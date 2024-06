Bidens Debakel im TV-Duell Der US-Präsident sollte als Kandidat schleunigst zurücktreten

Etwas bleibt haften, sperrt sich gegen das Vergessen, gräbt sich tief ein in die Erinnerung. Im TV-Duell zwischen Joe Biden und Donald Trump ist es dieser eine Moment. Da wird der amtierende Präsident zu einem Thema befragt, mit dem ihn sein Herausforderer, der Ex-Präsident, immer wieder konfrontiert. Es geht um Migration, um illegale Einwanderung.

Biden beginnt einen Satz, sucht nach Worten, schließt ihn nicht sinnvoll ab. Darauf Trump: „Ich weiß nicht, was er da am Ende gerade gesagt hat. Ich glaube, er weiß es auch nicht.“

Es ist eine spontane, starke Replik. Sie bohrt in der Wunde, die Biden am meisten schmerzt: sein hohes Alter, seine mentale Fitness, Zweifel an seiner Gesundheit.

Malte Lehming ist Autor beim Tagesspiegel und hat früher das Büro in Washington geleitet. Er hofft auf die Einsichtsfähigkeit von Joe Biden.

Bereits im August vergangenen Jahres sagten 77 Prozent der Wähler in einer Umfrage der Associated Press, Biden sei zu alt, um noch vier weitere Jahre ein effektiver Präsident sein zu können. Selbst 69 Prozent der Demokraten teilten diese Meinung.

In einer Umfrage des Magazins „Economist“ stimmten nur 38 Prozent der Amerikaner der Aussage zu, Biden sei ein „sehr starker“ oder „ziemlich starker“ Anführer. Herausforderer Donald Trump hielten 55 Prozent für „sehr stark“ oder „ziemlich stark“.

Biden wirkt müde, verhaspelt sich, stolpert

Denn leugnen lässt sich Bidens physische und psychische Fragilität längst nicht mehr. Er verhaspelt sich beim Reden, wirkt oft müde, fällt vom Fahrrad, stolpert über einen Sandsack, rutscht auf den Treppen zur Air Force One aus.

Er verwechselt Helmut Kohl mit Angela Merkel und François Mitterrand mit Emmanuel Macron, bezeichnet den ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al Sisi als „mexikanischen Präsidenten“.

Während der TV-Debatte mögen Zuschauer an das Märchen „Des Kaisers neue Kleider“ gedacht haben. Die könnten nur kluge Menschen sehen, wird dem Kaiser und seinem Volk gesagt. Also lässt er sich die „unsichtbaren“ Gewänder umlegen, um sie seinem Volk bei einer Parade zu präsentieren. Keiner sagt etwas, aus Angst, als dumm zu gelten. Erst als ein Kind ausruft, der Kaiser habe gar keine Kleider an und sei nackt, fliegt der Schwindel auf.

Biden sieht Amerikas Demokratie in Gefahr

Warum tritt Biden erneut an? Warum klebt er an seiner Kandidatur, trotz der für ihn verheerenden politischen Stimmung? Biden sagt, ein Wahlsieg Trumps wäre für ihn, seine Partei, das Land und die ganze Welt eine Katastrophe. Es ginge um die Zukunft von Demokratie, Liberalismus und Völkerrecht.

Biden weiß, was mit Trump droht, so genau wie kaum ein anderer. Das aber bürdet ihm die Verantwortung auf, Chancen und Risiken seiner Kandidatur rational gegeneinander abzuwägen. Malte Lehming, Tagesspiegel-Autor

Biden sagt auch, er allein sei in der Lage, die Katastrophe zu verhindern und Trump zu schlagen. Doch worauf gründet sich seine Hoffnung, dass er die Stimmung bis zum 5. November noch wendet?

Auf diese Frage verweigert er seit Wochen und Monaten eine überzeugende Antwort. Die Umfragen können falsch liegen, heißt es. Aber wenn sie in den vergangenen Jahren falsch lagen, dann doch eher zu Gunsten demokratischer Bewerber.

Die Folgen einer Niederlage Bidens wären dramatisch

Laut Biden entscheidet sich bei der Wahl der Fortbestand der amerikanischen Demokratie. Aus deutscher und europäischer Sicht steht außerdem der Fortbestand des westlichen Verteidigungsbündnisses, der Nato, auf dem Spiel. Putins Russland steht in der Ukraine vor den Türen vieler Europäer – vom Baltikum bis nach Polen.

Wenn aber die Folgen einer Niederlage Bidens dramatisch sind – für die USA, die Verbündeten, die ganze Welt –, und wenn außerdem die Chancen dauerhaft gering sind, eine solche Niederlage abzuwenden, muss der Zug dringend gestoppt werden, der mit großer Geschwindigkeit auf die Katastrophe zurast.

Wer möchte sich ausmalen, mit welcher Verbitterung Amerikas Partner auf einen Sieg Trumps reagieren würden? Viele würden Biden dafür verantwortlich machen, wenn er an seiner Kandidatur trotz aller negativen Evidenzen bis zum Schluss festgehalten haben sollte.

Wenn das Unglück geschieht und Trump erneut zum Präsidenten gewählt wird, wollen Amerikas Verbündete zumindest das Gefühl haben, dass alles, wirklich alles versucht worden war, um es abzuwenden. Dazu gehört auch die Einsicht, dass vielleicht ein anderer Kandidat oder eine andere Kandidatin besser geeignet wäre.

Eine Rede Bidens, die mit den Worten beginnt „… aus Verantwortung für mein Land, unsere Verbündeten und die internationale Ordnung …“ und mit den Worten endet „… habe ich mich entschlossen, von meiner Kandidatur zurückzutreten“, hätte eine Wucht, die in die Geschichte einginge.