Jordan Bardellas rasanter Aufstieg Der Star von Frankreichs Rechtsextremen will mit TikTok siegen

Selfie beim Videospielen, Filmschnipsel vom Drink mit Anhängerinnen: Der Parteichef der französischen Rechtsextremen, der erst 28-jährige Jordan Bardella, beherrscht die sozialen Medien meisterhaft. Auf TikTok hat er es innerhalb von drei Jahren auf 1,2 Millionen Follower gebracht.



Sein Geheimnis: Er präsentiert sich eher wie ein Influencer als ein Politiker. Damit kommt er insbesondere bei jungen Menschen gut an. Teilweise wird Jordan, der auch Spitzenkandidat seiner Partei für die EU-Wahlen ist, wie ein Rockstar verehrt.

Dies trägt maßgeblich dazu bei, dass dem Rassemblement National (RN) im Juni ein hoher Sieg vor der Bewegung von Staatspräsident Emmanuel Macron (Renaissance) vorhergesagt wird: 32,5 Prozent versus 17 Prozent laut Umfrage des Fernsehsenders TF1 vom Montag. Wenn es nach den Rechtsextremen geht, ist das eine Art Generalprobe für die nächsten Präsidentschaftswahlen 2027.

Er kennt die Codes der Influencer

„Bardella nutzt die Codes und Werkzeuge der Influencer: Die Sprache, die trendige Musik, die spontanen Szenen, die gepostet werden, die Inszenierung des Alltäglichen“, erklärt Romain Fargier von der Universität Montpellier, der zu sozialen Medien und Politik forscht.

Nahbar, sympathisch, zum Anfassen, so will Bardella wahrgenommen werden. Und wenn man die Kommentare liest, gelingt ihm das auch. Andere Politiker dagegen würden laut Fargier „viel institutionalisierter“ wirken, wenn sie Grafiken und harte politische Botschaften versenden.

So texte Bardella beispielsweise zu einem Reel, in dem er ein Glas Bier genießt, er würde „die Tränen trinken“ – in diesem Fall der „Macronisten“ – und nutze damit einen in den sozialen Medien gängigen Jargon, um sich über jemanden lustig zu machen. Im Lexikon findet man diesen Ausdruck nicht. „Das kommt bei jungen Leuten gut an.“

Auch gehe es dem Parteichef weniger um Politik, als um Identität, erklärt Fargier den Erfolg Bardellas in den sozialen Medien. „Er nutzt diese eher, um kulturelle Botschaften zu verbreiten.“

Das sei im Einklang mit der Strategie der Rechtsextremen, die sich in Frankreich einem „Kulturkampf“ verschrieben haben. „Sie setzen geschickt ihre Themen in den sozialen Medien.“ Dazu zählen Vorrang für Franzosen, geschlossene Grenzen und Sicherheit.

Olaf Scholz hat gerade auf TikTok angefangen

Bardella, der Sohn italienisch-algerischer Einwanderer, ist in einer Paris Vorstadt in einer Sozialsiedlung aufgewachsen, gehört damit zu einer Handvoll Politikern, die TikTok derart erfolgreich nutzen. In Frankreich folgen nur Staatspräsident Emmanuel Macron und dem angriffslustigen Linken-Politiker Jean-Luc Mélenchon mehr Menschen.

Immerhin ist TikTok eine Plattform, auf der sich 142 Millionen Europäer tummeln. In Deutschland ist die AfD Vorreiter. Neuerdings sendet auch Bundeskanzler Olaf Scholz auf TikTok.

Der Parteiname taucht nur selten auf

Das Nachrichtenmagazin„Politico“ hat in einer Auswertung der TikTok-Auftritte von EU-Parlamentariern analysiert, dass von Bardellas 274 Posts 166 Clips von Fernsehauftritten sind, die er stark bearbeitet und mit kämpferischen Slogans versehen publiziert.

„Darin präsentiert er sich als herausragender Redner“, sagt Fargier. Manchmal geht es auch um Bodybuilding oder Geldanlagen. Der Name seiner Partei, des Rassemblement National, taucht dabei kaum auf – nur selten ruft Bardella seine Follower auch direkt auf, ihn zu wählen.

Mit dieser Strategie scheint er Erfolg zu haben. Allerdings sind Follower nicht automatisch Wähler, betont Fargier. „Es gibt keine direkte Verbindung zwischen Erfolg in den Online-Plattformen und Wahlerfolg.“

Es gehe vielmehr darum, die rechtsextreme Partei ganz allgemein zu „entteufeln“. Und das funktioniert laut Fargier bei immer mehr Bevölkerungsgruppen, so erkläre sich der Erfolg in den Umfragen.

Dies ist die Fortsetzung einer Entwicklung, die Marine Le Pen mit dem Sturz ihres Vaters und Parteigründers eingeleitet hatte. Jean-Marie Le Pen, der die Partei 1972 unter dem Namen Front National gegründet und bis 2011 geführt hatte, äußerte sich immer wieder antisemitisch, rassistisch und homophob und war dafür oft gerichtlich verurteilt worden.

Erster Parteichef, der nicht der Familie Le Pen angehört

Allerdings ist Marine Le Pen durch ihre Verwandtschaft in den Augen vieler noch immer mit ihrem Vater verbunden, unter dem sie in der Partei einst Karriere machte. Jordan Bardella, der Aufsteiger aus der Vorstadt, ist der erste Parteivorsitzende, der nicht der Familie Le Pen angehört. Daher eignet er sich als Projektionsfläche für unterschiedlichere Wählergruppen.

Und so würden heute nicht nur Arbeiter und sozial Benachteiligte, sondern auch Junge, Kleinunternehmer, Großstadtbewohner und Rentner dem Rassemblement National ihre Stimme geben, sagt Fargier. Laut einer Umfrage des Instituts IFOP für den „Figaro“ vom April haben 28 Prozent der Besserverdienenden, 22 Prozent der höheren Angestellten und 22 Prozent der Rentner vor, die Rechtsextremen zu wählen.

Diese Gruppen hätten nie den Front National und bisher auch nicht die in Rassemblement National umbenannte Partei gewählt.

Dabei hat die Partei ihre harte Haltung in Fragen der Immigration beispielsweise nicht abgemildert. Den offenen Antisemitsmus hat die Partei allerdings abgelegt. Und das Thema Sicherheit, das der Rassemblement National in den Mittelpunkt rückt, ist für viele besser bestellte Wähler wichtiger geworden.

Kann der Mann Marine Le Pen gefährlich werden?

Die Kampagne im EU-Wahlkampf und die geschickte Nutzung der sozialen Medien hat aber auch noch einen anderen Nebeneffekt: Erstmals hat Bardella in Umfragen auf der Beliebtheitsskala seine Mentorin Marine Le Pen, formal Fraktionsvorsitzende des RN im Parlament, um ein Prozent überholt.

In den Kommentaren zu Bardellas TikTok-Posts ist immer wieder zu lesen, dass Anhänger sich den jungen Mann als Kandidaten für die nächste Präsidentschaftswahl wünschen. Könnte das innerparteilich ein Problem werden?

Diese Gefahr sieht Fargier nicht. „Le Pen hat beschlossen, sich im EU-Wahlkampf zurückzunehmen und Bardella als Aushängeschild ins Rennen zu schicken“, erklärt der Politologe. Das sei Teil ihres Abkommens, gemeinsam die nächste Präsidentschaftswahl zu gewinnen.

In diesem Falle würde Le Pen Staatsoberhaupt – und Bardella ihr Premierminister. „Sie sind noch immer dieses Paar“, glaubt Fargier. Und für die Franzosen sei trotz aller Erfolge des talentierten Jungpolitikers klar: „An der Spitze der Partei regiert die Königin, Marine Le Pen. Sie ist es, die präsidiabel ist.“