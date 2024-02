Kaja Kallas auf Fahndungsliste Warum Estlands Regierungschefin im Visier Russlands ist

Russland lässt Estlands Regierungschefin „wegen einer Strafsache“ suchen – und Kaja Kallas ist im Land offiziell zur Fahndung ausgeschrieben. Auch weitere Regierungsvertreter baltischer Staaten werden gesucht, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow der Nachrichtenagentur AFP zufolge am Dienstagvormittag. „Dies sind Leute, die feindliche Handlungen gegen die historische Erinnerung und gegen unser Land ausführen.“

Konkret wird der 46 Jahre alten Ministerpräsidentin – und lautstarken Putin-Kritikerin – Peskow zufolge auch die „Schändung des historischen Gedächtnisses“ vorgeworfen. Kallas selbst hat ihre Fahndung als „übliche Einschüchterungstaktik“ Russlands verurteilt. Sie zur Fahndung auszuschreiben, sei der Versuch, „Estland zum Schweigen zu bringen“, kritisierte die Politikerin am Dienstag.

„Offenbar klagt Russland Estland an, weil es versucht, Denkmäler aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges zu entfernen“, sagt Kristi Raik, Leiterin des Programms Außenpolitik beim International Centre for Defence and Security in Tallinn, dem Tagesspiegel. „Auf diese Weise kann Moskau jeden daran erinnern, dass Estland ein Teil der Sowjetunion war.“

Moskau wirft Estland „Geschichtsfälschung“ vor

Die Vorwürfe Moskaus, Tallinn würde die gemeinsame Geschichte umschreiben, sind nicht neu. Bereits wenige Monate nach dem russischen Angriff auf die Ukraine ließ Estlands Regierung im Sommer 2022 sowjetische Kriegsdenkmäler von öffentlichen Plätzen entfernen. Damals erklärte Kallas, ihre Regierung wolle verhindern, dass „alte Wunden aufreißen“.

Kristi Raik ist stellvertretende Direktorin und Leiterin des Programms Außenpolitik beim International Centre for Defence and Security in Tallinn.

Die baltischen Staaten haben sich bereits vor dem Zerfall der Sowjetunion 1991 für unabhängig erklärt. Anders als Russland sehen alle drei Länder ihre Geschichte so, dass sie zu Sowjetzeiten besetzt waren. Moskau begreift sich dagegen als Befreier und bezeichnet andere Sichtweisen seit Langem als „Geschichtsfälschung“ – in Russland eine Straftat.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Dass Kaja Kallas nach Beginn des Ukrainekriegs Hunderte sowjetische Kriegsdenkmäler entsorgen ließ, empörte Kreml-Herrscher Wladimir Putin schon 2022. Ist die Fahndungsliste jetzt also eine Retourkutsche?

Unter Kallas Führung hat Estland viele Initiativen ergriffen, die die Politik der EU und der Nato in Bezug auf den Krieg beeinflusst haben. Kristi Raik, Leiterin des Programms Außenpolitik beim International Centre for Defence and Security in Tallinn.

Russland versuche, seine Interpretation der Geschichte durchzusetzen, erklärt Raik. Es mache zudem keinen Hehl aus seinem Bestreben, seine Einflusssphäre in Mittel- und Osteuropa wiederherzustellen.

Russland will „Entschlossenheit des Westens“ testen

Seit der Unabhängigkeit 1991 sind die gemeinsamen Beziehungen ohnehin angespannt; alle drei Länder befürchten seit dem Einmarsch in der Ukraine, dass Putin nun auch sie ins Visier nehmen könnte. Nachdem der Kreml-Chef den Ton im vergangenen Jahr immer wieder verschärft hatte, einigten sie sich im Januar auf den Bau einer gemeinsamen „Baltischen Verteidigungslinie“.

1,3 Milliarden Euro steckt Estland 2024 eigenen Angaben zufolge in die Landesverteidigung.

Besonders im Blick scheint Moskau dabei Tallinn zu haben. Auch, weil Estlands Regierungschefin Kallas vielleicht Putins lauteste Widersacherin im Baltikum ist. „Unter ihrer Führung hat Estland viele Initiativen ergriffen, die die Politik der EU und der Nato in Bezug auf den Krieg beeinflusst haben“, erklärt Kristi Raik. „Russland sucht ständig nach Möglichkeiten, die westliche Unterstützung für die Ukraine zu untergraben und die westliche Einheit zu brechen.“

Estlands Regierungschefin sei ein natürliches Ziel in Europa, da ihre Regierung in den europäischen Debatten eine führende Rolle einnehme.

Dass ausgerechnet baltische Politikerinnen und Politiker jetzt auf russischen Fahndungslisten zu finden sind, zeige, wie sehr Moskau die Entschlossenheit des Westens testen wolle. „Das Hauptaugenmerk Russlands liegt weiter auf der Ukraine“, sagt Raik. Russland prüfe aber immer auch, wie erfolgreich seine Taktik im Baltikum sein könnte.