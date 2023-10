Kandidatur als Unabhängiger Schadet Robert F. Kennedy Biden – oder doch Trump?

Nun also als Unabhängiger: Am Montag kündigte Robert F. Kennedy Jr. (RFK) bei einer Rede in Philadelphia an, die Demokratische Partei zu verlassen und als Independent bei der Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr anzutreten.

Bei seinem Auftritt in der Geburtsstadt der amerikanischen Nation sprach er von „Söldnermedien“ und „zynischen Eliten“, „die unsere Hoffnung verraten und unsere Spaltung verstärken“.

Ein unabhängiger Kandidat, der gegen das „Establishment“ antritt – bei vielen Demokraten wird das wohl ungute Erinnerungen an Ralph Nader wecken.

Dem inzwischen 89-jährigen Anwalt für Konsumentenrechte werfen viele Demokraten vor, als Präsidentschaftskandidat der amerikanischen Grünen Partei im Jahr entscheidend dazu beigetragen zu haben, dass George W. Bush sich gegen Al Gore durchsetzen konnte. Nader gewann insgesamt drei Millionen Stimmen (2,74 Prozent).

Demokraten haben schlechte Erfahrungen mit einem dritten Kandidaten gemacht

Besonders schmerzhaft war dabei der Wahlausgang in Florida: Hätten 600 der 97.488 Nader-Wähler in diesem Bundesstaat für den demokratischen Kandidaten Gore gestimmt, hätte das zum Sieg über Bush gereicht.

Die aktuelle Frage lautet nun: Könnte der Verschwörungstheorien anhängende RFK im November 2024 eine ähnlich destruktive Rolle für die Demokraten und vor allem Joe Biden spielen? Immerhin ist sein Nachname wohl jedem Amerikaner ein Begriff. Auch ist die Unzufriedenheit mit dem „klassischen“ politischen Personal, dem „Establishment“, hoch.

Oder schadet der 69-jährige Waffenbefürworter und Anti-Vaxxer doch eher Donald Trump, dem wahrscheinlichen Kandidaten der Republikanischen Partei?

Steve Bannon soll die Idee einer Kandidatur von RFK gehabt haben

An RFKs Kandidatur ist vieles schillernd. Vor allem, dass seine Ambitionen auf das Weiße Haus überhaupt erst vom Trump-Verbündeten Steve Bannon geweckt worden sein sollen.

Das berichtete der TV-Sender CBS News im April, als Kennedy erstmals in die Vorwahlen der Demokraten um die Präsidentschaftskandidatur eintrat. Bannons spekulierte darauf, dass Kennedy Chaos in der Demokratischen Partei stiften und letztlich Bidens Nominierung verhindern würde.

Noch im Juli lobte Trump Kennedy als „sehr kluge Person“, für den eine Menge ihm bekannter Demokraten stimmen wollten.

Aber das Bild scheint sich zu verändern. Der Hintergrund sind offenbar interne Umfragen der „Grand Old Party“ (GOP). Diese haben der Nachrichtenseite Semafor zufolge gezeigt, dass er stattdessen den Republikanern Stimmen abnimmt.

„Es ist zwar nur einstellig, aber es ist genug, um einen Unterschied zu machen“, sagte eine Person, die mit den Daten vertraut ist, zu Semafor. Und ein Trump-naher Mitarbeiter erklärte: „Früher war er ein lustiges Spielzeug, um Biden zu schaden, jetzt ist er etwas, das der GOP schaden könnte.“

23 Gründe listet die Republikanische Partei gegen Kennedy auf

Für diese Lesart spricht, dass die Vorsitzende des Republican National Committee, Ronna McDaniel, Kennedy am Montag einen „typischen Liberalen“ nannte. Und dass die Partei ihren Anhängern 23 Gründe auflistet, warum der Neffe des früheren US-Präsidenten John F. Kennedy abzulehnen sei.

Die Sorgen der Demokraten wiederum mit Blick auf die Konkurrenz dieses unabhängigen Kandidaten lassen offenbar nach. So sagte der Kongressabgeordnete Brendan Boyle aus Pennsylvania zu Semafor: „Wenn man mir vor ein paar Jahren gesagt hätte, dass jemand namens Robert F. Kennedy Jr. als Unabhängiger für das Amt des Präsidenten kandidiert, hätte ich gesagt, dass dies den Demokraten wirklich schaden würde.“

Ich denke, dass er eher Donald Trump schaden wird als Joe Biden. Brendan Boyle, demokratischer Kongressabgeordneter

Boyle glaubt, RFK mit seiner „seltsamen Mischung von Ansichten über eine ganze Reihe von Verschwörungstheorien“ werde eher rechtsextreme, libertäre Wähler ansprechen. „Ich denke, dass er eher Donald Trump schaden wird als Joe Biden.“

Die Demokraten verweisen darauf, dass sich RFKs Umfragewerte bei ihren eigenen Wählern wieder deutlich verschlechtert haben. Auch von dem Kennedy-Glanz könnte er weniger profitieren als erhofft: Am Montag prangerten gleich vier seiner eigenen Geschwister seine Kampagne als „gefährlich für unser Land“ an.

Jüngste Umfragen sehen Kennedy bei rund 14 Prozent

Steven Shepard allerdings verweist im Magazin „Politico“ darauf, dass in jüngsten Umfragen rund 14 Prozent der demokratischen Anhänger Kennedy wählen würden. Shepard schreibt: „Die Kombination aus seinem berühmten Namen und der weit verbreiteten Unzufriedenheit der Wähler mit den beiden wahrscheinlichen Kandidaten der großen Parteien versetzt ihn in die Lage, den größten Stimmenanteil für einen unabhängigen Kandidaten zu erzielen, seit Ross Perot bei den Wahlen 1992 fast 19 Prozent der Stimmen erhielt.“

Und was sagt Kennedy selbst? Er meint, dass er Präsident Trump mehr Stimmen abnehmen würde als Biden in einer allgemeinen Wahl mit drei Kandidaten.

Der Wahlforscher Jeremy Zogby sieht das ähnlich. „Unsere jüngste Umfrage zeigt, dass sich ein Dreiergespann aus Trump, Biden und einem beliebigen ,unabhängigen Kandidaten‘ wie folgt zusammensetzt: Trump (40 Prozent), Biden (38 Prozent) und unabhängig (17 Prozent). Wird Kennedys Name in den Mix geworfen, sind es Trump (38 Prozent), Biden (38 Prozent) und RFK Jr. (19 Prozent).“

Auf dieser Grundlage hätten ihre Forscher Trump nach RFKs Ankündigung einige Stimmen abgenommen, sagte Zogby dem Tagesspiegel. Aber er betonte auch: „Es ist noch über ein Jahr hin, und in Anbetracht der amerikanischen politischen Landschaft und der geopolitischen Krisenherde kann zwischen heute und dem Wahltag alles passieren.“