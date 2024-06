Kampf, Krampf, Krise, Kitsch Der lange Weg zu meinem Europa

An mein erstes Mal kann ich mich kaum erinnern. Ich weiß nur, dass es in einem ebenerdig gelegenen Klassenzimmer meiner alten Schule stattfand. Es war ein Sonntag und draußen noch hell. Ich hatte schon viel über die Sache gehört, um die es ging. Aber wirklich aufgeregt war ich nicht. Es fühlte sich eher wie eine Pflichtübung an, diese erste Direktwahl zum Europaparlament im Juni 1979.

Es ist ein lautes, dröhnendes, prägendes Jahr. Paukenschlag folgt auf Paukenschlag. Im Iran kehrt aus dem französischen Exil der schiitische Geistliche Ayatollah Khomeini zurück. Die Islamisten stürzen die Regierung und errichten den ersten Gottesstaat. Papst Johannes Paul II. reist in sein Heimatland Polen und legt die spirituelle Lunte an die Herrschaft der Kommunisten.

Im amerikanischen Atomkraftwerk Three Mile Island, in der Nähe der Stadt Harrisburg, kommt es im Reaktorblock 2 zu einer Kernschmelze. In Großbritannien gelangt Margaret Thatcher an die Macht, die Eiserne Lady, die erste Frau im Amt der Premierministerin. In die Bundesrepublik strömen Boat People aus Vietnam, die vor dem Schreckensregime in ihrem Land geflohen waren.

Die TV-Serie „Holocaust“ führt zu einer neuen, intensiven Beschäftigung mit der Vergangenheit. Es gibt ein Buch über dieses Jahr. Es heißt „Zeitenwende 1979“, verfasst wurde es von Frank Bösch, dem Direktor des Leibniz-Zentrums für Zeithistorische Forschung in Potsdam. „Zeitenwende“ – das Wort klingt wieder höchst aktuell.

Gemessen an den Großereignissen gibt es auch ein kleines, fast unscheinbares. Am 10. Juni 1979 findet in der Bundesrepublik die erste Direktwahl zum Europäischen Parlament statt.

Die Europäische Union im Jahr 1979

Damals hieß die EU (Europäische Union) noch EG (Europäische Gemeinschaft) und hatte nicht 27 Mitglieder, sondern 9. Nur vier Parteien schaffen es über die Sperrklausel von 5 Prozent: SPD (40,8 Prozent), CDU (39,1 Prozent), CSU (10,1 Prozent), FDP (6,0 Prozent).

Unter Sonstiges treten die Grünen an und erhalten immerhin 3,2 Prozent, was zu einer Parteienfinanzierung von 4,5 Millionen DM führte. Das Geld fungiert im Jahr darauf als Grundstock zur Bildung der Bundespartei. Aus West-Berlin werden wegen des besonderen Status des Gebiets drei Parlamentarier entsandt, die allerdings nicht direkt, sondern vom Abgeordnetenhaus gewählt worden waren.

Europa – das meint damals West-Europa, und es ist in erster Linie ein geografischer, kein kultureller, ökonomischer oder politischer Begriff. Gemeint sind die Länder von Dänemark bis Italien. Jedes steht für sich, hat seine eigene Währung, seine Grenzkontrollen, seine Zölle.

Die Arbeitskräfte wurden „Gastarbeiter“ genannt, so fühlten sich viele dann auch

Das Studium in einem anderen europäischen Land ist schwierig bis unmöglich. Senioren können sich ihre Rente nicht einfach nach Spanien überweisen lassen. Dringend gesucht werden Arbeitskräfte, die in der Pflege, auf dem Bau oder im Gaststättengewerbe tätig sind.

Bilaterale Anwerbeabkommen werden seit Mitte der fünfziger Jahre fast ausschließlich mit Mittelmeer-Anrainerstaaten geschlossen. Zuerst mit Italien, später mit Spanien, Griechenland, Türkei, Marokko. Die Arbeitskräfte werden „Gastarbeiter“ genannt. So fühlten sich viele dann auch.

Fremdeln mit Projekt Europa

Was mich und andere Altersgenossen am Projekt Europa in der Zeit gelegentlich abstößt, ist die Mischung aus Zeigefinger, Pathos und Kitsch. Nicht um das tägliche Leben einfacher zu machen und gemeinsam im Konzert der internationalen Mächte stärker zu sein, soll dieses Projekt gelingen, sondern weil Europa „unser Schicksal“ ist, ein „Stabilitäts- und Friedensgarant“, ein „Ausdruck gerade auch deutscher historischer Verantwortung“. Das klingt pädagogisierend.

Zum Fremdeln hinzu kommen betuliche Mitmachveranstaltungen, Tage der Offenen Tür mit gelben Sternchen auf blauem Grund, Aufklärungsstände in der Einkaufspassage. Metaphern sollen das Fehlen von Leidenschaft kompensieren. Europa sei wie ein Tanker, heißt es, der zwar langsam, aber mit Kompass in die richtige Richtung fährt. Europa sei wie ein Fahrrad, heißt es, dessen Pedale stetig in Schwung gehalten werden müssen, damit der Fahrer nicht umfällt.

Unerlässlich sei das deutsch-französische Tandem, heißt es, der Motor, personifiziert zunächst durch Helmut Schmidt und Valéry Giscard d’Estaing, danach durch Helmut Kohl und François Mitterrand (Angela Merkel hatte mit Nicolas Sarkozy etwas weniger Glück).

Mauerfall verändert Perspektiven

Doch dann fällt 1989 die Mauer, und Europa wird mit einem Schlag größer, vielfältiger, greifbarer. Perspektiven verändern sich, Horizonte erweitern sich, Gewissheiten geraten ins Wanken.

In seiner Rede zum 8. Mai hatte Bundespräsident Richard von Weizsäcker von einem „Tag der Befreiung“ gesprochen. Das war 1985. Doch Millionen Menschen jenseits des Eisernen Vorhangs waren nicht befreit worden. Sie gerieten nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges unter das Joch der Sowjetkommunisten.

Ein größeres Europa ruft auch nach einem gesamteuropäischen Geschichtsbewusstsein, das alle Opfer der beiden totalitären Regime umfasst. Einsichten müssen reifen. Im April 2009 erklärt das Europarlament den 23. August zum „Europäischen Tag des Gedenkens an die Opfer von Stalinismus und Nationalsozialismus“.

Als Gründungsdokument gilt die „Prager Erklärung zum Gewissen Europas und zum Kommunismus“, die im Jahr zuvor von mehreren europäischen Politikern unterzeichnet worden war, darunter Joachim Gauck, Václav Havel und Vytautas Landsbergis. Am 23. August 1939 war der Hitler-Stalin-Pakt geschlossen worden, der es Hitler erlaubte, in den westlichen Teil Polen einzumarschieren, während Stalin 16 Tage später den Osten Polens überfiel.

Einführung des Euros

Auf den Mauerfall folgen 1993 der Binnenmarkt, die Freizügigkeit der Arbeitnehmer, der freie Warenverkehr, der freie Dienstleistungsverkehr, und schließlich der Euro, die gemeinsame Währung. Eingeführt zum 1. Januar 2002 in zwölf Ländern.

In seinem Buch „I am not convinced. Der Irak-Krieg und die rot-grünen Jahre“ erinnert sich Joschka Fischer: „Ich konnte es in dieser Silvesternacht, wie viele andere auch, kaum abwarten, bis ich das neue Geld in den Händen hielt, und stapfte gegen 1.00 Uhr allein durch den rieselnden Schnee zum nächsten Bankautomaten, um meine ersten Euro-Scheine abzuheben.“

Anschließend hielt er das neue Geld „und gewissermaßen Europa“ in seinen Händen. Da ist es wieder, das Europa-Pathos.

Rumms! So einfach ist es denn doch nicht. Im Jahr 2008 geraten Euroländer wie Griechenland, Irland, Spanien oder Portugal durch unsolide Haushaltspolitik in den Strudel aus Banken und Finanzmarktkrise.

Finanz- und Schuldenkrise

Kanzlerin Merkel spricht im Bundestag von der „schwersten Bewährungsprobe seit den 20er Jahren“, die Geldmärkte seien faktisch funktionsunfähig gewesen. „Die Spareinlagen sind sicher“: Das müssen Merkel und ihr Finanzminister Peer Steinbrück versichern, nachdem sie „in einen Abgrund geschaut“ hatten.

Im Bundestag wird ein 500-Milliarden-Rettungspaket beschlossen, auch die FDP stimmt zu, „aus patriotischer Verantwortung“. Europäische Union: Das ist Kampf, Krise und Kompromiss. Ein Rezept dafür, wie die sogenannten PIIGS-Staaten – Portugal, Italien, Irland, Griechenland und Spanien – vor der Pleite zu retten sind, hat niemand. Die Rettungsbote fahren auf Sicht.

Bemerkenswert ist, dass es nicht zum Bruch kommt, einem Grexit zum Beispiel. Kein Land soll den Euro-Raum verlassen. Jedes Land muss gerettet werden. An die Hilfsprogramme werden freilich Sparauflagen geknüpft. Merkel als treibende Kraft wird in Griechenland daraufhin mit Hitler-Bart karikiert.

Deutsches Selbstbewusstsein ruft in Europa schnell antideutsches Misstrauen hervor. In der Finanz- und Schuldenkrise müssen die Deutschen damit zu leben lernen, unbeliebt zu sein. Das fällt, zumal vor dem Hintergrund ihrer Geschichte, vielen Deutschen schwer. Anderen, den Anhängern der AfD zum Beispiel, fällt es erstaunlich leicht.

Europäische Lösungen in Asylpolitik

Das Muster wiederholt sich im Flüchtlingsherbst 2015. Fast verzweifelt mahnt Merkel „europäische Lösungen“ an. Die aber gibt es nicht. Keine faire Umverteilung von Flüchtlingen, keine konsequente Rückkehrpolitik für abgelehnte Asylbewerber, keine wirksame Bekämpfung der Fluchtursachen.

Das Dublin-Verfahren, dem zufolge der Staat den Asylantrag prüfen muss, in dem der Antragsteller erstmals europäischen Boden betritt, wird ein ums andere Mal außer Kraft gesetzt. Weil indes die Not erfinderisch macht, schließt die EU bilaterale Abkommen mit Mittelmeer-Anrainerstaaten ab, um ihnen die Verantwortung aufzubürden. Ob das nicht nur teuer ist, sondern auch wirkt, weiß derzeit noch keiner.

Was aber immer deutlicher geworden ist seit der ersten Wahl zum Europaparlament im Jahr 1979: Zurück führt kein gangbarer Weg. Ob Russlands Krieg gegen die Ukraine, die Klimakatastrophe, die gemeinsame Energiepolitik, der Kampf gegen Pandemien, der Umgang mit Schutzsuchenden – nationalstaatliche Mittel stoßen gegen all das rasch an ihre Grenzen. Das Projekt Europa ist in einem Maße existenziell geworden, wie es vor 45 Jahren niemand ahnen konnte. So viel Pathos sei am Ende dann doch erlaubt.