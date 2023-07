Kann Schule im Krieg funktionieren? „Der Wiederaufbau ist für die Kinder wie eine Art Psychotherapie“

Für einen kurzen Moment verschwindet die Last der Verantwortung aus dem müden Gesicht von Oksana Pomylajko: „Sommerferien“, sagt sie. Die 49 Jahre alte Schuldirektorin steht vor einem mit robusten Holzspanplatten verbarrikadierten Eingang. Es ist die Haupttür der Siemiradzki-Schule im kleinen Ort Petschenihy, eine Autostunde östlich von Charkiw im Nordosten der Ukraine entfernt.

Am 1. September 2022 traf eine russische Rakete das Gebäude. Nur fünf Tage später erfolgte ein zweiter Einschlag. Auch Pomylajkos Wohnhaus, das direkt neben der Schule steht, wurde bei einem Angriff getroffen. Ihre Mutter verlor die Schulleiterin am 24. Juli 2022 durch russischen Beschuss.

Trotzdem kämpft Pomylajko unermüdlich für ihre Schule. „Die Menschen verlassen sich auf uns. Ich gehe jeden Tag in die Schule, um die Renovierung zu kontrollieren.“ Wie viele andere Schulleiterinnen in der Ukraine hofft sie, pünktlich zu Beginn des neuen Schuljahres am 1. September endlich wieder Kinder im Haus begrüßen zu können.

Wideraufbau als Psychotherapie

Seit dem 24. Februar 2022 wurden dem ukrainischen Bildungsministerium zufolge insgesamt 3450 Bildungseinrichtungen mit russischen Raketen beschossen. Schulleiterinnen wie Oksana Pomylajko setzen nun alles daran, ihre Gebäude wieder zu einem „Safe Space“ zu machen – einem sicheren Ort für Kinder und Lehrkräfte.

Christian-Zsolt Varga ist freier Auslandskorrespondent mit Fokus auf Ungarn, Ukraine und Europas Osten.

„Der Wiederaufbau der Schulen und die Schaffung eines Safe Space, in dem sich die Kinder wieder mit ihren Freunden und Lehrern treffen können, ist für sie wie eine Art Psychotherapie“, sagt Stanislav Motkov von der Nichtregierungsorganisation „People in Need“ über die Bedeutung des schnellen Wiederaufbaus.

Die Organisation unterstützt lokale Gemeinden mit bis zu 100.000 Euro aus EU-Mitteln gezielt bei der Reparatur von Schulen mit geringeren Schäden, um diese schnellstmöglich wieder in Betrieb zu nehmen. In den meisten Fällen müssen Fenster, Dächer und Eingänge repariert werden.

Doch in der Kleinstadt Prosjana, 50 Kilometer von der Front im Osten der Ukraine entfernt, schließt die Schuldirektorin Valentina Staritska eine Renovierung des Hauptgebäudes ihrer Schule in den nächsten Jahren aus.

„Die Schäden sind einfach zu groß. Und aufgrund der Nähe zur Front haben wir erst einmal keine Chance auf staatliche Unterstützung.“ Sie zeigt auf ein kleines Nachbargebäude, das vorher ein Kindergarten war und nun als neue Unterkunft der Schule dienen wird.

Die Zukunft vieler Schulen bleibt ungewiss

„Jeden Tag fragen uns die Schüler, wann sie endlich zurück in ihre Schule können“, berichtet die Lehrerin Julia Dolya. Es sei daher besonders wichtig, dass sie ihre Schule zum 1. September wieder öffnen können. Zumindest für eine hybride Form von Präsenz- und Onlineunterricht.

Die Schulleiterin Oksana Pomylajko mit Olha Kyzym, der Bildungsreferentin der Gemeindeverwaltung. © Albert Lores/Albert Lores

„116 Schüler haben die Schule zu Beginn des Krieges verlassen, aber bisher sind 70 von ihnen zurückgekehrt. Sie wollen ihre Schule nicht aufgeben“, berichtet Julia. „Für mich ist das ein Zeichen dafür, dass wir an unsere Zukunft glauben.“

Trotz der Hoffnung vieler Lehrer, Schüler und Eltern bleibt es unklar, wie es mit den Schulen weitergehen soll. Besonders für Gebäude in unmittelbarer Nähe zur ehemaligen Front ist der provisorische Wiederaufbau schwierig.

Fenster, Dächer und Türen konnten einige lokale Gemeinden ohne Fördergelder reparieren, doch für die Einrichtung von Luftschutzkellern braucht es größere Investitionen. Doch erst, wenn die Schulen solche Schutzräume haben, dürfen sie wieder öffnen.

Nur etwa 30 Prozent der Schulen sind bereits mit Luftschutzkellern ausgestattet. Alle anderen müssen noch umgebaut oder komplett neu ausgestattet werden. Stanislav Motkov von der Nichtregierungsorganisation „People in Need“

„Nur etwa 30 Prozent der Schulen sind bereits mit Luftschutzkellern ausgestattet. Alle anderen müssen noch umgebaut oder komplett neu ausgestattet werden“, erklärt Motkov von People in Need. Er glaubt dennoch, dass jede zweite Schule im September wieder öffnen kann.

Spezialkurs „Minengefahr“ für Schulkinder

In Petschenihy, wo die Schule von Oksana Pomylajko auf einen baldigen Neustart hoffen darf, bleiben auch die Lehrpläne von den Auswirkungen des Krieges nicht unberührt. Im kommenden Schuljahr wird ein Spezialkurs zur „Minengefahr“ eingeführt.

Mindestens 3450 Bildungseinrichtungen wurden seit Kriegsbeginn im Februar 2022 von russischen Raketen getroffen. © Albert Lores/Albert Lores

„Um uns herum war nur besetztes Gebiet, es gibt also viele Minenfelder in der Umgebung“, erklärt Olha Kyzym, die Bildungsreferentin der Gemeindeverwaltung. „Wir müssen den Kindern einbläuen, dass sie nicht zum Fluss und in den Wald gehen dürfen.“

Die Ukraine ist laut ukrainischem Entminerverband infolge des russischen Angriffs mittlerweile das am stärksten verminte Land weltweit. Die Region Charkiv, in der auch die Schule von Oksana Pomylajko steht, gehört dabei zu den am meisten kontaminierten Gebieten.

Die Schuldirektorin Oksana Pomylaiko steht mittlerweile vor der leeren Tafel im Unterrichtsraum für ukrainische Sprache und Literatur und wiegt ungeduldig ein Stück Kreide in ihrer Hand. Man kann ihr die Vorfreude ansehen, wenn sie daran denkt, hier wieder unterrichten zu dürfen.

Was will sie zum Schulstart am 1. September als Erstes an die Tafel schreiben? „Klassenarbeit!“, antwortet sie entschlossen. Und lächelt.