorvollen Biden erleben, der keinen Zweifel daran ließ, dass er im Rennen zu bleiben gedenkt.